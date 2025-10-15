Tempo estimado de leitura: 39 minuto(s)

Em 2025, o investimento em criptomoedas continua a ganhar relevância, ultrapassando o estatuto de curiosidade tecnológica. Este artigo da XTB apresenta uma análise das criptomoedas mais promissoras, destacando projetos com alto potencial de valorização, setores emergentes no ecossistema cripto e estratégias seguras de investimento em Portugal. O guia ajuda investidores a tomar decisões informadas, combinando inovação, fundamentos e diversificação de carteira.

*Para um volume de negócios mensal até 100.000 EUR (acima deste limite aplica-se 0,2%, min. 10 EUR). Pode ser aplicado um custo de conversão de moeda de 0,5%. Os instrumentos financeiros que propomos são arriscados. Invista de forma responsável.

Não há como negar que o mundo que habitamos se encontra cada vez mais globalizado, e tudo graças ao imparável avanço do digital, que permitiu que as criptomoedas deixassem de ser uma mera curiosidade tecnológica, tornando-se uma categoria de ativos profundamente relevante no universo dos investimentos.

Se há alguns anos o investimento em criptomoedas era visto como algo de arriscado e exclusivo para entusiastas da tecnologia, hoje é considerado como sendo algo perfeitamente normal, encontrando-se nas carteiras de investidores individuais e coletivos, senão mesmo de grandes instituições financeiras.

À medida que o setor foi evoluindo, foram também surgindo novos projetos, inovações tecnológicas e soluções que se estendem muito para lá do tradicional Bitcoin, que continua, ainda assim, a desempenhar um papel fundamental no que a investimentos diz respeito.

Em 2025, a panóplia de opções é praticamente incomensurável, tornando-se essencial saber quais as melhores criptomoedas para investir hoje, de acordo com o perfil e os objetivos de cada investidor.

Este guia, da autoria da XTB, uma plataforma que lhe permite investir, poupar e negociar, foi desenvolvido precisamente com vista à concretização desse propósito, ou seja, apresentar uma análise clara, detalhada e didática das criptomoedas mais promissoras, de modo a podermos ajudá-lo a tomar decisões inteiramente informadas e alinhadas com as mais recentes tendências do mercado.

Ao longo deste artigo, descobrirá:

As criptomoedas com maior potencial de valorização em 2025;

As vantagens e desvantagens de cada projeto;

Setores emergentes dentro do ecossistema cripto;

Estratégias para investir em criptomoedas em Portugal com segurança e eficácia.

Além disso, exploraremos como funciona o investimento através de plataformas especializadas, de que é exemplo a própria XTB, naturalmente, e explicaremos como pode diversificar a sua carteira com criptoativos, CFDs (Contratos por Diferença) e Forex.

Se procura saber quais são as melhores criptomoedas para investir com base em dados, fundamentos e inovação, este guia é o ponto de partida ideal.

Quais as criptomoedas mais promissoras em 2025?

O mercado de criptoativos não para, o que significa que, a cada ano que passa, surgem novos projetos, as tecnologias já desenvolvidas são aprimoradas (ou otimizadas, se quisermos) e o interesse global por este setor cresce exponencialmente.

Procura saber quais são as melhores criptomoedas para investir? Se sim, deverá proceder a uma análise minuciosa do respetivo histórico de desempenho, dos fundamentos de cada projeto e do seu potencial de crescimento a médio e longo prazos.

Em 2025, são múltiplas as criptomoedas promissoras que se destacam, e por diferentes razões: algumas continuam a liderar pelas suas estabilidade e adoção institucional, enquanto outras ganham tração por apresentarem soluções inovadoras como smart contracts (contratos inteligentes), plataformas DeFi – Decentralized Finance (“Finanças Descentralizadas”, literalmente) ou infraestruturas mais eficientes em termos de velocidade e escalabilidade.

Antes de fazer qualquer investimento em criptomoedas, o investidor deve considerar:

A utilidade prática do projeto no ecossistema da blockchain;

O volume de negociação e a capitalização de mercado;

A comunidade de programadores e as atualizações tecnológicas;

Potenciais parcerias interinstitucionais;

A adesão institucional ou regulamentar aos principais mercados.

Embora seja impossível prever o futuro com 100% de certeza, a verdade é que existe margem para identificar as criptomoedas mais promissoras com base em indicadores concretos, como a evolução tecnológica, a procura dos investidores e o seu desempenho recente.

Em 2025, para além do mais convencional Bitcoin, surgem nomes como Ethereum, Solana, Avalanche, Polygon, Chainlink, entre outros tokens (moedas digitais) que atuam em setores específicos, como soluções Layer-2, interoperabilidade entre blockchains ou automação de dados através de oráculos.

Ao longo das próximas secções, exploraremos aprofundadamente cada um destes ativos para que possa decidir quais as melhores criptomoedas para investir hoje e no futuro.

Bitcoin (BTC): o ouro digital continua relevante?

Características do Bitcoin

Lançado em 2009 por um indivíduo (ou grupo, algo que permanece uma incógnita) sob o pseudónimo “Satoshi Nakamoto”, o Bitcoin (BTC) foi a primeira criptomoeda do mundo, sendo ainda hoje a mais conhecida e valorizada.

Funciona com recurso a uma rede descentralizada, baseada na tecnologia blockchain, em que todas as transações são registadas de forma transparente e imutável.

O fornecimento máximo de 21 milhões de unidades é um dos fatores mais importantes para a definição da sua proposta de valor, contribuindo para a sua perceção na qualidade de “ouro digital”. A sua validação de transações é feita através de um processo designado Proof of Work (PoW), ou seja, mineração.

Vantagens do Bitcoin

Reserva de valor: muitos investidores consideram o Bitcoin como uma proteção contra a inflação, assemelhando-se ao ouro;

muitos investidores consideram o como uma proteção contra a inflação, assemelhando-se ao ouro; Adesão institucional : tanto empresas, como fundos de investimento e governos nacionais demonstraram já o seu interesse em alocar parte dos seus ativos a esta criptomoeda;

: tanto empresas, como fundos de investimento e governos nacionais demonstraram já o seu interesse em alocar parte dos seus ativos a esta criptomoeda; Liquidez : uma vez que se trata do criptomoeda mais negociado em todo o mundo, a sua liquidez atinge níveis exponenciais em praticamente todas as plataformas;

: uma vez que se trata do criptomoeda mais negociado em todo o mundo, a sua liquidez atinge níveis exponenciais em praticamente todas as plataformas; Transparência e segurança: a rede Bitcoin é considerada extremamente segura devido à sua descentralização e ao seu elevado hash/hashing power (potência de processamento de algoritmos, numa tradução livre);

a rede é considerada extremamente segura devido à sua descentralização e ao seu elevado hash/hashing power (potência de processamento de algoritmos, numa tradução livre); Oferta limitada: o seu caráter deflacionário torna-o atrativo em períodos de instabilidade económica.

