Akcie Alphabet strácajú 22 % od vrcholu 🚩Obnoví Google rast?

Trh reagoval výpredajom akcií Alphabet (GOOGL.US), napriek veľmi silným výsledkom spoločnosti. Investori sa obávajú rastúceho CAPEXu a vstupu do „sezóny" záporných peňažných tokov, spôsobených obrovskými nákladmi spojenými s expanziou v oblasti umelej inteligencie. Na druhej strane spoločnosť ohromuje dynamikou cloudového biznisu a AI môže napokon premeniť na významný motor celého podnikania.
Google Cloud sa stáva jedným z najdôležitejších pilierov rastu Alphabetu
Google Cloud prešiel za posledných niekoľko rokov cestu od stratového projektu k jednému z hlavných motorov rastu Alphabetu. V poslednom štvrťroku tržby segmentu vzrástli o 82 % medziročne na takmer 25 mld. USD a prevádzková marža sa zvýšila na takmer 36 %. Takáto kombinácia veľmi vysokého tempa rastu a súčasného zlepšenia rentability patrí k raritám medzi najväčšími technologickými spoločnosťami, keďže rýchla expanzia zvyčajne ide ruka v ruke s tlakom na marže.
Google Cloud dosiahol rentabilitu až začiatkom roka 2023, no od toho momentu sa dynamika rozvoja výrazne zrýchľuje. Tempo rastu tržieb vzrástlo z 28 % na 48 %, následne na 63 % a v súčasnosti dosahuje až 82 %. Podľa Alphabetu rast poháňajú tak služby spojené s AI infraštruktúrou a platformami na tvorbu modelov umelej inteligencie, ako aj tradičné cloudové riešenia zahŕňajúce databázy, ukladanie dát a kybernetickú bezpečnosť. V poslednom štvrťroku bol Google Cloud zodpovedný za takmer polovicu celkového rastu tržieb Alphabetu a takmer dve tretiny rastu prevádzkového zisku, čo ukazuje, že segment prestal byť len doplnkom reklamného biznisu a stal sa jedným z kľúčových zdrojov rastu celej skupiny.
Rekordný dopyt po AI môže poháňať rozvoj Google Cloud ďalšie roky
Silným argumentom v prospech ďalšieho rastu zostáva rekordný portfólio objednávok Google Cloud. Na konci štvrťroka dosiahla hodnota zazmluvnených, no ešte nesplnených tržieb približne 514 mld. USD, pričom medzikvartálne vzrástla o ďalších 52 mld. USD. Časť týchto kontraktov už zahŕňa predaj vlastných procesorov TPU využívaných na trénovanie AI modelov, čo ukazuje, že Alphabet čoraz úspešnejšie monetizuje aj vlastnú hardvérovú infraštruktúru.
Spoločnosť zároveň vedome zvyšuje investičné výdavky, aby využila rastúci dopyt po AI službách. Kapitálové výdavky sa takmer zdvojnásobili na približne 45 mld. USD štvrťročne, čo prechodne stlačilo voľné peňažné toky pod nulu. Táto stratégia predpokladá krátkodobý tlak na hotovosť výmenou za budovanie infraštruktúry, ktorá má generovať vyššie tržby a zisky v nasledujúcich rokoch. Ak sa súčasná dynamika dopytu po AI riešeniach udrží, Google Cloud sa môže stať jedným z najziskovejších segmentov Alphabetu a ospravedlniť rekordný rozsah investícií, ktoré spoločnosť v súčasnosti realizuje.
Graf cien akcií Alphabet
Akcie Alphabet klesli pod 200-denný exponenciálny priemer EMA200 (červená čiara) na dennom intervale, čo sa od leta 2025 stalo len dvakrát a v oboch prípadoch sa skončilo pomerne rýchlym návratom nad priemer. V tomto prípade by akcie museli odraziť nad 320 USD a postupne smerovať k 370 USD. Biznis spoločnosti prekvitá a cieľom investícií do AI je, aby sa jej s prevahou vrátili. Pokiaľ bude toto presvedčenie opodstatnené, priemer EMA200 môže priťahovať fundamentálnych investorov so záujmom o nákupy. Reálnym rizikom zostáva makro prostredie: zdražujúca ropa a riziko vyšších úrokových sadzieb v USA či v Európe. Napriek tomu sa ekonomika rozvíja solídnym tempom, čo je jedným z kľúčových fundamentov pre technologický sektor.
