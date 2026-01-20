A disputa pela Gronelândia deixou de ser um gesto retórico para se transformar num conflito económico de alcance global.

A decisão do Presidente Donald Trump de aplicar tarifas de 10% a partir de 1 de fevereiro de 2026, com uma cláusula de aumento até 25% em junho, a oito países europeus representa uma ruptura na relação transatlântica.

O ponto central não é apenas o impacto directo sobre o comércio, mas o precedente político: o uso explícito de sanções económicas para forçar concessões territoriais. Para os mercados, isto introduz um prémio adicional de risco geopolítico e reabre um cenário de fragmentação que se acreditava estar contido após os acordos de 2025.

A Europa endurece a resposta aos EUA

Christian Lue / Unsplash

A Europa respondeu com uma postura sensivelmente mais dura do que em episódios anteriores. A União Europeia deixou em aberto a possibilidade de acionar o Instrumento Anti-Coerção (ACI) e de reativar um pacote de represálias de até 93 mil milhões de euros, elevando o conflito do plano comercial para o regulatório e financeiro.

Este movimento sugere que a confrontação pode estender-se a sectores estratégicos e aos fluxos de capital, aumentando o potencial de disrupção sistémica e a volatilidade nos mercados globais.

Dependências assimétricas limitam eficácia das tarifas

US Census Bureau, Bloomberg.

Em termos estruturais, o conflito revela dependências profundamente assimétricas. Os Estados Unidos importaram mais de 365 mil milhões de dólares dos países afectados ao longo do último ano, com a Alemanha e o Reino Unido a concentrarem uma grande parte desse fluxo. Uma parcela relevante dessas importações corresponde a bens intermédios de elevado valor acrescentado, difíceis de substituir no curto prazo. Isto limita a eficácia das tarifas como instrumento de pressão sustentada.

Por outro lado, uma parte significativa das exportações norte-americanas para a Europa concentra-se em matérias-primas agrícolas, energia e serviços digitais, segmentos nos quais existem substitutos regionais ou globais. Este desequilíbrio ajuda a explicar por que razão a Europa percebe uma maior margem de manobra e por que Washington opta por uma estratégia de pressão acelerada, procurando forçar um desfecho antes que as cadeias de abastecimento se ajustem.

Quem pode sair beneficiado com a escalada

Entre os potenciais beneficiários, destacam-se países que controlam estrangulamentos estratégicos:

Dinamarca: para além do seu papel político, alberga a Novo Nordisk, fornecedora-chave de tratamentos inovadores para o mercado norte-americano, e a Maersk, actor central do transporte marítimo global.

Países Baixos: com a ASML, ocupam uma posição praticamente monopolista em equipamentos de litografia avançada, sem os quais a indústria de semicondutores dos EUA enfrentaria retrocessos significativos.

Noruega: surge como beneficiária indireta devido ao seu peso no gás natural e no petróleo.

Alemanha: mantém a liderança em máquinas industriais, automação, química e sensores, áreas em que a substituição não é imediata.

França: combina influência política com força nos sectores da energia nuclear, defesa e aeroespacial, além de bens de luxo com elevado poder de formação de preços.

Num cenário de fricção prolongada, a Europa poderia acelerar a sua estratégia de autonomia energética, apoiando-se na produção norueguesa, reduzindo a dependência de fornecedores alternativos e reforçando a sua posição negocial. Este movimento, caso se concretize, alteraria os fluxos energéticos e reduziria a influência dos EUA no mercado europeu de hidrocarbonetos.

Ativos financeiros de proteção ganham destaque

Jingmin Pan / Unsplash

Sob a óptica financeira, os ativos de protecção surgem como claros vencedores. O ouro atingiu níveis próximos de 4.700 dólares por onça, sustentado por compras recorde dos bancos centrais, enquanto o euro e outras moedas europeias têm demonstrado uma resiliência relativa. A narrativa de que o confronto corrói a confiança no enquadramento institucional norte-americano reforça esta realocação gradual de capital para ativos percepcionados como mais estáveis.

Estados Unidos entre os mais afetados

US Treasury, Bloomberg.



Os países europeus detêm quase 40% dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos em posse de estrangeiros. Títulos do Tesouro dos Estados Unidos em poder de residentes estrangeiros, em mil milhões de dólares.

No lado dos afetados, os Estados Unidos enfrentam riscos que vão além do comércio bilateral. A economia norte-americana mantém um défice externo estrutural e uma elevada dependência de capital estrangeiro. A Europa, incluindo o Reino Unido e a Noruega, detém ativos financeiros norte-americanos superiores a 10 biliões de dólares.

Embora uma venda em massa seja improvável, uma alteração marginal na preferência por ativos denominados em dólares pode traduzir-se em rendimentos mais elevados da dívida e numa pressão sustentada sobre a moeda norte-americana.

No plano produtivo, os sectores dos Estados Unidos mais vulneráveis não são necessariamente os exportadores, mas sim aqueles que dependem de componentes europeus críticos, como a defesa, o sector aeroespacial, o farmacêutico e a tecnologia avançada. A interrupção, ainda que parcial, desses fornecimentos teria efeitos multiplicadores sobre o investimento, o emprego e a competitividade, ampliando o custo interno da confrontação.

Além disso, os consumidores norte-americanos figuram entre os perdedores silenciosos. Tarifas mais elevadas implicam preços de importação mais altos, pressionando a inflação e reduzindo o poder de compra num contexto em que a margem para estímulos fiscais é limitada. Este canal doméstico pode corroer rapidamente o apoio político à estratégia, caso o conflito se prolongue.

Implicações macroeconómicas

No curto prazo, uma combinação de dólar mais fraco e proteccionismo pode oferecer um suporte temporário a alguns sectores dos Estados Unidos. No entanto, o balanço de médio e longo prazo é mais adverso: menor investimento, maior inflação importada e uma disjuntiva complexa entre monetizar a dívida ou executar ajustamentos fiscais profundos.

Se a escalada continuar, o episódio da Gronelândia pode transformar-se num catalisador de fragmentação económica e financeira, no qual comércio, capital e geopolítica convergem. Neste cenário, os benefícios tendem a ser limitados e concentrados, enquanto os custos se distribuirão de forma ampla e persistente pela economia global.