Desvantagens do Bitcoin

Escalabilidade limitada : a rede Bitcoin consegue processar cerca de 7 transações por segundo, uma capacidade consideravelmente inferior a soluções mais recentes;

: a rede Bitcoin consegue processar cerca de 7 transações por segundo, uma capacidade consideravelmente inferior a soluções mais recentes; Elevado consumo energético: a mineração desta criptomoeda consome grandes quantidades de energia, inevitavelmente levantando preocupações de cariz ambiental;

a mineração desta criptomoeda consome grandes quantidades de energia, inevitavelmente levantando preocupações de cariz ambiental; Utilidade limitada : por oposição a outros projetos mais versáteis (como o Ethereum), o Bitcoin possui uma utilidade bastante específica, constituindo-se como meio de pagamento e reserva de valor;

: por oposição a outros projetos mais versáteis (como o Ethereum), o Bitcoin possui uma utilidade bastante específica, constituindo-se como meio de pagamento e reserva de valor; Volatilidade: apesar da sua popularidade, o preço do BTC ainda é altamente volátil, o que pode afastar investidores mais conservadores.

Perspetivas de valorização

Mesmo ao fim de 16 anos, o Bitcoin continua a ser uma das criptomoedas mais promissoras. Os especialistas acreditam que o seu preço poderá continuar a subir em 2025, impulsionado por fatores como:

O aumento da procura institucional;

A limitação da oferta (especialmente após o halving [redução para metade] empreendido em 2024);

A sua consolidação como ativo financeiro global.

As estimativas apontam para a possibilidade de o BTC atingir novos máximos históricos, com previsões moderadas a sugerirem valores entre os 80.000 e os 120.000 dólares americanos nos próximos anos.

No entanto, estas projeções deverão ser avaliadas cautelosamente, tendo em conta os riscos e a volatilidade do setor.

Riscos associados ao investimento

Regulamentação governamental: qualquer medida restritiva por parte de grandes economias (como os Estados Unidos ou a União Europeia) pode impactar negativamente o seu preço;

medida restritiva por parte de grandes economias (como os Estados Unidos ou a União Europeia) pode impactar negativamente o seu preço; Ataques cibernéticos: embora improvável, um ataque pirata à rede ou uma falha no protocolo poderão comprometer a fiabilidade do ativo;

embora improvável, um ataque pirata à rede ou uma falha no protocolo poderão comprometer a fiabilidade do ativo; Concorrência de novos ativos: com o aparecimento de criptomoedas promissoras mais eficientes, alguns investidores poderão optar por diversificar ou migrar os seus fundos.

Se deseja obter mais informações sobre como investir em Bitcoin, recomendamos a leitura do nosso artigo especialmente dedicado ao tópico.

Adicionalmente, caso pretenda negociar este ativo com instrumentos derivados, como CFDs, visite a nossa página relativa ao Bitcoin ou descubra mais sobre como funciona o trading.

Ethereum (ETH): o protagonista dos smart contracts

Características da Ethereum

Criado em 2015 por Vitalik Buterin e demais programadores, o Ethereum (ETH) revolucionou o universo das criptomoedas ao introduzir o conceito de smart contracts (contratos inteligentes), códigos automaticamente executáveis sempre que se reúnem determinadas condições.

A sua blockchain permite a criação de Decentralized Apps: dApps (aplicações descentralizadas), que formam a base de grande parte do ecossistema DeFi, e dos Non-Fungible Tokens (NFTs), ativos ou mais-valias não fungíveis.

A criptomoeda nativa da rede é o Ether (ETH), utilizada para o pagamento de transações e executar contratos inteligentes. Em 2022, o Ethereum passou por uma das maiores transformações da sua história: a transição do modelo Proof of Work (PoW) para Proof of Stake (PoS), um evento que ficou conhecido por “The Merge”.

Vantagens da Ethereum

Ecossistema dinâmico : o Ethereum constitui-se como a base de milhares de aplicações descentralizadas, verificando-se uma abrangente adoção da parte de programadores, empresas e investidores;

: o constitui-se como a base de milhares de aplicações descentralizadas, verificando-se uma abrangente adoção da parte de programadores, empresas e investidores; Inovação constante: a rede Ethereum , à semelhança dos restantes ativos virtuais, é objeto de uma evolução constante, com várias atualizações previstas para 2025;

a rede , à semelhança dos restantes ativos virtuais, é objeto de uma evolução constante, com várias atualizações previstas para 2025; Sustentabilidade : a transição para o modelo PoS reduziu o consumo energético da rede em mais de 99%;

: a transição para o modelo reduziu o consumo energético da rede em mais de 99%; Elevado volume de transações: o Ethereum é responsável por uma grande parte da atividade na blockchain, o que reforça a sua relevância no setor.

Desvantagens da Ethereum

Taxas de transação elevadas : em momentos de maior procura, as chamadas gas fees poderão limitar a atividade de utilizadores comuns;

: em momentos de maior procura, as chamadas gas fees poderão limitar a atividade de utilizadores comuns; Problemas de escalabilidade: apesar das melhorias entretanto empreendidas, a rede não deixa de enfrentar desafios no que a velocidade e taxas de transação diz respeito;

apesar das melhorias entretanto empreendidas, a rede não deixa de enfrentar desafios no que a velocidade e taxas de transação diz respeito; Concorrência crescente: projetos como Solana, Avalanche e Polygon procuram resolver os mesmos problemas com eficiência técnica superior.

Atualizações do Ethereum 2.0 e respetivo impacto

A transição para o Ethereum 2.0, iniciada com o evento “The Merge”, a que nos referimos acima, trouxe consigo mudanças estruturais importantes.

Com este novo mecanismo de validação, a rede tornou-se mais rápida, sustentável e segura. Em 2025, espera-se a implementação de um processo de sharding (partição de uma base de dados de grandes dimensões em bases mais pequenas e, por conseguinte, mais facilmente geríveis), que dividirá a blockchain em segmentos menores, otimizando drasticamente o fator da escalabilidade.

Estes aprimoramentos contribuem para que o Ethereum se apresente como uma das criptomoedas mais promissoras para os próximos anos, especialmente entre os investidores que procuram participar no crescimento de tecnologias como DeFi, NFTs e Web3.

Se procura diversificar o seu investimento em criptomoedas, o Ethereum continua a ser uma escolha sólida. No entanto, na eventualidade de desejar conhecer outras formas de exposição ao mercado, poderá explorar o conceito de trading e aprender como negociar ativos no S&P 500, em paralelo com criptomoedas, através da Base de Conhecimentos da XTB.

Solana (SOL): velocidade e escalabilidade

Características do Solana

O Solana (SOL) é uma blockchain de alto desempenho conhecida pela sua impressionante velocidade e pelos seus reduzidos custos de transação. Lançado em 2020, visa resolver dois dos principais problemas enfrentados por outras blockchains, como o Bitcoin e o Ethereum: escalabilidade e custos elevados.

