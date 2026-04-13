Aká veľká je hrozba pre európske aerolinky

Z pohľadu trhu patria aerolinky medzi najzjavnejších porazených vojny s Iránom. Tento konflikt nielen uzavrel mimoriadne dôležitý letecký koridor cez Blízky východ, ale zároveň vyvolal prudký rast cien leteckého paliva.
Letecké palivo je výrazne vzácnejší energetický produkt než ostatné ropné deriváty. To je dobre vidieť aj vo finančných výkazoch aeroliniek, kde palivo v priemere tvorí zhruba 30 % prevádzkových nákladov.
Zdroj: Bloomberg Finance
Vzhľadom na to, že Blízky východ predstavoval neúmerne veľký podiel na globálnych dodávkach leteckého paliva, blokáda prielivu a útoky na infraštruktúru zvýšili ceny leteckého paliva o 100 % až 200 % v závislosti od regiónu. Prirodzeným dôsledkom by tak bol silný tlak na náklady aeroliniek, teda rast nákladov približne o 30 až 60 %.
Je to však naozaj tak?
Aerolinky sa pri plánovaní rozpočtov nespoliehajú len na výkyvy trhu a producentov. Využívajú finančné nástroje, ktoré im umožňujú eliminovať 70 až 80 % volatility cien paliva. To znamená, že rast o niekoľko desiatok percent sa v reálnom dosahu môže zmenšiť len na niekoľko percent.
Z pohľadu možných výsledkov aeroliniek je to pozitívne. Takáto stratégia však zároveň oslabuje priamu väzbu medzi cenou a dopytom, a v prostredí trvalo obmedzenej ponuky to môže znamenať fyzický nedostatok.
Analytici spoločností Cirium a Bloomberg naznačujú, že zatiaľ hlavní leteckí dopravcovia v Európe nevykazujú známky ponukového alebo palivového šoku.
Nie je však možné určiť, do akej miery tieto firmy predvídajú politické rozhodnutia a reakcie trhu, a do akej miery ide len o snahu tváriť sa pokojne.
Proti čomu sa však nedá zaistiť, je fyzické preťaženie leteckých koridorov. Vojny na Ukrajine a v Iráne zanechávajú len veľmi úzky pás nad Kaukazom, ktorým môžu lietadlá cestovať z východnej Ázie do Európy a späť. Aj tu môže byť trh stále zaskočený. Eskalácia konfliktu na Blízkom východe nemusí zlikvidovať dopyt po cestovaní, ale môže ho presunúť inam, čo sa odrazí v objeme dopravy.
Analytický konsenzus pri výsledkoch spoločností je výrazne negatívny. Napríklad po výsledkoch Lufthansy za 1. štvrťrok sa očakáva čistá strata a takmer 10 % pokles tržieb. Pravdepodobnejší scenár však je, že aerolinky, najmä tie európske, môžu napriek veľmi slabým očakávaniam trhu výsledkami za náročný štvrťrok pozitívne prekvapiť. Ak by však výsledky z nejakého dôvodu dopadli ešte horšie než pesimistické odhady, mohlo by to vyvolať skutočný odliv kapitálu zo sektora.
LHA.DE (D1)
Cena akcie ďalej udržiava mierny rastový trend. Momentum EMA100 a EMA200 zostáva býčie, no prekríženie EMA50 a EMA100 ukazuje na jasný krátkodobý tlak. Obrana trendovej línie bude kľúčová pre udržanie rastového trendu a prípadné vymazanie strát. Ak predajcovia prevezmú kontrolu, cieľová úroveň pre ďalšiu korekciu sa nachádza okolo 7,1 EUR. Zdroj: xStation5
Články:
Tesla získala pre FSD Supervised holandské povolenie, čím sa otvára cesta k širšiemu rollout-u v EÚ
Goldman Sachs: Zmiešané výsledky tlmia reakciu na silný štvrťrok
Obnova trhu s ropou potrvá mesiace, varuje Morgan Stanley 🛢️⏳
Najhorúcejšia akcia trhu? Intel pridal 100 miliárd dolárov ⚡
