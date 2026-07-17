Adidas poráža Nike ešte pred finále majstrovstiev sveta ⚽

Spoločnosť Adidas si ešte pred samotným finále majstrovstiev sveta zabezpečila výrazné marketingové víťazstvo nad rivalom Nike. Obaja finalisti, Španielsko a Argentína, nastúpia v dresoch nemeckej značky, takže Adidas získa maximálnu viditeľnosť bez ohľadu na konečný výsledok zápasu.
Mimoriadne silný komerčný efekt by mohlo priniesť prípadné víťazstvo Argentíny. Ďalší triumf tímu okolo Lionela Messiho by pravdepodobne podporil dopyt po ikonických modro-bielych dresoch a ďalšom fanúšikovskom tovare.
Pozitívne očakávania sa už premietajú aj do vývoja akcií. Akcie Adidasu od začiatku turnaja posilnili približne o 6 % a minulý týždeň sa dostali na osemmesačné maximá. Akcie Nike v rovnakom období vzrástli len o 1,4 %, keďže jej hlavné reprezentačné tímy vrátane Brazílie a Francúzska do finále nepostúpili.
Adidas ťaží aj z vyššej návštevnosti predajní
- Analytik Akshay Gupta z HSBC očakáva, že rast akcií Adidasu môže pokračovať. Cieľovú cenu zvýšil na 210 EUR, čo predstavuje približne 16 % rastový potenciál oproti súčasnej úrovni.
- Podľa jeho údajov vzrástla návštevnosť amerických predajní Adidas počas prvého týždňa majstrovstiev sveta medziročne o 16 %. Predajne Nike naopak zaznamenali pokles. To naznačuje, že turnaj neprináša Adidasu len mediálnu pozornosť, ale už sa premieta aj do záujmu spotrebiteľov.
- Finálový zápas, ktorý majú sledovať stovky miliónov divákov po celom svete, navyše príde krátko pred zverejnením výsledkov spoločnosti plánovaným na 30. júla. HSBC očakáva, že Adidas vykáže najrýchlejší rast tržieb od roku 2024.
- Samotné majstrovstvá sveta by podľa odhadu mohli spoločnosti priniesť približne 300 miliónov EUR dodatočných tržieb. Ak sa tento efekt potvrdí, vedenie by mohlo zvýšiť celoročný výhľad.
Morgan Stanley vidí v Adidase jasného víťaza turnaja
- Optimistický pohľad zdieľajú aj analytici Morgan Stanley, ktorí Adidas označujú za jasného víťaza majstrovstiev sveta. Očakávajú silné štvrťročné výsledky, zvýšili svoje odhady zisku a cieľovú cenu posunuli na 215 EUR.
- Dôležitý môže byť najmä takzvaný halo efekt turnaja, teda dlhodobejšie posilnenie značky aj po skončení šampionátu. Pre Adidas by to mohlo byť mimoriadne dôležité na americkom trhu, kde sa spoločnosť historicky presadzovala ťažšie než Nike.
- Úspech na majstrovstvách sveta môže zvýšiť predaj nielen futbalových dresov a kopačiek, ale aj bežného športového oblečenia a lifestylových produktov. Ak Adidas dokáže pozornosť okolo turnaja premeniť na trvalejší rast dopytu, mohol by si v USA postupne ukrajovať väčšiu časť trhu.
Nike pokračuje v náročnom období
- Pre Nike sú tohtoročné majstrovstvá sveta ďalšou komplikáciou v už aj tak slabom roku. Akcie spoločnosti od začiatku roka 2026 strácajú viac než 30 % a smerujú k piatemu medziročnému poklesu v rade.
- Výsledky zverejnené na konci júna navyše sprevádzal opatrný výhľad a varovanie pred slabou spotrebiteľskou dôverou. Okrem slabšieho predaja a marketingového neúspechu na turnaji tak Nike čelí aj širším problémom s dopytom.
- Rozdiel je viditeľný aj v ocenení oboch firiem. Adidas sa obchoduje približne za 15-násobok očakávaného zisku, zatiaľ čo Nike okolo 25-násobku. Hoci Nike zostáva drahšia, aktuálne vykazuje slabšiu dynamiku a horší vývoj ceny akcií.
- To podľa analytikov robí ocenenie Adidasu relatívne atraktívnym, najmä ak sa pozitívny efekt majstrovstiev sveta skutočne premietne do tržieb, marží a celoročného výhľadu.
Čo bude rozhodujúce pre akcie Adidasu
- Finálová účasť oboch tímov v dresoch Adidasu predstavuje výrazný marketingový úspech, sama osebe však nemusí stačiť na dlhodobý rast akcií. Kľúčové budú výsledky z 30. júla, vývoj prevádzkových marží a prípadné zvýšenie celoročného výhľadu.
- Investori budú sledovať aj to, či rast návštevnosti predajní v USA povedie k vyšším predajom a či sa pozitívny efekt turnaja prenesie aj do druhej polovice roka.
- Adidas má pred výsledkami silnú pozíciu. Akcie podporila futbalová eufória, pozitívne komentáre analytikov aj relatívne priaznivé ocenenie. Najväčším rizikom by bolo, ak by vysoké očakávania predbehli skutočný rast tržieb alebo ak by sa marketingový efekt turnaja ukázal iba ako krátkodobý.
Graf Adidas (ADS.DE, D1)
Zdroj: xStation5
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