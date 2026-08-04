🐻💸 Burryho stávka proti Palantiru po rekordnom kvartáli stráca na sile

Palantir zverejnil výsledky za druhý kvartál 2026, ktoré výrazne prekonali očakávania analytikov, a akcie tento týždeň pridávajú ďalší tlak na shorterov vrátane Michaela Burryho. Spoločnosť vykázala tržby 1,94 miliardy dolárov, čo predstavuje medziročný nárast o 93 %, pričom skóre Rule of 40 dosiahlo 155 % – výrazne nad obvyklými benchmarkmi softvérových firiem. Americké komerčné tržby vzrástli o 149 % medziročne na 764 miliónov dolárov, keďže podniky urýchľujú nasadenie AI infraštruktúry. Zisk na akciu na upravenom základe dosiahol 0,41 dolára oproti očakávaným 0,34 dolára, teda beat o 20,6 %.
Na výsledky reagoval trh razantne – v aftermarkete po zverejnení výsledkov akcie vyskočili o takmer 15 % na 140 USD a dnes by mohli otvoriť dokonca nad 145 USD. Vedenie zvýšilo celoročný výhľad na tržby v rozsahu 8,15 až 8,158 miliardy dolárov (medziročný rast 82 %) a americké komerčné tržby by mali presiahnuť 3,424 miliardy dolárov, t. j. minimálne +134 % medziročne. Generálny riaditeľ Alex Karp okomentoval výsledky slovami, že „dopyt po AI suverenite bol uvoľnený" a Palantir je vraj jedinou firmou, ktorá preukázala schopnosť premeniť tokeny na skutočnú ekonomickú hodnotu.
Práve do tohto prostredia vstupuje pozícia Michaela Burryho, investora presláveneho krátkymi stávkami. Burry hovorí, že začal staviť proti Palantiru na jeseň 2025 a odvtedy svoju pozíciu opakovane roloval. Pôvodne išlo o 50 000 put opcií zakúpených za celkové prémium 9,2 milióna dolárov, pričom opcie dávajú právo predať 5 miliónov akcií Palantiru za 50 USD, a to s exspiráciou v januári 2027. Mediálne správy pritom spočiatku mylne informovali o hodnote pozície ako o 912 miliónoch dolárov — išlo totiž o nominálnu hodnotu podkladového aktíva, nie o skutočne vyplatené prémium. V apríli 2026 Burry na Substacku potvrdil, že stále drží put opcie vrátane júnových kontraktov 2027 so strike cenou 50 USD a decembrových 2026 so strike cenou 100 USD. Akcie označil za „drasticky nadhodnotené" s fundamentálnou hodnotou výrazne pod 50 USD za akciu.
Výsledky za druhý kvartál Burryho tézu komplikujú. Ešte v júni 2026 Burry na sociálnych sieťach označil Palantir za „hrad z piesku" a poukazoval na formujúcu sa formáciu hlava a ramená v cenovom grafe. Akcie vtedy skutočne klesli, výsledky zverejnené 3. augusta 2026 však situáciu obrátili — akcie sa dnes pohybujú okolo 125,65 USD a after-hours obchodovanie naznačuje hodnoty bližšie k 140 USD, teda výrazne nad jeho strike cenou 100 USD pri decembrových kontraktoch. Prémiové ocenenie firmy zostáva na stole: pomer P/E dosahuje 141,5 a akcie sa obchodujú výrazne nad historickými normami. Valuácia Palantiru patrí k najdiskutovanejším témam na Wall Street — firma sa bežne obchoduje zhruba na 40- až 50-násobku forwardových tržieb a kritici poukazujú na riziká závislosti od vládnych zákaziek, konkurenciu v AI softvéri aj riedenie akcií. Burryho stávka nie je uzavretá, ale decembrové opcie s cenou 100 USD sú po dnešnom after-hours pohybe hlboko out-of-the-money — čas na ich prípadné uplatnenie sa kráti.
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