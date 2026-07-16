Abbott rastie o 4 % po lepších než očakávaných výsledkoch a zvýšení celoročného výhľadu zisku

Akcie spoločnosti Abbott Laboratories (ABT.US), ktorá pôsobí v oblasti zdravotníckych technológií, rastú približne o 4 % po tom, ako firma zverejnila lepšie než očakávané výsledky za druhý štvrťrok 2026. Tržby medziročne vzrástli o 13 % na 12,6 miliardy USD, čo mierne prekonalo odhady analytikov, zatiaľ čo tržby aj upravený zisk prekonali konsenzus Wall Street. Hoci vykázaný čistý zisk klesol približne o 47 % na 928 miliónov USD a zriedený zisk na akciu podľa GAAP sa znížil na 0,53 USD, investori sa sústredili predovšetkým na silnejšiu výkonnosť vo väčšine obchodných segmentov a na rozhodnutie spoločnosti zvýšiť celoročný výhľad zisku.
Abbott teraz očakáva upravený zisk na akciu za rok 2026 v rozmedzí 5,45 až 5,60 USD, oproti predchádzajúcemu výhľadu 5,38 až 5,58 USD, čo v strede rozpätia predstavuje zvýšenie o 0,05 USD. Spoločnosť zároveň potvrdila výhľad porovnateľného rastu tržieb na úrovni 6,5 až 7,5 %, čím signalizuje dôveru v silnejší rast tržieb a zisku počas druhej polovice roka.
- Tržby za druhý štvrťrok dosiahli 12,6 miliardy USD a medziročne vzrástli o 13 % na vykázanej báze a o 4,8 % na porovnateľnej báze.
- Upravený zriedený zisk na akciu dosiahol 1,31 USD, zatiaľ čo vykázaný zriedený zisk na akciu podľa GAAP klesol na 0,53 USD.
- Čistý zisk medziročne klesol približne o 47 % na 928 miliónov USD, čo zdôrazňuje rozdiel medzi vykázanými a upravenými výsledkami.
- Počas prvých šiestich mesiacov roka 2026 vzrástli tržby o 10,5 % na 23,7 miliardy USD, zatiaľ čo čistý zisk klesol približne o 35,5 % na 2 miliardy USD.
- Abbott zvýšil celoročný výhľad upraveného zisku na akciu na 5,45 až 5,60 USD z predchádzajúceho rozpätia 5,38 až 5,58 USD.
- Spoločnosť ponechala výhľad porovnateľného rastu tržieb na rok 2026 na úrovni 6,5 až 7,5 %.
- Abbott počas štvrťroka vrátil akcionárom 2,1 miliardy USD prostredníctvom dividend a spätných odkupov akcií.
- Spoločnosť pokračuje v rozširovaní svojho produktového portfólia vrátane systémov Libre Duo, TECTONIC pre koronárnu IVL a zariadenia Amulet 360 na uzáver uška ľavej predsiene, ktoré by mohli podporiť budúci rast.
Pre investorov je kľúčové, že napriek slabším vykázaným výsledkom podľa GAAP zostáva základné podnikanie Abbottu solídne. Vyšší výhľad zisku naznačuje, že vedenie má čoraz väčšiu dôveru v to, že rast tržieb a ziskovosti sa počas druhej polovice roka zrýchli.
Graf akcií Abbott (ABT.US, interval D1)
Akcie Abbottu sa pred otvorením amerického trhu obchodujú v blízkosti úrovne 93 USD, čo naznačuje, že sa býci môžu pokúsiť po prvýkrát za niekoľko mesiacov vytlačiť cenu nad 50-dňovú EMA (oranžová línia) a prípadne zvrátiť širší downtrend. Aj po dnešnom raste zostávajú akcie približne 30 % pod historickým maximom.
Zdroj: xStation5
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