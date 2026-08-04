🚨AI boom je späť? CoreWeave vyskočil o takmer 20 %📈

- CoreWeave vzrástol o približne 19,5 % po silných výsledkoch veľkých technologických spoločností
- Microsoft, Amazon, Apple a Meta potvrdili pokračujúce vysoké investície do umelej inteligencie, čo podporilo AI infraštruktúrne firmy
- Analytici z Oppenheimer a Truist zostávajú optimistickí, pričom poukazujú na silný dopyt po AI výpočtovej kapacite
- CoreWeave zverejní výsledky za druhý štvrťrok 11. augusta, pričom trh očakáva viac než dvojnásobný medziročný rast tržieb
- Investori budú sledovať, či rastúci dopyt po AI infraštruktúre dokáže ospravedlniť vysoké investície a zadlženosť spoločnosti
- CoreWeave vzrástol o približne 19,5 % po silných výsledkoch veľkých technologických spoločností
- Microsoft, Amazon, Apple a Meta potvrdili pokračujúce vysoké investície do umelej inteligencie, čo podporilo AI infraštruktúrne firmy
- Analytici z Oppenheimer a Truist zostávajú optimistickí, pričom poukazujú na silný dopyt po AI výpočtovej kapacite
- CoreWeave zverejní výsledky za druhý štvrťrok 11. augusta, pričom trh očakáva viac než dvojnásobný medziročný rast tržieb
- Investori budú sledovať, či rastúci dopyt po AI infraštruktúre dokáže ospravedlniť vysoké investície a zadlženosť spoločnosti
Akcie spoločnosti CoreWeave v pondelok prudko posilnili a uzavreli obchodovanie na úrovni 85,76 USD, čo predstavuje denný rast o približne 19,5 %. Spoločnosť tak vymazala značnú časť júlových strát, keď sa jej akcie z úrovní okolo 90 dolárov postupne prepadli k hranici 70 USD. Pondelková rally naznačuje, že investori opäť získavajú dôveru v spoločnosti, ktoré stoja v centre rozvoja infraštruktúry pre umelú inteligenciu.
Hlavným impulzom nebola správa od samotného CoreWeave, ale výsledková sezóna technologických gigantov. Microsoft, Amazon, Apple aj Meta potvrdili pokračujúce vysoké investície do umelej inteligencie, čo podporilo celý sektor AI infraštruktúry. Mimoriadnu pozornosť pútal najmä Amazon, ktorého cloudová divízia AWS zvýšila tržby medziročne o 37 % na 42,2 miliardy USD. Práve rast dopytu po cloudových službách a výpočtovej kapacite je pre CoreWeave pozitívnym signálom, keďže spoločnosť patrí medzi popredných poskytovateľov GPU cloudovej infraštruktúry pre tréning a prevádzku modelov umelej inteligencie.
GRAF: Vývoj ceny akcie spoločnosti Amazon (AMZN.US, H1)
Zdroj: xStation5
Pozitívny sentiment podporili aj analytici. Oppenheimer zopakoval odporúčanie Outperform s cieľovou cenou 150 USD a očakáva, že spoločnosť dosiahne výsledky za druhý štvrťrok na hornom konci vlastného výhľadu. Analytici zároveň naďalej upozorňujú, že dopyt po AI výpočtovej kapacite zostáva výrazne vyšší než dostupná ponuka. Truist po júlovom poklese akcií zvýšil odporúčanie na Buy, pričom poukázal na silný dopyt po AI infraštruktúre a atraktívnejšie ocenenie spoločnosti. Nové pokrytie začal aj Baird s odporúčaním Outperform a cieľovou cenou 100 USD, zatiaľ čo Barclays ponechal neutrálne odporúčanie s cieľom 90 USD. Konsenzus analytikov naďalej zostáva na úrovni Buy a priemerná cieľová cena sa pohybuje okolo 138 USD.
Ďalším dôležitým míľnikom budú výsledky za druhý štvrťrok, ktoré CoreWeave zverejní 11. augusta. Analytici očakávajú tržby približne 2,56 miliardy USD, čo by znamenalo viac než dvojnásobný medziročný rast. Spoločnosť zároveň pokračuje v agresívnych investíciách do dátových centier a AI infraštruktúry, ktoré financuje aj prostredníctvom rozsiahleho dlhového financovania. Práve nadchádzajúce výsledky ukážu, či sa rekordné investície technologických gigantov do umelej inteligencie naplno premietajú aj do hospodárskych výsledkov CoreWeave a či si spoločnosť dokáže udržať pozíciu jedného z hlavných víťazov pokračujúceho AI boomu.
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