📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (29.7.2026)

Víťazi:
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Garmin Ltd (GRMN) +16,23 %: Známy výrobca GPS navigácií, nositeľnej elektroniky a inteligentných hodiniek pre šport, letectvo a námorníctvo.
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GE HealthCare Technologies Inc (GEHC) +12,15 %: Globálny poskytovateľ pokročilých zdravotníckych technológií, diagnostického zobrazovania a digitálnych riešení pre nemocnice.
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Cognizant Technology Solutions (CTSH) +11,25 %: Poskytovateľ IT služieb, technologického poradenstva a outsourcingu obchodných procesov.
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SBA Communications Corp (SBAC) +6,49 %: Vlastník a prevádzkovateľ bezdrôtovej komunikačnej infraštruktúry (predovšetkým vysielacích veží a anténnych systémov).
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Intuit Inc (INTU) +6,43 %: Softvérová spoločnosť vyvíjajúca finančné, účtovné a daňové programy (známa predovšetkým vďaka produktom TurboTax a QuickBooks).
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Gartner Inc (IT) +6,29 %: Popredná svetová výskumná a poradenská spoločnosť v oblasti informačných technológií.
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Adobe Inc (ADBE) +5,72 %: Softvérový gigant zameraný na nástroje pre kreatívcov, grafiku, video a digitálny marketing (napr. Photoshop, Illustrator, Premiere).
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Dow Inc (DOW) +5,55 %: Jeden z najväčších svetových výrobcov priemyselných chemikálií, plastov a pokročilých materiálov.
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Datadog Inc (DDOG) +5,31 %: Poskytovateľ cloudového softvéru pre monitoring, bezpečnosť a analytiku IT infraštruktúry.
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Workday Inc (WDAY) +5,21 %: Vývojár cloudových podnikových aplikácií pre riadenie ľudských zdrojov (HR) a finančné plánovanie.
Porazení:
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Lennox International Inc (LII) -20,97 %: Významný výrobca klimatizačných, vykurovacích a chladiacich systémov (HVAC) pre komerčné aj rezidenčné využitie.
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Vertiv Holdings Co (VRT) -17,26 %: Dodávateľ kritickej digitálnej infraštruktúry – zaisťuje napájanie a chladenie pre dátové centrá a komunikačné siete.
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Masco Corp (MAS) -11,09 %: Výrobca produktov pre domácnosť a stavebníctvo (napr. vodovodné batérie, kúpeľňové vybavenie, náterové hmoty).
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KLA Corp (KLAC) -10,80 %: Dodávateľ pokročilých systémov pre kontrolu procesov a meranie pri výrobe polovodičov.
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Micron Technology Inc (MU) -9,94 %: Jeden z najväčších svetových výrobcov pamäťových čipov (DRAM a NAND) a dátových úložísk.
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Super Micro Computer Inc (SMCI) -9,67 %: Výrobca vysoko výkonných serverov a úložných systémov, v poslednom čase silne spätý s infraštruktúrou pre umelú inteligenciu.
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Flex Ltd (FLEX) -9,06 %: Globálny poskytovateľ výrobných služieb a riešení dodávateľských reťazcov pre rôzne technologické odbory.
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Coherent Corp (COHR) -8,75 %: Výrobca optických materiálov, laserových technológií a komponentov pre polovodiče.
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Applied Materials Inc (AMAT) -8,40 %: Kľúčový dodávateľ výrobných zariadení, služieb a softvéru priamo pre továrne vyrábajúce polovodičové čipy a displeje.
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Bunge Global SA (BG) -8,17 %: Globálna agrobiznisová a potravinárska spoločnosť zameraná na spracovanie poľnohospodárskych komodít (napr. obilia a olejnín).
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