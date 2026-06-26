Airbus upevňuje náskok pred Boeingom na kľúčovom čínskom trhu 📈

Spoločnosť Airbus získala významnú objednávku od China Eastern Airlines na širokotrupé lietadlá A330neo. Čiastočne štátom vlastnený čínsky dopravca objednal 25 lietadiel, ktoré majú byť dodávané v rokoch 2029 až 2033. Hodnota kontraktu podľa aerolinky dosahuje 9,35 miliardy USD, hoci pri veľkých zákazkách bývajú bežné výrazné zľavy oproti katalógovým cenám.
China Eastern uviedla, že nové stroje využije na rozšírenie kapacity a nahradenie starších modelov. Objednávka má pomôcť optimalizovať štruktúru flotily, zlepšiť sieť liniek, zvýšiť kvalitu služieb a zároveň znížiť prevádzkové náklady. Pre dopravcu tak nejde iba o navýšenie počtu lietadiel, ale aj o modernizáciu flotily a zefektívnenie prevádzky.
Zákazka zároveň potvrdzuje silnú pozíciu Airbusu na čínskom trhu, ktorý je po USA druhým najväčším leteckým trhom na svete. Čína tradične nakupuje lietadlá vo veľkých objemoch a následne ich rozdeľuje medzi štátom kontrolované aerolinky. Pre výrobcov lietadiel preto predstavuje jeden z najdôležitejších trhov vôbec.
Airbus týmto kontraktom ďalej posilňuje svoj náskok pred Boeingom. Americký výrobca sa v Číne v posledných rokoch potýkal s následkami problémov modelu 737 MAX aj s rastúcim politickým napätím medzi Pekingom a Washingtonom. Boeing síce počas májovej návštevy Donalda Trumpa v Číne získal prísľub objednávky, no detaily zostali nejasné a rozsah dohody bol nižší, než sa pôvodne očakávalo.
Európsky výrobca má v Číne výraznú priemyselnú stopu. V krajine prevádzkuje aj výrobu niektorých úzkotrupých lietadiel v Tchien-ťine, čo mu pomáha budovať vzťahy s miestnymi zákazníkmi aj úradmi. Airbus má v Číne takmer 2 400 lietadiel a tento rok už získal viac než 200 objednávok od čínskych dopravcov.
Z pohľadu investorov je zákazka pozitívnym signálom pre dlhodobý dopyt po širokotrupých lietadlách. A330neo môže ťažiť z obnovy medzinárodného cestovania, rastu čínskej strednej triedy a potreby aeroliniek modernizovať flotily úspornejšími strojmi. Pre Airbus ide zároveň o potvrdenie, že v Číne dokáže ďalej získavať veľké kontrakty aj v prostredí geopolitického napätia.
Graf Airbus (AIR.FR, D1)
Zdroj: xStation5
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