Com recurso a uma inovadora combinação de Proof of History (PoH) e Proof of Stake (PoS), o Solana consegue processar até 65.000 transações por segundo (TPS), sendo uma das plataformas mais velozes do mercado.

Além disso, a rede oferece uma experiência muito mais eficiente e acessível tanto para programadores, como utilizadores, com transações de custo reduzido e capacidade de operar sem congestionamentos, mesmo em momentos de elevada atividade.

Vantagens do Solana

Desempenho superior: a capacidade de processar dezenas de milhares de transações por segundo atribui ao Solana a perspetiva de se tornar uma das criptomoedas mais promissoras em termos de escalabilidade;

a capacidade de processar dezenas de milhares de transações por segundo atribui ao a perspetiva de se tornar uma das em termos de escalabilidade; Baixo custo de transação: o Solana é conhecido por manter as suas taxas de transação a um nível extremamente reduzido, o que o transforma numa plataforma atrativa para aplicações e utilizadores que não possam custear as elevadas taxas do Ethereum ;

o é conhecido por manter as suas taxas de transação a um nível extremamente reduzido, o que o transforma numa plataforma atrativa para aplicações e utilizadores que não possam custear as elevadas taxas do ; Ecossistema em expansão: apesar de ser mais recente, o Solana tem atraído uma crescente quantidade de projetos e programadores, especialmente na área das DeFi e dos NFTs.

Desvantagens do Solana

Descentralização limitada: embora seja eficiente, a rede Solana tem sido criticada pelo seu caráter centralista, já que a maioria dos nodos de validação encontra-se sob o controlo de um número limitado de participantes;

embora seja eficiente, a rede Solana tem sido criticada pelo seu caráter centralista, já que a maioria dos nodos de validação encontra-se sob o controlo de um número limitado de participantes; Riscos de interrupções: o Solana tem-se deparado com algumas falhas e interrupções de rede, o que levanta questões sobre a sua fiabilidade a longo prazo;

o Solana tem-se deparado com algumas falhas e interrupções de rede, o que levanta questões sobre a sua fiabilidade a longo prazo; Concorrência crescente: apesar de profundamente eficiente, o Solana concorre com outras plataformas como Ethereum e Avalanche, que também procuram resolver problemas de escalabilidade.

O Solana é uma criptomoeda promissora para quem procura efetuar um investimento em criptomoedas com grande potencial de valorização e utilização em aplicativos e protocolos DeFi, podendo ser também negociado através de CFDs, no âmbito do trading online, o que permite obter exposição ao seu preço sem a necessidade de aquisição direta de tokens.

Explore o nosso guia completo sobre como investir em criptomoedas, para que possa aprender a negociar com toda a segurança.

Avalanche (AVAX): um forte rival do Ethereum

Características do Avalanche

O Avalanche (AVAX) é uma plataforma blockchain de alto desempenho cujo objetivo é constituir-se como uma alternativa ao Ethereum mais rápida e escalável.

Lançado em 2020, o Avalanche destaca-se pela sua capacidade de oferecer uma finalidade de transação quase instantânea, ao contrário de muitas outras blockchains que poderão demorar vários minutos a confirmar transações.

A plataforma utiliza um algoritmo de consenso designado “Avalanche Consensus Protocol”, que permite processar milhares de transações por segundo com uma latência extremamente baixa.

O Avalanche também permite a criação de blockchains personalizados, tornando-o uma escolha popular para programadores que procuram flexibilidade para construírem dApps em diversos setores, incluindo finanças, jogos e NFTs.

Vantagens do Avalanche

Escalabilidade superior: o Avalanche é capaz de processar mais de 4500 transações por segundo, oferecendo uma capacidade bastante superior à maioria das blockchains;

o Avalanche é capaz de processar mais de 4500 transações por segundo, oferecendo uma capacidade bastante superior à maioria das blockchains; Finalidade instantânea : a transação é confirmada em segundos, proporcionando uma experiência mais eficiente aos utilizadores;

: a transação é confirmada em segundos, proporcionando uma experiência mais eficiente aos utilizadores; Flexibilidade : permite criar blockchains personalizados, oferecendo a empresas e programadores uma plataforma altamente adaptável a diferentes tipos de aplicações;

: permite criar blockchains personalizados, oferecendo a empresas e programadores uma plataforma altamente adaptável a diferentes tipos de aplicações; Comunidade ativa: a rede possui uma base de utilizadores e programadores em crescimento, o que contribui para a sua evolução contínua.

Desvantagens do Avalanche

Concorrência com o Ethereum: apesar de eficiente, o Avalanche depara-se ainda com uma forte concorrência da parte do Ethereum , cuja comunidade é muito maior e mais bem estabelecida;

apesar de eficiente, o depara-se ainda com uma forte concorrência da parte do , cuja comunidade é muito maior e mais bem estabelecida; Desafios de adoção: a adoção da parte de grandes projetos e plataformas ainda é limitada, o que poderá afetar a valorização do AVAX a longo prazo;

a adoção da parte de grandes projetos e plataformas ainda é limitada, o que poderá afetar a valorização do AVAX a longo prazo; Programação complexa: a criação de blockchains personalizados poderá revelar-se mais complexa para programadores menos experientes.

Se está à procura de criptomoedas para investir com potencial para grandes escalabilidade e flexibilidade, o Avalanche poderá ser uma excelente opção.

Já sabe também que as melhores criptomoedas para investir hoje dependem, sobretudo, do seu perfil e dos objetivos a que ambiciona, mas há que referir que o AVAX é uma opção interessante para investimento em criptomoedas de alto desempenho.

Ainda não conhece os detalhes do mercado? Aproveite para explorar os conteúdos da nossa Base de Conhecimentos sobre trading ou CFD, para saber como negociar Avalanche e outras criptomoedas de forma segura.

Chainlink (LINK): utilidade no ecossistema DeFi

Características do Chainlink

O Chainlink (LINK) é um projeto de blockchain que se destaca por ser um oráculo descentralizado, isto é, fornece dados do mundo real a contratos inteligentes em diversas blockchains, incluindo Ethereum.

A sua principal função é garantir que os contratos inteligentes possam interagir com fontes de dados externas, como informações de mercados financeiros, resultados de eventos desportivos ou dados meteorológicos, de forma segura e fiável.

Lançado em 2017, o Chainlink permite que as dApps obtenham acesso a dados cruciais para a sua execução, sendo, portanto, um pilar fundamental no ecossistema DeFi. O token LINK é utilizado como recompensa para os operadores de nodos que fornecem dados à rede.