Zdroj: xStation5
Tržby, čistý zisk, čistá marža a marža FCF
Alphabet zvýšil štvrťročné tržby na približne 119,8 mld. USD a udržal silnú dynamiku základnej činnosti. Čistý zisk však vzrástol až na približne 112,2 mld. USD, čo neodrážajú výlučne prevádzkové výsledky spoločnosti. Takto vysoká hodnota bola z veľkej časti výsledkom jednorazového zaúčtovania ziskov z držaných cenných papierov. Z tohto dôvodu je čistá marža na úrovni 93,7 % prechodne nadhodnotená a nemala by sa považovať za trvalú rentabilitu biznisu Alphabetu. Pri hodnotení kvality výsledkov majú väčší význam tržby z reklamy, Google Cloud a prevádzková marža. Marža voľných peňažných tokov zároveň klesla na -4,9 %, čo poukazuje na silný tlak rekordných investičných výdavkov. Alphabet vynakladá čoraz väčší kapitál na dátové centrá, servery a AI infraštruktúru. Záporný FCF nemusí teda znamenať zhoršenie základnej činnosti, ale ukazuje rastúce náklady technologického preteku. Kľúčové bude, či sa nové investície premietnu do trvalého rastu tržieb a produktivity. Investori by preto mali oddeľovať jednorazový finančný zisk od opakovateľnej prevádzkovej rentability spoločnosti.
Hotovosť, obežné aktíva, ROE a ROA
Alphabet disponuje približne 242,5 mld. USD hotovosti, jej ekvivalentov a krátkodobých investícií. Celková hodnota obežných aktív vzrástla na približne 343,5 mld. USD, čím spoločnosti zabezpečuje mimoriadne vysokú finančnú flexibilitu. Takto veľká zásoba likvidných aktív umožňuje financovať investície do AI bez nadmernej závislosti od dlhu. ROE vzrástlo na 80,2 % a ROA na 55,2 %, avšak oba ukazovatele boli výrazne navýšené jednorazovými ziskami z cenných papierov. Nemožno preto predpokladať, že takto vysoká rentabilita vlastného kapitálu a aktív je udržateľná v nasledujúcich štvrťrokoch. Napriek tomu základná efektivita Alphabetu zostáva vysoká vďaka dominantnému postaveniu v digitálnej reklame a rastúcej škále Google Cloud. Silná bilancia obmedzuje finančné riziko spojené s rekordným CAPEXom. Spoločnosti zároveň poskytuje priestor na pokračovanie v spätnom odkúpení akcií, akvizíciách a technologických investíciách. Z fundamentálneho pohľadu zostáva likvidita Alphabetu jednou z jeho najväčších konkurenčných výhod. Pri interpretácii ROE a ROA je však potrebné zohľadniť vplyv neopakovateľných finančných ziskov.
Zdroj: XTB Research Team
Čistý dlh, Free Cash Flow, current ratio a Debt/Equity
Alphabet udržiava approximately 129,7 mld. USD čistej hotovosti, keďže hodnota finančných prostriedkov prevyšuje jeho zadlženie. Ukazovateľ Debt-to-Equity dosahuje len 0,2x, čo potvrdzuje konzervatívnu štruktúru financovania. Current ratio na úrovni 2,7x naznačuje, že obežné aktíva výrazne prevyšujú krátkodobé záväzky. Bilancia tak zostáva veľmi bezpečná napriek rekordným výdavkom na AI infraštruktúru. Najvýraznejším varovným signálom je pokles voľných peňažných tokov na približne -5,9 mld. USD. Vyplýva to predovšetkým z prudkého nárastu výdavkov na dátové centrá, čipy a výpočtové kapacity. Záporný FCF v súčasnosti nie je dôsledkom problémov s likviditou, keďže Alphabet disponuje obrovskými finančnými rezervami. Ukazuje však, že trh bude čoraz pozornejšie hodnotiť návratnosť miliardových investícií. Ak rozvoj AI a Google Cloud neprinesie očakávanú monetizáciu, tlak na peňažné toky sa môže stať dôležitejším rizikom pre ocenenie. V súčasnej fáze silná hotovostná pozícia dáva Alphabetu dostatočný priestor na realizáciu tejto stratégie bez destabilizácie bilancie.
Zdroj: XTB Research Team
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