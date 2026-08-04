📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (3.8.2026)

Víťazi:
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First Solar Inc (FSLR) +10,28 %: Americký výrobca solárnych panelov a poskytovateľ fotovoltických riešení pre veľké elektrárne.
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Coherent Corp (COHR) +9,60 %: Výrobca optických materiálov, polovodičov a laserových technológií pre priemysel aj telekomunikácie.
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Lumentum Holdings Inc (LITE) +9,24 %: Popredný dodávateľ optických komponentov pre telekomunikácie, dátové centrá a technológie 3D snímania.
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Oracle Corp (ORCL) +9,22 %: Nadnárodná technologická korporácia zameraná na firemný databázový softvér a cloudové systémy.
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Axon Enterprise Inc (AXON) +9,12 %: Spoločnosť vyvíjajúca technológie a zbrane pre donucovacie orgány, známa predovšetkým vďaka taserom a osobným kamerám pre políciu.
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Builders FirstSource Inc (BLDR) +9,09 %: Najväčší americký dodávateľ stavebných produktov, prefabrikovaných komponentov a služieb pre profesionálnych staviteľov domov.
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Vertiv Holdings Co (VRT) +8,89 %: Poskytovateľ hardvéru, softvéru a služieb pre kritickú digitálnu infraštruktúru, dominujúci najmä v oblasti chladenia a napájania dátových centier.
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Ares Management Corp (ARES) +8,18 %: Globálny správca alternatívnych investícií so zameraním na úvery, private equity a nehnuteľnosti.
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Boeing Co/The (BA) +8,03 %: Jeden z najväčších svetových výrobcov komerčných lietadiel, obranných systémov a vesmírnych technológií.
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Baxter International Inc (BAX) +7,42 %: Nadnárodná zdravotnícka spoločnosť špecializujúca sa na liečebné prístroje, dialýzu a farmaceutické produkty.
Porazení:
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Marriott International Inc/MD (MAR) -6,97 %: Nadnárodná korporácia prevádzujúca a franšízujúca široké portfólio hotelov a luxusných ubytovacích zariadení po celom svete.
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Fair Isaac Corp (FICO) -6,90 %: Analytická a softvérová spoločnosť, tvorca známeho FICO skóre, ktoré sa v USA plošne používa na hodnotenie úverového rizika spotrebiteľov.
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eBay Inc (EBAY) -6,03 %: Globálna e-commerce platforma a internetové trhovisko, ktoré uľahčuje predaj medzi spotrebiteľmi navzájom (C2C) aj od firiem k spotrebiteľom (B2C).
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Monolithic Power Systems Inc (MPWR) -5,73 %: Spoločnosť navrhujúca a vyrábajúca vysoko výkonné integrované riešenia (polovodiče) pre správu napájania v elektronike.
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CF Industries Holdings Inc (CF) -5,50 %: Severoamerický výrobca a distribútor priemyselných a poľnohospodárskych hnojív, najmä tých na báze dusíka.
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Cboe Global Markets Inc (CBOE) -4,00 %: Spoločnosť prevádzkujúca finančné burzy s opciami, akciami a derivátmi, známa okrem iného ako tvorca indexu volatility VIX.
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McKesson Corp (MCK) -3,39 %: Jedna z najväčších farmaceutických distribučných spoločností a poskytovateľ zdravotníckych informačných technológií v USA.
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Corteva Inc (CTVA) -3,39 %: Významná americká agrochemická a poľnohospodárska spoločnosť produkujúca osivá a prípravky na ochranu plodín.
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Las Vegas Sands Corp (LVS) -3,29 %: Prevádzkovateľ obrích kasín a integrovaných rezortov, pôsobiaci primárne v Ázii (napríklad v Macau a Singapure).
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Western Digital Corp (WDC) -3,23 %: Americký výrobca počítačových pevných diskov, SSD dátových úložísk a pamäťových produktov.
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