Vantagens do Chainlink

Integração com múltiplas blockchains: o Chainlink pode ser utilizado por várias plataformas blockchain, incluindo Ethereum, Polkadot (DOT) e Solana, proporcionando uma vasta interoperabilidade;

o pode ser utilizado por várias plataformas blockchain, incluindo Ethereum, Polkadot (DOT) e Solana, proporcionando uma vasta interoperabilidade; Importância no setor das DeFi: a utilidade do Chainlink no ecossistema DeFi é um dos seus pontos fortes de maior destaque, já que muitos protocolos financeiros dependem de oráculos para garantirem dados precisos e atualizados;

a utilidade do Chainlink no ecossistema DeFi é um dos seus pontos fortes de maior destaque, já que muitos protocolos financeiros dependem de oráculos para garantirem dados precisos e atualizados; Descentralização: a rede Chainlink é completamente descentralizada, o que garante a segurança dos dados fornecidos e reduz o risco de manipulação;

a rede é completamente descentralizada, o que garante a segurança dos dados fornecidos e reduz o risco de manipulação; Parcerias estratégicas: o Chainlink tem parcerias com grandes empresas e organizações, incluindo a Google, a Oracle e a SWIFT, algo que valida as suas importância e viabilidade a longo prazo.

Desvantagens do Chainlink

Dependência de outros protocolos : o sucesso do Chainlink depende fortemente da adoção e utilização de contratos inteligentes por outras blockchains e plataformas, o que pode limitar a sua valorização;

: o sucesso do depende fortemente da adoção e utilização de contratos inteligentes por outras blockchains e plataformas, o que pode limitar a sua valorização; Concorrência : a emergência de outros oráculos descentralizados, de que são exemplos o Band Protocol e o API3, poderá reduzir a participação de mercado do Chainlink ;

: a emergência de outros oráculos descentralizados, de que são exemplos o Band Protocol e o API3, poderá reduzir a participação de mercado do ; Complexidade técnica: para os utilizadores ou investidores que não têm conhecimento técnico, o funcionamento de um oráculo descentralizado pode ser difícil de compreender, o que poderá afetar, por sua vez, uma adoção generalizada.

O Chainlink é uma escolha aliciante para quem procura realizar um investimento em criptomoedas focado na utilização real e no crescimento do DeFi. Com a sua função essencial no fornecimento de dados e interações entre blockchains, o LINK continua a ser um dos ativos mais promissores no ecossistema das criptomoedas.

Para aprender mais sobre como fazer trading online com criptomoedas como Chainlink, visite os nossos artigos dedicados, intitulados «Negociação de criptomoedas para principiantes» e «Negociar criptomoedas – Como investir em Bitcoin e nas restantes criptomoedas».

Polygon (MATIC): soluções Layer-2 para Ethereum

Características do Polygon

O Polygon (MATIC), anteriormente conhecido como “Matic Network”, é uma solução Layer-2 para a blockchain Ethereum. O objetivo principal do Polygon é melhorar a escalabilidade e reduzir as taxas de transação da rede Ethereum sem, contudo, comprometer aspetos como a segurança ou a descentralização.

O Polygon oferece uma variedade de soluções para melhorar o desempenho do Ethereum, incluindo rollups, plasma chains e sidechains, sendo que as três armazenam e processam dados de várias transações em sistemas paralelos, enviando à rede principal apenas os resultados, de modo a aliviar o respetivo congestionamento e permitir uma maior flexibilidade na criação de dApps e contratos inteligentes.

A criptomoeda nativa da rede, o MATIC, é utilizada para custear taxas de transação, fazer staking (um processo de participação ativa na validação de blocos em blockchains de PoS) e participar no processo de gestão da rede.

Ao facilitar a interoperabilidade entre diferentes blockchains, o Polygon constitui-se como um elo fundamental entre o Ethereum e outras plataformas blockchain.

Vantagens do Polygon

Escalabilidade: o Polygon soluciona um dos maiores problemas do Ethereum, a escalabilidade, no sentido em que, ao usar soluções Layer-2, consegue processar transações mais rapidamente e com taxas substancialmente inferiores;

o soluciona um dos maiores problemas do Ethereum, a escalabilidade, no sentido em que, ao usar soluções Layer-2, consegue processar transações mais rapidamente e com taxas substancialmente inferiores; Compatibilidade com Ethereum: o Polygon é totalmente compatível com a infraestrutura Ethereum, o que torna a transição de aplicações de um para outro extremamente simples;

o é totalmente compatível com a infraestrutura Ethereum, o que torna a transição de aplicações de um para outro extremamente simples; Ecossistema em crescimento: o Polygon tem visto um aumento significativo na sua adoção, com muitas plataformas DeFi e NFT a migrarem para a sua rede, o que acaba por atrair programadores e empresas de todos os setores;

o tem visto um aumento significativo na sua adoção, com muitas plataformas DeFi e NFT a migrarem para a sua rede, o que acaba por atrair programadores e empresas de todos os setores; Velocidade e custos: as transações efetuadas no âmbito do Polygon são significativamente mais rápidas e mais acessíveis do que as diretamente efetuadas na blockchain Ethereum, fomentando ainda mais a crescente atratividade da sua base de utilizadores.

Desvantagens do Polygon

Dependência do Ethereum: apesar das vantagens que oferece, o Polygon ainda depende da rede Ethereum para segurança e consenso, o que pode limitar a sua abrangência a longo prazo, especialmente se o Ethereum não resolver os seus próprios problemas de escalabilidade;

apesar das vantagens que oferece, o ainda depende da rede para segurança e consenso, o que pode limitar a sua abrangência a longo prazo, especialmente se o Ethereum não resolver os seus próprios problemas de escalabilidade; Concorrência: o Polygon depara-se neste momento com concorrentes de outras soluções Layer-2, como o Optimism e o Arbitrum , que, tal como o Ethereum , estão a procurar solucionar obstáculos à respetiva escalabilidade;

o depara-se neste momento com concorrentes de outras soluções Layer-2, como o e o , que, tal como o , estão a procurar solucionar obstáculos à respetiva escalabilidade; Adoção crescente, mas limitada: embora esteja a registar um forte crescimento, a adoção do Polygon ainda não é tão abrangente quanto a de soluções blockchain como as que servem o Bitcoin ou o Ethereum, o que pode afetar o valor do MATIC no futuro.

O Polygon oferece uma excelente oportunidade de investimento em criptomoedas, se é por soluções escaláveis e eficientes para a blockchain Ethereum que procura. A sua capacidade de reduzir custos e aumentar a velocidade das transações torna-o uma das criptomoedas mais promissoras de 2025, atendendo, sobretudo, ao crescente aumento de dApps e protocolos DeFi.

Se estiver interessado em saber mais sobre como negociar MATIC e outras criptomoedas, explore as nossas páginas sobre trading online e CFD.

Criptomoedas emergentes a observar

Embora algumas das criptomoedas mais conhecidas (como Bitcoin, Ethereum e Solana) dominem as atenções, existem vários projetos emergentes que têm demonstrado um grande potencial para 2025 e para o futuro.

