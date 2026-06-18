Akcie BMW klesajú na najnižšiu úroveň od novembra 2020 🚩 Čelia nemecké automobilky novým problémom?

Akcie ikonickej nemeckej automobilky BMW dnes klesli na najnižšiu úroveň od jesene 2020 po tom, čo spoločnosť zverejnila prekvapivo slabé výsledky a výrazne znížila svoj výhľad. Napriek rozsahu výpredaja sa zatiaľ objavuje len málo známok výraznejšieho nákupného záujmu, zatiaľ čo nemecký automobilový sektor ďalej zaťažuje širší index DAX.
BMW vydalo varovanie, ktoré investorov jednoznačne znepokojilo. Slabnúci dopyt v Číne, konflikt na Blízkom východe a prudké zhoršenie ziskovosti zaťažujú výhľad spoločnosti. V dôsledku toho valuácia BMW klesla na najnižšiu úroveň za viac než 5 rokov.
Najväčšie zníženie výhľadu za posledné roky
Najviac znepokojujúcim aspektom oznámenia BMW je rozsah zhoršenia očakávanej ziskovosti.
Spoločnosť uviedla, že zisk pred zdanením (EBT) v roku 2026 „výrazne“ klesne v porovnaní s rokom 2025, keď EBT dosiahol 10,2 miliardy EUR. Ešte donedávna pritom vedenie očakávalo iba mierny pokles zisku.
Ešte znepokojujúcejšia je revízia kľúčových ukazovateľov ziskovosti:
- Výhľad EBIT marže v automobilovom segmente bol znížený zo 4–6 % na iba 1–3 %.
- Výhľad návratnosti použitého kapitálu (ROCE) bol znížený zo 6–10 % na 1–5 %.
Také hlboké škrty naznačujú, že problém presahuje nižšie objemy predaja áut a čoraz viac sa týka schopnosti BMW udržať prémiovú úroveň ziskovosti, ktorá historicky podporovala jeho valuáciu. Pre luxusnú automobilku zostávajú marže jedným z najdôležitejších investičných faktorov, čo vysvetľuje silu reakcie trhu.
Konflikt v Iráne zvyšuje tlak na náklady
Druhá veľká výzva vychádza z geopolitickej situácie na Blízkom východe.
Podľa BMW sa konflikt zahŕňajúci Irán ukázal ako výrazne nákladnejší, než sa ešte pred niekoľkými mesiacmi očakávalo. Trvalo zvýšené ceny energií zvyšujú prevádzkové náklady a zároveň oslabujú ochotu spotrebiteľov k veľkým zbytným nákupom.
Vedenie zdôraznilo, že silnejší rast predaja v Európe a Spojených štátoch v súčasnosti nestačí na vyrovnanie slabšieho dopytu v Ázii, najmä v Číne.
Úsporné opatrenia zrýchľujú
BMW tiež oznámilo zrýchlenie reštrukturalizačných iniciatív a programov efektivity.
Podľa Milana Nedeljkovića, člena predstavenstva BMW AG, musí spoločnosť prispôsobiť svoje štruktúry a procesy tomu, čo označil za „drastické zhoršenie trhových podmienok“. Vedenie plánuje zintenzívniť prebiehajúce úsporné iniciatívy a zaviesť ďalšie opatrenia na zvýšenie efektivity.
Paradoxne to v krátkodobom horizonte vytvorí ešte väčší tlak na zisk. BMW uviedlo, že zavedenie nových reštrukturalizačných opatrení bude mať v druhej polovici roka 2026 jednorazový negatívny dopad na zisk.
Čo zostáva svetlým bodom – a je valuácia atraktívna?
Napriek zhoršujúcemu sa výhľadu BMW neopustilo svoju stratégiu návratnosti kapitálu akcionárom.
Spoločnosť stále očakáva, že v automobilovom segmente vygeneruje voľný peňažný tok nad 2,5 miliardy EUR. Vedenie navyše potvrdilo:
- Dividendový výplatný pomer vo výške 30–40 % čistého zisku pripadajúceho akcionárom BMW AG.
- Pokračovanie prebiehajúceho programu spätného odkupu akcií.
Tieto faktory poskytujú akcionárom určitú podporu. Trh sa však teraz sústredí najmä na zhoršenie prevádzkových fundamentov BMW, a to oprávnene.
Varovanie BMW nepôsobí ako dočasný výkyv v jednom štvrťroku. Spoločnosť súčasne čelí slabosti na svojom najdôležitejšom zahraničnom trhu, rastúcim nákladom spojeným s geopolitickým napätím a silnejúcej štrukturálnej konkurencii zo strany čínskych výrobcov.
Hoci relatívne nízka valuácia BMW, ktoré sa teraz obchoduje približne za 5-násobok zisku, môže lákať hodnotovo orientovaných investorov, v tejto fáze nie je zrejmý žiadny jasný katalyzátor obratu. Kým sa dopyt v Číne nestabilizuje a ziskovosť nezačne oživovať, akcie môžu zostať pod tlakom napriek atraktívnym valuačným násobkom.
Možno najviac znepokojujúcim signálom je pokračujúci pokles tržieb, ktorý naznačuje, že problémy BMW sa netýkajú iba marží, ale zasahujú aj samotný rastový profil spoločnosti.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance LP
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance LP
Graf BMW (BMW.DE, D1)
Akcie BMW sa aktuálne obchodujú približne 40 % pod svojím 200-dňovým exponenciálnym kĺzavým priemerom (EMA200, červená línia). To zdôrazňuje hĺbku prebiehajúceho medvedieho trhu a prudké zhoršenie dôvery investorov. Downtrend sa v priebehu roka 2026 zrýchlil, keďže vyššie ceny energií v Európe, prísnejšia menová politika ECB a pretrvávajúca slabosť v Číne vytvorili veľmi nepriaznivé prostredie nielen pre BMW, ale pre nemecký automobilový sektor ako celok.
Zdroj: xStation5
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