Akcie Circle rastú o 11 %, stablecoin USDC dostáva silnejší regulovaný základ 📈

Spoločnosť Circle Internet Group, ktorá stojí za stablecoinom USDC, získala súhlas amerického Úradu kontrolóra meny (OCC) na založenie národnej digitálno-menovej trust banky. Nový subjekt má niesť názov Circle National Trust a umožní firme rozšíriť služby najmä v oblasti inštitucionálnej úschovy aktív.
Pre Circle ide o významný krok. Firma sa vďaka tomuto schváleniu dostáva pod federálny dohľad OCC, namiesto toho, aby sa musela spoliehať na zložitejší regulačný rámec v jednotlivých amerických štátoch. To môže byť dôležité najmä pre inštitucionálnych klientov, ktorí pri stablecoinoch sledujú nielen likviditu a veľkosť trhu, ale aj právnu istotu, dohľad a kvalitu správy rezerv.
Národná trust banka sa líši od bežnej retailovej banky. Neprijíma klasické vklady od klientov ako tradičná banková inštitúcia, ale môže poskytovať služby ako úschova aktív, správa vysporiadania a ďalšie inštitucionálne služby. Práve to dobre zapadá do modelu Circle, ktorého hlavným produktom je stablecoin naviazaný na americký dolár.
Reakcia trhu bola výrazne pozitívna. Akcie Circle v predobchodnej fáze posilnili o 11 %, pretože investori vnímajú schválenie ako dôležitý signál dôvery a ďalší krok k väčšej integrácii stablecoinov do hlavného finančného systému. Pre firmu to môže znamenať silnejšiu pozíciu voči konkurencii aj lepší prístup k veľkým inštitucionálnym partnerom.
Stablecoiny sa v posledných rokoch stali jednou z najdôležitejších častí kryptomenového trhu. Ide o digitálne tokeny, ktoré majú držať stabilnú hodnotu voči aktívu, najčastejšie americkému doláru. Celková trhová hodnota stablecoinov už presahuje 310 miliárd USD a podľa projekcií Morningstar by mohla do roku 2035 dosiahnuť až 1,45 bilióna USD.
Hlavným dôvodom rastu je praktické využitie stablecoinov. Okrem obchodovania na kryptomenových burzách môžu slúžiť na cezhraničné platby, prevody peňazí, vysporiadanie transakcií a rýchlejší pohyb dolárovej likvidity naprieč digitálnymi platformami. Ak sa stablecoiny viac prepoja s regulovaným finančným systémom, môže to zvýšiť ich atraktivitu aj mimo čisto kryptomenového trhu.
Schválenie prichádza v čase, keď sa americká regulácia stablecoinov posúva smerom k jasnejším pravidlám. Zákon Genius Act vytvoril prvý federálny rámec pre stablecoiny a rozšíril právomoci OCC aj na nebankových vydavateľov platobných stablecoinov, medzi ktorých patrí práve Circle. Pre celý sektor je to dôležité, pretože jasnejšie pravidlá môžu znížiť regulačnú neistotu.
Z pohľadu investorov je správa pozitívna najmä pre Circle a širší stablecoinový ekosystém. Federálny trust charter môže posilniť dôveru v USDC, zlepšiť vzťahy s inštitúciami a zvýšiť šancu, že stablecoiny budú používané vo väčšom rozsahu aj v tradičných financiách. Zároveň však platí, že väčšia regulácia znamená aj vyššie náklady na compliance a prísnejší dohľad nad fungovaním firmy.
Circle sa tak dostáva do pozície jedného z kľúčových hráčov, ktorí môžu prepojiť svet kryptomien s tradičným finančným sektorom. Ak sa stablecoiny skutočne stanú bežným nástrojom na platby a vysporiadanie, súčasné schválenie môže byť jedným z dôležitých míľnikov tohto vývoja.
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