Estes ativos podem não ter a mesma visibilidade ou adesão em massa, mas oferecem ou inovações tecnológicas, ou soluções únicas que os transformam em candidatos fortes para investidores que procuram agarrar oportunidades em mercados em crescimento.

Tokens com casos de uso inovadores

Muitas das criptomoedas atualmente emergentes focam-se em casos de uso inovadores, como Inteligência Artificial (IA), interoperabilidade entre blockchains, sustentabilidade ambiental ou soluções para privacidade de dados. Estes projetos podem não ser tão conhecidos, mas o que é facto é que as suas tecnologias têm o potencial de revolucionar as mais diversas indústrias.

Por exemplo, o Chiliz (CHZ) é um token que está focado em trazer a blockchain para os mundos do entretenimento e do desporto, permitindo aos fãs participarem mais ativamente nas decisões dos clubes por meio de tokens de fãs.

Já o Theta (THETA) visa descentralizar o streaming de vídeo, criando uma rede peer-to-peer – P2P (em que os computadores ligados a um determinado sistema funcionam também como servidores) que permita aos utilizadores partilharem largura de banda e potência de computação.

Volume de negociação e capitalização de mercado

Apesar de muitos projetos que estão a emergir terem ainda um volume de negociação relativamente baixo comparativamente às grandes criptomoedas, existem sinais de crescimento.

O aumento do volume de negociação e a capitalização de mercado são indicadores importantes de que o projeto está a ganhar tração no mercado. À medida que mais pessoas se interessarem por criptomoedas emergentes e as utilizarem no seu dia a dia, maior será a tendência de valorização desses ativos.

Mais ainda, com o crescimento da adoção institucional e o desenvolvimento de novas parcerias, o potencial de valorização de criptomoedas emergentes torna-se cada vez mais substancial.

No entanto, como se trata de ativos de risco, o acompanhamento contínuo do volume de negociação e da evolução da capitalização de mercado torna-se essencial para efetuar uma avaliação mais precisa.

Reforçamos: ao investir em criptomoedas emergentes, é fundamental realizar uma análise cuidadosa e estar atento a novos projetos que tragam soluções diferenciadas para o mercado. Alguns desses ativos poderão, inclusive, ascender ao patamar das criptomoedas mais promissoras do futuro, proporcionando múltiplas oportunidades de crescimento.

Se deseja acompanhar o desempenho de criptomoedas emergentes, fazer trading online de criptoativos de forma estratégica ou explorar a possibilidade de negociar no S&P 500, aceda à plataforma da XTB.

Setores de criptoativos que se destacam em 2025

Enquanto o mercado de criptomoedas como um todo continua a crescer, existem setores específicos dentro do ecossistema de criptoativos que apresentam oportunidades únicas para 2025.

Estes setores são impulsionados por inovações tecnológicas e pela crescente adoção de soluções descentralizadas, atraindo a atenção de investidores, empresas e programadores.

Passemos a explorar os principais setores que se destacam neste ano:

Finanças Descentralizadas (DeFi)

O DeFi continua a ser um dos setores mais promissores dentro do mundo das criptomoedas, permitindo a criação de produtos financeiros, como créditos, seguros e Decentralized Exchanges – DEX (câmbios descentralizados), sem a necessidade de intermediários como bancos ou corretoras.

Em 2025, o DeFi tem o potencial de continuar a crescer à medida que mais utilizadores e instituições perceberem as vantagens de negociar e realizar transações financeiras de forma totalmente descentralizada e sem fronteiras.

Tokens Não Fungíveis (NFTs)

Os NFTs têm experienciado um aumento enorme em popularidade, principalmente nos setores das artes e do gaming.

Em 2025, a expectativa é que os NFTs se expandam a áreas como imóveis digitais, moda virtual e até ao metaverso (uma rede integrada de mundos virtuais tridimensionais que permite aos respetivos utilizadores interagirem entre si através de avatares em diferentes plataformas), criando formas de investimento e ativos digitais colecionáveis.

A capacidade de tokenizar (um processo de conversão de ativos, independentemente de serem físicos/tangíveis/fungíveis ou digitais/intangíveis/não fungíveis) continua a constituir uma oportunidade atrativa para investidores à procura de uma forma inovadora de diversificação de investimentos.

Web 3.0 e o Metaverso

A Web 3.0 e o metaverso são conceitos interligados que estão a ganhar popularidade à medida que empresas de tecnologia e investidores exploram novas maneiras de interagirem com o mundo digital.

O metaverso consiste, como há pouco explicamos, num ambiente virtual em 3D em que os utilizadores podem interagir, trabalhar, socializar e até realizar transações utilizando criptomoedas.

Enquanto o metaverso continuar a crescer, maior será o potencial para criptomoedas como o Decentraland (MANA) e o Sandbox (SAND) valorizarem substancialmente.

Privacidade e segurança

A crescente preocupação em torno da privacidade de dados e da segurança online faz com que criptomoedas que se focam nessas áreas tenham imenso potencial.

O Monero (XMR) e o Zcash (ZEC) são dois exemplos de criptomoedas que oferecem transações privadas e seguras, o que pode torná-las ainda mais atrativas no que toca à proteção de dados pessoais, especialmente numa conjuntura em que esta é uma prioridade global.

Soluções de escalabilidade

Plataformas como o Polkadot (DOT), o Avalanche (AVAX) e o Solana (SOL) estão a trabalhar ativamente para resolverem os problemas de escalabilidade das redes blockchain.

Em 2025, a capacidade de processar transações de forma rápida e eficiente será ainda mais importante, pelo que os supramencionados projetos têm todo o potencial necessário para liderarem o mercado, oferecendo soluções que permitam à blockchain crescer sem comprometer fatores de relevância como a segurança ou a descentralização.

Estes setores emergentes não só representam áreas de inovação dentro do mercado das criptomoedas, como também moldam o futuro dos ativos digitais, motivo pelo qual é fundamental acompanhar as tendências tecnológicas e entender como estas novas oportunidades podem impactar o mercado.

O que deve ter em conta antes de investir em criptomoedas em 2025?

Investir em criptomoedas é uma oportunidade empolgante, não há dúvida, mas, como qualquer outro investimento, compreende determinados riscos.

Em 2025, a crescente diversificação do mercado de criptoativos e a evolução da tecnologia têm exigido aos investidores a adoção de uma abordagem cautelosa e bem-informada, e é por isso que, antes de tomar a decisão de investir em criptomoedas, é essencial considerar vários fatores que poderão influenciar o seu sucesso a longo prazo.

Análise de mercado e tendências para 2025

O mercado de criptomoedas é incrivelmente dinâmico e, por vezes, imprevisível. Para 2025, indicam-nos as tendências que criptomoedas como Bitcoin, Ethereum e outras plataformas focadas em escalabilidade, privacidade e soluções DeFi irão continuar a ganhar tração.

