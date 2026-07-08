A Palantir (PLTR) é a ação em destaque deste mês pela XTB. Conhecida pelas suas soluções de inteligência artificial e análise avançada de dados, a empresa continua a surpreender o mercado com um forte crescimento das receitas, uma expansão significativa das margens e uma posição financeira extremamente sólida.

Mas será que estes fundamentos justificam as desvalorizações recentes da ação? Neste artigo analisamos os principais motores de crescimento da Palantir, os riscos a acompanhar e os níveis técnicos mais importantes para quem está a investir ou especular sobre a empresa.

Assista à análise completa de Vítor Madeira no vídeo abaixo ou continue a leitura para descobrir porque é que a Palantir continua a ser uma das empresas mais acompanhadas no setor da inteligência artificial e segurança.

O que é a Palantir?

A Palantir Technologies é uma empresa norte-americana especializada em software de análise de dados e inteligência artificial, desenvolvendo plataformas utilizadas por governos e organizações para apoiar a tomada de decisões em cenários complexos.

A empresa tem vindo a expandir rapidamente a sua presença no mercado comercial, mantendo simultaneamente uma posição relevante no setor da defesa e segurança.

A Palantir é liderada por Alex Karp, cuja estratégia está fortemente centrada naquilo que define como "Soberania Tecnológica Ocidental". Segundo a visão apresentada, a prioridade da empresa passa pelo desenvolvimento de tecnologia capaz de responder aos desafios futuros nas áreas da defesa, inteligência artificial e segurança.

Receitas da Palantir aceleram com o crescimento do negócio comercial

XTB

A Palantir continua a apresentar um forte crescimento das receitas, com um CAGR projetado de 58% entre 2024 e 2026.

Uma das mudanças mais relevantes no modelo de negócio está na evolução da composição das receitas. Em 2025, o segmento governamental continuava a representar a maior fatia do negócio, com cerca de 55% das receitas (2,46 mil milhões de dólares), enquanto o segmento comercial representa 45% (2,02 mil milhões de dólares).

No entanto, a expectativa é que o segmento comercial ultrapasse o governamental até ao final de 2026, refletindo o impacto da crescente adoção do Artificial Intelligence Platform (AIP).

Lucro líquido e margens continuam a melhorar

Após atingir o ponto de equilíbrio em 2023, a Palantir entrou numa fase de forte expansão da rentabilidade.

As estimativas de fecho para 2026 apontam para uma evolução significativa dos principais indicadores financeiros:

Operating Margin (GAAP): de 11,0% para 32,5%;

EBT (lucro antes de impostos): de 510 milhões para 1,85 mil milhões de dólares (+260%);

Margem líquida: de 16,1% para 36,2%;

Cash Flow Operacional (CFO): de 1,15 para 2,13 mil milhões de dólares.

Esta evolução evidencia uma forte alavancagem operacional, permitindo transformar o crescimento das receitas num aumento ainda mais expressivo da rentabilidade.

Forte geração de caixa e balanço sólido

Um dos principais pontos fortes da Palantir continua a ser a sua robustez financeira.

A empresa apresenta:

Dívida líquida negativa de cerca de 7,2 mil milhões de dólares;

Caixa suficiente para liquidar toda a dívida existente;

Crescimento anual do património líquido de aproximadamente 38%, impulsionado pela retenção de lucros GAAP.

Esta posição financeira proporciona uma elevada capacidade para continuar a investir no crescimento sem depender de financiamento externo.

Elevado investimento em inovação

A Palantir mantém um investimento significativo em investigação e desenvolvimento (R&D), procurando preservar a sua vantagem tecnológica.

O rácio de investimento em I&D representa aproximadamente 25% das receitas, um dos níveis mais elevados da indústria de software para defesa.

Esta estratégia procura garantir a liderança tecnológica da empresa num mercado cada vez mais competitivo.

Como o Artificial Intelligence Platform (AIP) está a impulsionar a Palantir

O Artificial Intelligence Platform (AIP) tornou-se o principal motor de crescimento da Palantir.

Entre os principais fatores destacados encontram-se:

Forte crescimento do segmento comercial nos EUA: O crescimento comercial nos Estados Unidos atingiu 137% em termos homólogos no quarto trimestre de 2025. Implementação rápida: Os AIP Bootcamps permitem implementar soluções em apenas cinco dias, acelerando a adoção por novos clientes. Elevada escalabilidade: A plataforma apresenta um baixo custo marginal de entrega, permitindo expandir o negócio de forma eficiente. Ausência de concorrência direta: a empresa beneficia atualmente da ausência de concorrência relevante neste segmento.

