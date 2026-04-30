Bank Anglii utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie

W kwietniu Bank Anglii utrzymał stopę procentową na poziomie 3,75%, zgodnie z oczekiwaniami rynku. Wynik głosowania to 1-8-0 (1 członek opowiedział się za podwyżką stóp, 8 za utrzymaniem stóp na niezmienionym poziomie, a 0 za obniżką), podczas gdy oczekiwano jednogłośnego wyniku 0-9-0. Oznacza to, że jeden głos był za zaostrzeniem polityki pieniężnej, co może wskazywać na rosnące obawy dotyczące presji inflacyjnej. Bank Anglii stwierdził, że stopy procentowe znajdują się na „rozsądnym poziomie” i podtrzymał swoje stanowisko, że jest „gotowy” do podjęcia działań w razie potrzeby. Dodał, że istnieje istotne ryzyko wystąpienia efektów drugiej rundy w odniesieniu do inflacji. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.