Meta čelí riziku tvrdej pokuty ⚠️ Facebook a Instagram majú využívať návykový dizajn 📱

Európska únia sprísňuje vyšetrovanie spoločnosti Meta Platforms pre podozrenie, že jej platformy Facebook a Instagram využívajú prvky podporujúce návykové správanie u detí. Európska komisia zverejnila predbežné zistenia, podľa ktorých Meta nedostatočne zohľadňuje riziká spojené s nadmerným používaním sociálnych sietí mladistvými.
Komisia upozornila najmä na personalizované odporúčania, automatické prehrávanie videí a nekonečné scrollovanie. Tieto prvky podľa regulátorov môžu prispievať ku kompulzívnemu používaniu platforiem, pretože používateľov neustále motivujú pokračovať v ďalšom sledovaní obsahu.
Problémom majú byť aj slabé ochranné nástroje pre mladistvých. Časové obmedzenia podľa Komisie mohli tínedžeri ľahko obísť alebo ignorovať, zatiaľ čo rodičovská kontrola vyžadovala príliš veľa technických znalostí, času a úsilia. Regulátor tak naznačuje, že ochrana detí nebola nastavená dostatočne jednoducho ani účinne.
Vyšetrovanie prebieha podľa európskeho zákona Digital Services Act, teda DSA. Ten ukladá veľkým digitálnym platformám povinnosti v oblasti bezpečnosti, transparentnosti a ochrany používateľov. Predbežné zistenia sú druhým formálnym krokom v tomto procese. Konečné rozhodnutie zatiaľ nepadlo a Meta bude mať možnosť na výhrady Komisie odpovedať.
Ak by sa závery vyšetrovania potvrdili, Meta môže čeliť pokute až do výšky 6 % svojho celosvetového ročného obratu. To je pre investorov dôležité, pretože nejde iba o reputačné riziko, ale potenciálne aj o citeľný finančný zásah.
Tlak na sociálne siete pritom rastie aj mimo Európy. Regulátori, rodičia a zákonodarcovia po celom svete riešia dopady sociálnych platforiem na psychické zdravie detí, kyberšikanu a vystavenie nevhodnému obsahu. V USA čelí Meta a ďalšie technologické spoločnosti tisíckam žalôb, ktoré tvrdia, že ich produkty podporujú závislosť a zhoršujú duševné zdravie mladistvých.
Významné je aj to, že Európska komisia už v samostatnom vyšetrovaní tento rok v apríli obvinila Metu z toho, že nedokáže dostatočne brániť mladším deťom v prístupe na svoje platformy. Aktuálne predbežné zistenia tak zapadajú do širšieho regulačného tlaku, ktorý sa zameriava nielen na obsah, ale aj na samotný dizajn digitálnych služieb.
Pre Metu ide o citlivú tému, pretože Instagram a Facebook stoja na vysokej používateľskej aktivite a dlhom čase strávenom na platforme. Ak by regulácia prinútila firmu obmedziť niektoré prvky, ako je autoplay, reels, stories alebo odporúčacie algoritmy pre mladistvých, mohlo by to časom ovplyvniť zapojenie používateľov a nepriamo aj reklamné príjmy.
Na druhej strane Meta zostáva jedným z najsilnejších hráčov v digitálnej reklame a má obrovskú globálnu používateľskú základňu. Krátkodobý dopad preto nemusí byť okamžitý. Dlhodobo však rastie riziko, že sociálne siete budú musieť viac upravovať svoje produkty podľa regulačných požiadaviek, čo môže zvyšovať náklady a znižovať flexibilitu ich obchodného modelu.
Z pohľadu investorov bude kľúčové sledovať, či sa vyšetrovanie pretaví do konkrétnej pokuty, prípadne do povinných zmien v dizajne platforiem. Práve zásahy do algoritmov, odporúčania obsahu a používateľského zapojenia môžu byť pre Metu dôležitejšie než samotná jednorazová sankcia.
Graf Meta Platforms (META.US, D1)
Zdroj: xStation5
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