Principais catalisadores para a empresa

Entre os acontecimentos mais relevantes destacam-se:

Inclusão no S&P 500 durante 2024;

Consolidação da rentabilidade GAAP;

Contrato TITAN com o Exército dos Estados Unidos, no valor de 178 milhões de dólares;

Forte aceleração do segmento comercial norte-americano;

Parceria estratégica com a Oracle e expansão da oferta Cloud prevista para 2026.

Em que mercados opera a Palantir?

A Palantir continua a expandir a utilização da sua tecnologia em diferentes setores de atividade.

Entre os principais mercados encontram-se:

Defesa e segurança: Soluções de software para análise de inteligência em tempo real e apoio a operações militares.

Saúde e ciência: Otimização das cadeias de abastecimento hospitalares, descoberta de novos fármacos e gestão de dados clínicos.

Energia e indústria: Soluções para manutenção preditiva, gestão de redes elétricas e monitorização da pegada de carbono.

Pilares estratégicos de crescimento

A estratégia da empresa assenta em três grandes pilares:

Liderança em inovação na área da inteligência artificial; Reforço da soberania tecnológica através de parcerias com organismos de defesa e governos ocidentais; Expansão das margens através da automatização interna e ganhos de eficiência operacional.

Quais são os principais riscos da Palantir?

Apesar do forte crescimento, existem alguns fatores que os investidores deverão continuar a monitorizar.

Valuation elevado: A Palantir continua a negociar com múltiplos elevados (P/S próximo de 35x), o que poderá aumentar a volatilidade caso a empresa não cumpra as expectativas futuras.

Diluição através de Stock-Based Compensation: A remuneração baseada em ações continua a representar um fator de atenção, embora a forte geração de caixa e a melhoria dos lucros GAAP tenham vindo a compensar parte desse efeito.

Análise técnica da Palantir (PLTR.US)

A Palantir corrigiu desde o seu topo de 3 de novembro de 2025 perto de 48%. Nesta altura, está a formar uma estrutura de cunha descendente, após toda a valorização desde meados de 2023, período em que as ações subiram mais de 1500%. Esta tendência negativa é apenas visível no curto prazo, e o preço tem quebrado vários suportes.

Contudo, nas últimas duas semanas, o preço reagiu em alta depois de ter feito um novo mínimo relativo, o que pode simbolizar que a zona dos 105 $ mostrou força compradora. Ainda assim, o preço ainda não conseguiu quebrar em alta a SMA50 (linha amarela) e encontra-se abaixo da SMA200 (linha vermelha), o que continua a simbolizar uma tendência baixista de curto prazo bem definida.

Caso o preço consiga perfurar a zona dos 153 $, isso poderá abrir espaço para movimentos ascendentes mais fortes e, assim, inverter a tendência de curto prazo. No caso desta quebra sustentada, as ações poderão voltar rapidamente à zona de máximos históricos, junto dos 195 $.

Caso o preço volte a descer e não consiga encontrar procura na zona dos 100 $, isso simboliza que a tendência baixista continua e abriria espaço para novas quedas, invalidando a inversão da tendência.

Como negociar as ações da Palantir

Além da compra tradicional de ações, é também possível negociar a Palantir através de CFDs (Contratos por Diferença). Estes instrumentos permitem especular tanto na subida como na descida da cotação, possibilitando aos traders procurar oportunidades em diferentes cenários de mercado, incluindo períodos de maior volatilidade após a divulgação de resultados financeiros, anúncios de novos contratos ou alterações das perspetivas para a empresa.

Independentemente da direção esperada do mercado, qualquer estratégia de trading deve ser acompanhada por uma gestão rigorosa do risco. A utilização de ordens de Stop Loss permite limitar potenciais perdas caso o mercado evolua em sentido contrário ao esperado, enquanto as ordens de Take Profit ajudam a proteger ganhos quando os objetivos definidos são atingidos.

Numa ação como a Palantir, frequentemente marcada por movimentos expressivos de preço, a disciplina na gestão do risco pode ser tão importante como a própria análise da empresa. Veja o nosso guia completo sobre como negociar CFDs com segurança.

Conclusão

A Palantir continua a apresentar uma combinação muito sólida de crescimento, rentabilidade e robustez financeira. Contudo, o seu preço continua a mostrar uma dinâmica de baixa nos últimos meses, ainda que nas últimas duas semanas, as ações têm mostrado força compradora. Isto pode sinalizar que as ações estão subvalorizadas e que o seu mínimo local já foi atingido.

A aceleração do segmento comercial, impulsionada pelo Artificial Intelligence Platform, a forte geração de caixa e a ausência de dívida reforçam o posicionamento da empresa para continuar a expandir o seu negócio.

Ao mesmo tempo, a estratégia de investimento em inovação, a diversificação dos mercados de atuação e a melhoria contínua das margens tornam a Palantir numa empresa que merece continuar a ser acompanhada pelos investidores.