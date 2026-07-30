Akcie Adidasu sa prepadli o 18 % 🚨

Akcie spoločnosti Adidas dnes výrazne oslabili po tom, ako firma zverejnila výsledky za druhý štvrťrok, ktoré zaostali za očakávaniami analytikov. Hlavným dôvodom boli výrazne vyššie marketingové výdavky spojené s futbalovými majstrovstvami sveta. Tie síce podporili tržby, ale zároveň citeľne zaťažili ziskovosť.
Prevádzkový zisk dosiahol 574 miliónov EUR, zatiaľ čo analytici očakávali približne 616 miliónov EUR. Samotné marketingové výdavky vzrástli o 212 miliónov EUR, pričom značná časť smerovala na propagáciu majstrovstiev sveta.
Reakciou trhu bol prepad akcií až o 18 %, čo predstavovalo najväčší jednodňový pokles v histórii spoločnosti.
Generálny riaditeľ Bjørn Gulden stavil na výraznú prezentáciu značky počas šampionátu. Adidas uviedol nové reprezentačné dresy skôr než konkurenti Nike a Puma, spustil rozsiahlu reklamnú kampaň s hercom Timothéem Chalametom a otvoril špecializovanú futbalovú predajňu v USA neďaleko štadióna, na ktorom sa hralo finále turnaja.
Z obchodného hľadiska bola stratégia úspešná. Adidas predal štyrikrát viac reprezentačných dresov a dvojnásobok futbalových lôpt v porovnaní s predchádzajúcimi majstrovstvami sveta.
Celkové tržby spojené s turnajom dosiahli približne 1,5 miliardy EUR, čo prekonalo interné očakávania spoločnosti.
Vďaka silným predajom Adidas mierne zvýšil výhlaď tohtoročného rastu tržieb. Po novom očakáva rast očistených tržieb o 9 až 10 %, zatiaľ čo predchádzajúci výhlaď počítal iba s rastom vo vyšších jednotkách percent.
Spoločnosť zároveň potvrdila cieľ dosiahnuť za celý rok prevádzkový zisk vo výške 2,3 miliardy EUR.
Pozitívny bol aj vývoj naprieč regiónmi. Dvojciferný rast zaznamenali všetky hlavné trhy s výnimkou Európy, kde tržby vzrástli o 6 %.
Najrýchlejšie rástol segment oblečenia, ktorý si pripísal 35 %, zatiaľ čo predaje obuvi vzrástli iba o 1 %. Dôvodom boli okrem iného výrazné zľavové akcie v európskom maloobchode.
Graf Adidas (ADS.DE, D1)
Zdroj: xStation5
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