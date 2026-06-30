AI drví akcie call centier: Bude zákaznícka podpora bez ľudí? 🤖

Akcie spoločností Concentrix a Teleperformance sa dostali pod silný tlak po tom, čo sa na trhu znovu rozšírili obavy z dopadu umelej inteligencie na tradičný biznis call centier. Investori čoraz viac počítajú s tým, že firmy budú časť zákazníckej podpory nahrádzať automatizovanými systémami, ktoré dokážu odpovedať rýchlejšie, lacnejšie a bez potreby rozsiahlych tímov operátorov.
Najväčším spúšťačom výpredaja bolo zníženie výhľadu spoločnosti Concentrix. Firma upravila stred svojho odhadu tržieb pre fiškálny rok 2026 smerom nadol približne o 130 mil. USD. To vyvolalo silnú reakciu trhu, pretože investori vnímajú slabší výhľad nielen ako problém jednej spoločnosti, ale ako možné varovanie pre celý sektor zákazníckeho outsourcingu.
Akcie Concentrix v predobchodnej fáze oslabili zhruba o 25 %. Výpredaj sa rýchlo prelial aj na francúzsku spoločnosť Teleperformance, ktorej akcie klesli až o 16 % a dostali sa na najnižšie úrovne za viac než desať rokov. Trh tým jasne ukázal, že obavy z AI nie sú obmedzené iba na jedného hráča, ale zasahujú celý model tradičných call centier.
Management Concentrix upozornil, že niektorí klienti čelia rastúcemu finančnému tlaku a hľadajú spôsoby, ako znížiť náklady. Časť firiem presúva prácu do lacnejších lokalít, iné obmedzujú rozsah zákazníckej podpory na nákladnejších trhoch. V niektorých prípadoch môžu klienti dokonca určité oblasti podpory úplne zrušiť. Práve táto zmienka podľa analytikov posilnila pocit, že problém môže byť hlbší než bežné krátkodobé spomalenie dopytu.
AI do tohto trendu zapadá veľmi nebezpečne. Zákaznícka podpora patrí medzi oblasti, kde možno automatizovať veľkú časť opakujúcich sa otázok. Chatboty, hlasoví asistenti a generatívna AI môžu firmám ponúknuť výrazne nižšie náklady a vyššiu dostupnosť služieb. Pre zákazníkov call centier to môže byť príležitosť, ale pre spoločnosti ako Concentrix alebo Teleperformance ide o zásadnú hrozbu pre ich hlavný zdroj príjmov.
Z investičného pohľadu je problém v tom, že trh začína pochybovať o dlhodobej hodnote celého odvetvia. Analytici upozorňujú, že časť investorov už sektor vníma ako takmer neinvestovateľný. Dôvodom nie je iba aktuálny pokles tržieb, ale obava, že klienti budú presúvať rozpočty od tradičnej zákazníckej podpory smerom k technologickým firmám, ktoré vyvíjajú AI riešenia, napríklad k poskytovateľom generatívnej umelej inteligencie.
Concentrix pritom nepatrí medzi malé spoločnosti. Pôsobí v 74 krajinách, prevádzkuje 483 lokalít a medzi jeho zákazníkov patrí viac než 160 firiem z rebríčka Fortune Global 500. Práve preto má jeho varovanie takú veľkú váhu. Ak tlak pociťuje takto rozsiahly globálny hráč, môže to naznačovať, že celý sektor stojí pred štrukturálnou zmenou.
Pre firmy z oblasti call centier bude teraz kľúčové, či dokážu AI využiť vo svoj prospech. Ak budú schopné ponúkať klientom pokročilé automatizačné služby, analytiku a kombináciu ľudskej podpory s umelou inteligenciou, môžu si časť trhu udržať. Ak sa však AI stane hlavne nástrojom, ktorý klientom umožní znížiť počet externých pracovníkov, tlak na tržby aj marže môže pokračovať.
Celkovo ide o ďalšie varovanie, že AI nezačína meniť iba technologický sektor, ale čoraz silnejšie zasahuje aj tradičné služby. Call centrá boli dlho vnímané ako stabilný biznis postavený na rozsahu, lacnejšej pracovnej sile a dlhodobých kontraktoch. Teraz sa však ukazuje, že práve tento model môže byť jedným z prvých, ktorý AI zásadne naruší.
Graf Teleperformance (TEP.FR, D1)
Zdroj: xStation5
Graf Concentrix (CNXC.US, D1)
Zdroj: xStation5
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