Além do mais, as tendências de regulamentação e os avanços tecnológicos, como o Ethereum 2.0 e o Bitcoin Lightning Network, irão moldar a forma como o mercado reage.

Ao investir, é fundamental que acompanhe notícias e relatórios de mercado, de forma a perceber como as novas regulamentações e as mudanças tecnológicas podem afetar os preços e a adoção de criptoativos.

As criptomoedas emergentes, como o Polkadot (DOT) e o Solana (SOL), têm chamado a atenção pelas suas soluções de escalabilidade e interoperabilidade, tornando-as opções interessantes para diversificação de portefólio.

Perfil de risco e objetivos do investidor

Como acontece com qualquer investimento em criptomoedas, é crucial entender o seu perfil de risco antes de tomar qualquer decisão. O mercado de criptoativos é conhecido pela sua volatilidade, o que significa que os preços estão sujeitos a flutuações repentinas.

Os investidores devem estar preparados para lidarem com essa mesma volatilidade e garantirem que os seus objetivos de investimento se encontram alinhados com o risco que estão dispostos a assumir.

A título de exemplo, se procura fazer um investimento mais conservador, pode sempre considerar uma exposição gradual a criptomoedas mais estáveis, como o Bitcoin, senão mesmo explorar stablecoins (criptomoedas estáveis). Para investidores com maior tolerância de risco, poderá ser mais interessante apostar em criptomoedas novas ou soluções inovadoras em setores como DeFi e NFTs.

Importância da diversificação nas criptomoedas

Diversificar o seu portefólio é uma estratégia fundamental para reduzir riscos. Embora o Bitcoin e o Ethereum continuem a ser os líderes do mercado, investir exclusivamente naquelas criptomoedas pode limitar o potencial de crescimento.

A diversificação para ativos de Layer-2, como o Polygon (MATIC) ou o Solana (SOL), ou para tokens DeFi, pode aumentar as suas oportunidades de lucro e minimizar o impacto da volatilidade.

Além disso, as stablecoins, como o DAI, o USDT e o USDC, podem proporcionar uma forma de equilibrar o seu portefólio, mantendo alguma estabilidade em relação às flutuações de mercado. Contudo, é importante recordar que a diversificação deve ser feita com base numa análise criteriosa e contínua do mercado.

Regulamentação e segurança: o que mudou em 2024

Em 2024, a regulamentação em torno das criptomoedas começou a ganhar forma em várias zonas do globo, com algumas jurisdições a adotarem legislação mais rigorosa relativamente ao modo como os criptoativos devem ser considerados.

Nos Estados-membros da União Europeia, por exemplo, o Regulamento de Mercados de Criptoativos (MiCA) tem por objetivo criar um quadro regulamentar claro, o que pode trazer mais segurança para investidores e promover a adoção em massa.

É precisamente porque a segurança deve continuar a ser uma preocupação primordial que deverá certificar-se de que a plataforma ou câmbio em que compra e armazena as suas criptomoedas implementa medidas rigorosas de segurança, como a autenticação de fator duplo (2FA) ou o armazenamento em cold wallets (carteiras digitais offline).

Antes de investir em criptomoedas em Portugal, avalie cuidadosamente os fatores de risco e as estratégias de diversificação que temos vindo a mencionar. Investir estrategicamente de um modo inteiramente informado contribuirá para reduzir os riscos e aumentar as possibilidades de sucesso a longo prazo.

Criptomoedas estáveis (stablecoins): há espaço para investimento?

As stablecoins têm obtido crescente atenção no universo das criptomoedas, atendendo, sobretudo, à sua capacidade de combinar a estabilidade das moedas tradicionais com a agilidade e os benefícios das criptomoedas.

Estes criptoativos são concebidos para manterem o seu valor, tendo por referência moedas tradicionais como o dólar americano ou o euro, o que as torna uma opção atrativa para investidores que não pretendam arriscar nas criptomoedas sujeitas a uma maior volatilidade.

Em 2025, com a crescente adoção de criptomoedas em diversas indústrias, as stablecoins continuam a desempenhar um papel fundamental no que diz respeito tanto a transações, como DeFi.

O papel das stablecoins numa carteira diversificada

As stablecoins constituem uma excelente ferramenta de proteção contra a volatilidade num portefólio de criptomoedas. Se procura reservar uma parte da sua carteira a ativos mais estáveis, estes criptoativos são uma boa forma de equilibrar o risco.

Mais ainda, as stablecoins são amplamente utilizadas em plataformas de DeFi, onde os investidores podem obter rendimentos passivos através de staking ou fornecer liquidez em câmbios descentralizados.

Entre as stablecoins mais populares, temos:

Tether (USDT): a stablecoin mais utilizada no mercado cripto, cuja referência é o dólar americano;

a mais utilizada no mercado cripto, cuja referência é o dólar americano; USD Coin (USDC) : trata-se de uma stablecoin cuja referência é também o dólar americano, focando-se em aspetos como transparência e regulamentação;

: trata-se de uma cuja referência é também o dólar americano, focando-se em aspetos como transparência e regulamentação; DAI: esta stablecoin é gerida pelo MakerDAO, sendo a sua principal vantagem não depender de nenhuma instituição centralizada.

DAI vs. USDC vs. USDT: qual a mais segura em 2025?

Apesar de todas as stablecoins serem concebidas para manterem a paridade com a moeda tradicional em que se baseiam, não deixam de possuir características e riscos diferentes.

O Tether (USDT) foi a primeira stablecoin a ser criada, e o que é facto é que continua a ser uma das mais utilizadas. No entanto, as suas centralização e falta de transparência em relação às suas reservas podem levantar questões de segurança e fiabilidade.

O USD Coin (USDC), criado pela Circle e pela Coinbase, é considerado mais transparente, uma vez que as suas reservas são auditadas regularmente por terceiros. Tal poderá transformar o USDC numa opção mais segura, se procura obter estabilidade sem comprometer a sua confiança no ativo.

Por fim, o DAI é uma stablecoin descentralizada que funciona sem depender de uma autoridade central. Embora a sua estrutura seja mais complexa, não deixa de oferecer uma camada adicional de descentralização e autonomia, algo que poderá revelar-se atrativo para investidores mais experientes.

Se deseja diversificar a sua carteira e reduzir a volatilidade no investimento em criptomoedas, as stablecoins são uma excelente opção a considerar, constituindo-se como essenciais tanto para transações rápidas, como para investimentos de rendimento passivo em plataformas DeFi.

Pretende começar a investir em criptomoedas ou negociar stablecoins? Se sim, descubra mais sobre trading online ou consulte o nosso artigo sobre negociação de criptomoedas para principiantes.

