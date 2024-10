17:01

PILNE: Indeks ISM i sentyment wg. Michigan poniżej oczekiwań. Cofnięcie na US100

Indeks przemysłu ISM z USA (luty): 47,8 vs 49,5 prognoz i 49,1 poprzednio Nowe zamówienia: 49,2 vs 52,5 poprzednio Zatrudnienie: 45.9 vs...