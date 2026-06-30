Airbus oslavuje obrovské víťazstvo: SAS objednáva lietadlá za viac než 10 miliárd USD ✈️

Spoločnosť Airbus získala významnú objednávku od škandinávskej aerolinky SAS. Dopravca oznámil nákup až 40 širokotrupých lietadiel, ktorý zahŕňa nové Airbusy A330-900neo a dodatočné stroje A330-300 na podporu rastu v najbližších rokoch. Celková katalógová hodnota objednávky presahuje 10 miliárd USD a podľa SAS ide o najväčšiu investíciu v histórii spoločnosti.
Objednávka má podporiť ďalší rozvoj diaľkovej siete SAS a posilniť úlohu Kodane ako hlavného medzinárodného uzla aerolinky. Firma chce zlepšiť prepojenie Škandinávie s kľúčovými svetovými trhmi a zároveň modernizovať flotilu, ktorá má ponúknuť lepšiu palivovú efektivitu, nižšiu hlučnosť a vyšší komfort pre cestujúcich.
Pre Airbus ide o dôležité víťazstvo nielen z hľadiska objemu zákazky, ale aj prestíže. SAS už teraz prevádzkuje širokotrupú flotilu založenú na lietadlách Airbus, vrátane modelov A330 a A350. Nová objednávka tento vzťah ďalej prehlbuje a zároveň znamená, že Boeing prišiel o príležitosť získať významného zákazníka v segmente diaľkových letov. Podľa skorších informácií SAS o zákazke rokoval aj s Boeingom, čo celému rozhodnutiu dodáva strategickú váhu.
Dôležitý je aj výber modelu A330-900neo. Ten má podľa SAS dolet až 13 600 km, kapacitu približne 287 až 303 miest v typickej trojkabinovej konfigurácii a nižšiu spotrebu paliva na sedadlo oproti predchádzajúcej generácii konkurenčných lietadiel. Vďaka vysokej podobnosti so súčasnou flotilou A330 môže SAS zároveň znížiť prevádzkovú zložitosť, náklady na výcvik aj servisné zázemie.
Transakcia prichádza v čase, keď sa SAS nachádza v novej fáze po náročnej reštrukturalizácii. Aerolinka sa pred dvoma rokmi dostala z ochrany pred veriteľmi podľa kapitoly Chapter 11 a podarilo sa jej znížiť dlh o viac než 2 miliardy USD. V roku 2025 následne vykázala prevádzkový zisk 3 miliardy švédskych korún, zatiaľ čo v roku 2024 bola v strate 2,1 miliardy korún.
Objednávka Airbusov nadväzuje na minuloročný kontrakt so spoločnosťou Embraer na až 55 regionálnych lietadiel E195-E2. SAS tým ukazuje, že modernizácia flotily nebude iba čiastkovým krokom, ale dlhodobou premenou celého podnikania. Menšie regionálne stroje majú pomôcť posilniť európsku a škandinávsku sieť, zatiaľ čo širokotrupé lietadlá otvoria priestor na expanziu na diaľkových trasách.
Z investičného pohľadu je objednávka pozitívna predovšetkým pre Airbus, ktorý si upevňuje pozíciu v segmente širokotrupých lietadiel. Zákazka zároveň podporuje dopyt po rodine A330neo, ktorá je pre viaceré aerolinky atraktívna vďaka kombinácii doletu, kapacity a nižších prevádzkových nákladov. Pre SAS však nejde len o nákup lietadiel. Ide o stávku na to, že diaľkový dopyt zo Škandinávie porastie a že Kodaň dokáže pritiahnuť viac cestujúcich, firiem aj nadväzných spojení.
Významnú úlohu v príbehu SAS zohráva aj Air France-KLM. Francúzsko-holandská skupina oznámila plán zvýšiť svoj podiel v SAS z 19,9 % na 60,5 % akvizíciou podielov od Castlelake a Lind Invest. Dokončenie transakcie sa očakáva v druhej polovici roka 2026, ak ju schvália regulátori. Pre SAS by hlbšia integrácia do väčšej európskej skupiny mohla znamenať silnejšie obchodné zázemie, väčšie sieťové synergie a lepšiu vyjednávaciu pozíciu.
Riziká však zostávajú. Letecký sektor čelí tlaku vyšších nákladov, kolísaniu cien paliva, geopolitickým obmedzeniam leteckých trás aj tvrdej konkurencii nízkonákladových dopravcov. Veľké objednávky lietadiel navyše vyžadujú dlhodobú disciplínu v kapitálových výdavkoch. Katalógová hodnota nad 10 miliárd USD neznamená konečnú cenu, pretože aerolinky pri veľkých objednávkach zvyčajne získavajú výrazné zľavy. Napriek tomu ide pre SAS o veľmi významný finančný záväzok.
Celkovo ide o jasný signál, že SAS po rokoch problémov znovu prechádza do rastového režimu. Airbus získava strategickú zákazku, SAS posilňuje diaľkovú flotilu a Kodaň môže upevniť svoju pozíciu hlavnej leteckej brány Škandinávie. Ak sa aerolinke podarí rast naplniť, môže sa z tejto objednávky stať jeden z kľúčových momentov jej návratu medzi silnejších európskych dopravcov.
Graf Airbus (AIR.FR, D1)
Zdroj: xStation5
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