Estratégias para investir com sucesso em criptomoedas

Para ter sucesso no investimento em criptomoedas, é fundamental adotar estratégias que ajudem a mitigar os riscos e a maximizar as hipóteses de retorno. Nesta secção, exploraremos algumas das melhores estratégias de investimento para quem deseja participar neste mercado de forma informada e disciplinada.

Dollar-cost Averaging (DCA): investir de forma disciplinada

O Dollar-cost Averaging (DCA) é uma das estratégias mais populares entre os investidores de criptomoedas. Esta abordagem compreende em comprar uma quantidade fixa de uma criptomoeda em intervalos regulares, independentemente do preço do ativo.

Em vez de tentar aferir constantemente o mercado, o DCA ajuda a suavizar o impacto da volatilidade e a reduzir o risco de entrar no mercado em momentos de pico do preço.

Por exemplo, um investidor pode decidir comprar uma determinada quantia de Bitcoin ou Ethereum todos os meses, de forma consistente. Tal permite que o investidor acumule cripto ao longo do tempo e, simultaneamente, aproveite as flutuações de preços a seu favor.

Staking: gerar rendimento passivo com criptoativos

O staking consiste num processo de participação ativa na validação de blocos em blockchains de PoS, contribuindo, assim, não só para manter o funcionamento da blockchain, como também ser recompensado em juros ou tokens adicionais.

Plataformas como o Ethereum (versão 2.0), o Polkadot e o Solana oferecem staking como uma forma de os investidores obterem rendimentos passivos a partir das suas criptomoedas.

Esta é uma excelente estratégia para investidores que planeiam manter criptomoedas a longo prazo e desejam obter rendimentos adicionais sem precisarem de vender os seus ativos. Há que ter em conta, no entanto, as taxas aplicáveis antes de optar pelo staking.

Timing de mercado vs. investimento a longo prazo

Uma das grandes decisões com as quais os investidores de criptomoedas são confrontados é se devem entrar e sair do mercado tentando aproveitar as flutuações de preços (timing de mercado) ou se devem investir a longo prazo e aproveitar o potencial crescimento das criptomoedas ao longo dos anos.

Estabeleçamos um termo de comparação:

Timing de mercado: esta estratégia passa por tentar comprar quando os preços estão em baixa e vender quando os preços estão em alta.

Apesar de este método soar simples e ser potencialmente lucrativo, é difícil de executar com precisão, dada a volatilidade do mercado de criptomoedas;

Investimento a longo prazo: esta estratégia, por outro lado, foca-se na aquisição de criptomoedas, assim como na sua preservação por um longo período, ignorando as flutuações a curto prazo. Com o tempo, o crescimento do mercado de criptoativos e a crescente adoção poderão resultar em lucros substanciais.

A Bitcoin e o Ethereum são exemplos de criptomoedas que muitos investidores preferem manter como ativos de longo prazo.

Como acompanhar o desempenho dos ativos

Para ser um investidor em criptomoedas bem-sucedido, é fundamental monitorizar regularmente o desempenho dos ativos constantes do seu portefólio. Existem várias ferramentas e plataformas que permitem acompanhar as flutuações de preços e as tendências de mercado, sendo que algumas oferecem também alertas de preço para o ajudarem a identificar os melhores momentos de compra ou venda.

A adoção de uma estratégia de investimento em criptomoedas disciplinada, como o DCA ou o staking, poderá aumentar exponencialmente as suas hipóteses de sucesso a longo prazo.

Caso queira negociar criptomoedas de uma forma mais estratégica, considere recorrer a CFDs para negociar a volatilidade do mercado ou explorar novas oportunidades no mundo do DeFi e dos NFTs.

Como investir em criptomoedas na XTB

A XTB proporciona-lhe uma plataforma robusta e intuitiva para investir em criptomoedas, permitindo-lhe aceder a um vasto catálogo de ativos digitais como Bitcoin, Ethereum, Solana, Polkadot e muitos outros.

Se está a pensar em investir em criptomoedas em Portugal ou em qualquer outro lugar, a XTB coloca à sua disposição todos os recursos e ferramentas necessários para que o processo seja fácil, seguro e eficiente.

A plataforma de negociação da XTB

A plataforma de trading online da XTB foi concebida tendo em mente a utilização da parte de investidores iniciantes e experientes. A interface é de fácil utilização, oferecendo gráficos avançados, ferramentas de análise técnica e fundamentalista e acesso a notícias e relatórios atualizados sobre o mercado de criptomoedas.

A XTB oferece negociação em CFDs, permitindo-lhe a especulação dos preços das criptomoedas sem ter de comprar os ativos, algo que poderá ser particularmente útil para quem deseja explorar a volatilidade das criptomoedas sem ter de se preocupar com as questões logísticas de armazenamento ou custódia.

Além disso, a XTB oferece a possibilidade de negociar com alavancagem, o que poderá aumentar o potencial de lucro, embora tal compreenda também alguns riscos.

Como começar a negociar criptomoedas na XTB

Crie a sua conta: o primeiro passo é criar uma conta na XTB. O processo é simples e rápido, exigindo apenas alguns dados pessoais e a verificação da sua identidade; Deposite fundos: depois de criar a sua conta, será necessário proceder ao depósito de fundos na sua conta de negociação. A XTB oferece várias opções de pagamento, incluindo transferências bancárias, cartões de crédito e carteiras digitais (como PayPal); Escolha os ativos: a XTB oferece uma vasta seleção de criptomoedas para negociar. Pode escolher entre as criptomoedas mais populares, como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) e muitas outras, além de moedas exóticas com elevado potencial de crescimento; Negoceie de forma estratégica: com a ajuda das ferramentas da plataforma, pode aplicar estratégias de DCA, staking ou trading de CFD para maximizar os seus lucros, de acordo com o seu perfil de risco; Acompanhe os seus investimentos: a XTB disponibiliza uma série de ferramentas de análise e alertas para ajudá-lo a acompanhar a flutuação dos preços das criptomoedas que está a negociar. Pode configurar alertas de preço, gráficos em tempo real e relatórios diários de mercado.

Recursos educativos para investidores iniciantes

A XTB não só oferece uma plataforma de trading online eficiente, como proporciona também uma vasta biblioteca didática que poderá encontrar na nossa Base de Conhecimentos.

Se é novo no mundo das criptomoedas, a XTB oferece webinars, artigos (como «Negociação de criptomoedas para principiantes») e tutoriais em vídeo que o ajudarão a compreender os fundamentos do mercado, assim como a efetuar análises de mercado e a aplicar estratégias de investimento.

Com todos estes materiais ao dispor, os investidores iniciantes poderão ganhar confiança e experiência, enquanto os investidores experientes poderão explorar as funcionalidades mais avançadas da plataforma.

Investir em criptomoedas na XTB é uma forma segura e eficiente de aceder ao mercado digital. A plataforma proporciona uma combinação de facilidade de utilização, segurança e opções de negociação flexíveis, permitindo que os investidores participem no crescimento das criptomoedas de forma prática e controlada.

