Fast-fashion gigant Shein získal zelenú pre IPO v Hongkongu 🛍️

Fast-fashion spoločnosť Shein Global Holdings získala súhlas čínskeho regulátora k plánovanému vstupu na burzu v Hongkongu. Ide o dôležitý krok po niekoľkoročnej snahe dostať firmu na verejný trh, ktorá predtým narazila v USA aj v Londýne. Podľa oznámenia čínskej komisie CSRC plánuje Shein v rámci hongkonského IPO ponúknuť až 341,6 milióna akcií typu H.
Firma podľa dostupných informácií zvažuje získanie niekoľkých miliárd dolárov, konečný objem emisie však bude závisieť najmä od ocenenia. Práve valuácia je teraz jednou z najcitlivejších tém. Akcionári mali na Shein tlačiť, aby znížil hodnotu firmy približne na 30 miliárd USD, čo je výrazne menej než v čase najväčšieho optimizmu okolo spoločnosti.
Shein sa v minulosti pokúšal o vstup na burzu v USA a neskôr v Londýne. Americký plán skomplikovala kontrola dodávateľského reťazca a pracovných podmienok, zatiaľ čo londýnsku variantu zastavilo chýbajúce schválenie čínskych regulátorov. Hongkong sa tak stal logickou alternatívou, hoci ani tu zatiaľ nie je pevne stanovený termín a IPO sa môže ešte oneskoriť.
Spoločnosť má sídlo v Singapure, kam sa presunula v roku 2021, ale stále podlieha čínskemu regulačnému dohľadu pre silné väzby na Čínu. Čínske pravidlá vyžadujú, aby firmy s významným napojením na krajinu získali súhlas pred vstupom na burzu kdekoľvek vo svete. Shein sa pritom dlhodobo snažil vystupovať ako globálna značka a svoje čínske korene skôr upozadiť.
Po podaní žiadosti o IPO v Hongkongu však firma zmenila prístup. Zakladateľ Xu Yangtian prisľúbil navýšenie investícií v provincii Guangdong, kde sa nachádza rozsiahla sieť výrobcov lacného oblečenia. Práve táto výrobná základňa je pre Shein kľúčová, pretože umožňuje rýchlu produkciu, nízke ceny a pružné dopĺňanie módnych trendov.
Ocenenie Sheinu
Zdroj: Bloomberg
Tabuľka ukazuje prudký pokles odhadovanej hodnoty Sheinu v posledných rokoch. V roku 2022 dosahovala valuácia približne 100 miliárd USD, čo firmu vtedy stavalo nad kombinovanú trhovú hodnotu módnych rivalov H&M a Zara. Išlo o obdobie vrcholného optimizmu, keď investori oceňovali rýchly rast, globálnu expanziu a schopnosť Sheinu meniť pravidlá vo fast-fashion segmente.
Odvtedy však valuácia postupne klesala. V roku 2023 sa znížila na približne 66 miliárd USD, pretože sa začali objavovať obavy zo spomaľujúcich predajov a rastúceho tlaku okolo tém ESG. V roku 2024 už súkromné trhové transakcie investorov naznačovali hodnotu okolo 45 miliárd USD, čo ukazovalo slabnúcu ochotu trhu platiť za Shein predchádzajúce prémiové násobky.
Najvýraznejší posun je viditeľný v roku 2025, keď sa diskutovaná valuácia dostala až k úrovni 30 miliárd USD. To znamená, že firma by bola oceňovaná približne o 70 % nižšie než na vrchole v roku 2022. Tento pokles ukazuje, ako výrazne sa zmenila nálada investorov voči rýchlo rastúcim súkromným technologicko-maloobchodným firmám.
Za tlakom na valuáciu stojí niekoľko faktorov. Shein čelí silnej konkurencii zo strany Temu, ktoré patrí pod PDD Holdings, najmä na kľúčových trhoch v USA a Európe. Do dopytu zasiahli aj clá a následné zdražovanie, ktoré mohli obmedziť atraktivitu ultra-lacného modelu. Okrem toho zostáva pod drobnohľadom regulátorov pre dodávateľský reťazec, pracovné podmienky a širší dopad svojho podnikania.
Napriek tomu Shein zostáva finančne významnou firmou. Podľa dostupných informácií očakával čistý zisk okolo 2 miliárd USD, k čomu mu pomohli vyššie marže vďaka zdražovaniu a znižovaniu nákladov. To znamená, že aj napriek tlaku na ocenenie nejde o firmu bez ziskovosti, ale skôr o spoločnosť, pri ktorej investori novo požadujú realistickejšiu cenu za riziko.
Z pohľadu trhu bude dôležité, aké ocenenie Shein pri IPO skutočne získa. Ak bude cena nastavená príliš vysoko, môže naraziť na opatrnosť investorov. Ak však firma ponúkne prijateľnejšiu valuáciu, Hongkong môže získať jednu z najväčších a najsledovanejších emisií v segmente spotrebiteľského a technologicky riadeného maloobchodu.
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