Existem novas criptomoedas em 2025?

Com o avanço constante da tecnologia blockchain e o crescimento do mercado de criptomoedas, há sempre novas criptomoedas a aparecer.

Em 2025, espera-se um aumento significativo de novos projetos e inovações que trarão novas oportunidades para os investidores. Apesar da Bitcoin e o Ethereum continuarem a dominar, as novas criptomoedas têm o potencial de desafiar o status quo e de oferecer soluções mais eficientes, rápidas e acessíveis.

Criptomoedas baseadas em novas tecnologias

Uma das principais tendências para 2025 passa pela criação de criptomoedas baseadas em novas tecnologias e algoritmos de consenso mais eficientes. Por exemplo, o Proof of Stake (PoS) está a substituir o tradicional Proof of Work (PoW) em várias redes (como o Ethereum 2.0), permitindo transações mais rápidas e de menor impacto ambiental.

Mais ainda, as blockchains de última geração focar-se-ão na interoperabilidade entre redes, permitindo a comunicação entre diferentes sistemas de blockchain. Este avanço poderá resultar na criação de criptomoedas mais simples de integrar em múltiplos ecossistemas.

Criptomoedas focadas em sustentabilidade

Dada a crescente preocupação com a sustentabilidade ambiental, espera-se que cada vez mais criptomoedas utilizem mecanismos de consenso mais ecológicos que compensem a pegada de carbono das suas transações. O Proof of Stake (PoS), por exemplo, já está a ser adotado por algumas das maiores criptomoedas, o que significa que mais projetos poderão enveredar por este caminho em 2025.

Além disso, estão a ser desenvolvidas novas iniciativas de blockchain verde cujo propósito é minimizar o impacto ambiental e promover soluções sustentáveis no ecossistema das criptomoedas.

Tokens DeFi e NFTs de última geração

Os tokens DeFi e os NFTs continuam a ser áreas de grande inovação.

Ao longo de 2025, poderemos ver o lançamento de novos tokens focados em Finanças Descentralizadas, que oferecem soluções inovadoras para créditos, seguros e câmbios descentralizados.

No caso dos NFTs, sabemos que continuam a evoluir, dado o aparecimento de novos tipos de tokens digitais e ativos colecionáveis que abrangem arte digital, recompensas de videojogos e imóveis virtuais. O desenvolvimento de mercados de NFTs mais acessíveis e com maior interoperabilidade poderá dar um impulso a este setor.

Em 2025, a inovação continua a ser uma característica central do mercado das criptomoedas, com a constante criação de tokens que oferecem soluções inovadoras e únicas.

Para os investidores, é essencial acompanhar as tendências emergentes e analisar novos projetos, com vista a poder identificar as melhores oportunidades de investir em criptomoedas com potencial de crescimento.

Se quiser saber mais sobre as novas criptomoedas, explore as nossas ferramentas de trading online e descubra mais sobre CFDs.

Conclusão: como escolher a melhor criptomoeda para investir em 2025

Investir em criptomoedas é, sem dúvida alguma, uma experiência emocionante, mas também tem o seu quê de desafiante.

Em 2025, o mercado continuará a crescer rapidamente, com novas oportunidades e riscos a serem apresentados constantemente.

Para tomar decisões bem informadas, os investidores deverão considerar uma série de fatores antes de escolherem a melhor criptomoeda para investir.

Fatores-chave de decisão

Análise de utilidade e tecnologia: antes de investir, é importante entender o propósito e a utilidade do projeto por detrás de cada criptomoeda. Pergunte-se: “o que resolve este projeto?” ou “qual é a sua proposta de valor?”. O Ethereum, por exemplo, não é apenas uma moeda, mas sim uma plataforma que permite a execução de contratos inteligentes e a criação de dApps, enquanto a Bitcoin é considerado um ativo de reserva de valor; Adoção e comunidade: uma das principais chaves para o sucesso a longo prazo é a adoção. Afira como estão a comunidade de programadores e a aceitação institucional. Criptomoedas como a Bitcoin e o Ethereum têm uma base de utilizadores e programadores muito forte, o que pode indicar maiores segurança e estabilidade; Volume de mercado e liquidez: as criptomoedas com um alto volume de negociação e uma grande liquidez são geralmente mais fiáveis e seguras para investimentos a longo prazo, o que facilita a compra e a venda do ativo sem grandes variações de preço; Riscos de regulamentação e segurança: a atmosfera de regulamentação das criptomoedas está constantemente a ser alterada. Por isso, é fundamental avaliar as legislações locais e internacionais que possam impactar o futuro de uma criptomoeda. Há também que ter em conta a segurança do projeto, como o recurso a auditorias e protocolos de segurança, cruciais para evitar perdas.

Riscos a considerar antes de investir

Volatilidade: o mercado cripto é altamente volátil, o que significa que os preços das criptomoedas podem subir e descer sem aviso prévio. Embora isto constitua grandes oportunidades para lucrar, em contrapartida, representa um risco substancial de perda;

o mercado cripto é altamente volátil, o que significa que os preços das criptomoedas podem subir e descer sem aviso prévio. Embora isto constitua grandes oportunidades para lucrar, em contrapartida, representa um risco substancial de perda; Riscos de segurança: a segurança digital continua a ser uma preocupação no mundo das criptomoedas, e com razão. A escolha de plataformas de negociação seguras como a XTB e o armazenamento adequado das criptomoedas em cold wallets são essenciais para proteger os seus ativos;

a segurança digital continua a ser uma preocupação no mundo das criptomoedas, e com razão. A escolha de plataformas de negociação seguras como a XTB e o armazenamento adequado das criptomoedas em cold wallets são essenciais para proteger os seus ativos; Regulamentação: as alterações nas políticas governamentais podem impactar significativamente o valor e a viabilidade de algumas criptomoedas. Acompanhe de perto as mudanças nas regulamentações em vigor no seu país e no mundo.

Recomendação final para investidores iniciantes e experientes

Se está a começar a investir em criptomoedas, comece com ativos mais estabelecidos e reconhecidos, como a Bitcoin ou o Ethereum. Estes ativos oferecem maior segurança e estabilidade no mercado.

Para investidores mais experientes, poderá ser interessante explorar moedas emergentes ou novos projetos com forte potencial de crescimento, como o Solana ou o Avalanche, que se têm destacado pelas suas escalabilidade e eficiência.

Independentemente do tipo de investimento em criptomoedas que escolher, a sua aprendizagem contínua e monitorização do mercado são essenciais para se manter atualizado e fazer escolhas informadas.

Investir em criptomoedas em 2025 oferece oportunidades únicas, mas também exige preparação e estratégia. Se deseja dar os seus primeiros passos ou aprimorar as suas habilidades de trading online, explore os recursos didáticos constantes da nossa Base de Conhecimentos e a plataforma de CFDs da XTB.