Akcie General Motors klesajú napriek silným výsledkom 🚩

General Motors (GM.US) zverejnil výsledky za 2. štvrťrok 2026, ktoré prekonali očakávania Wall Street, a zvýšil výhľad upraveného zisku aj peňažných tokov na celý rok. Hlavným ťahúňom výsledkov zostáva činnosť v Severnej Amerike, podporovaná stabilnými cenami automobilov, vysokým predajom pickupov a SUV-čiek a ďalším obmedzovaním strát v segmente elektrických vozidiel.
- Upravený zisk na akciu dosiahol 3,57 USD oproti očakávaným približne 3,20 USD.
- Tržby vzrástli o 1,9 % medziročne na 48,03 mld. USD, čím prekonali konsenzus na úrovni 47,01 mld. USD.
- Upravený EBIT v Severnej Amerike dosiahol 3,45 mld. USD oproti odhadovaným 3,26 mld. USD.
- GM zvýšil výhľad upraveného zisku na akciu na rok 2026 na 12–14 USD z pôvodných 11,50–13,50 USD.
- Spoločnosť však znížila výhľad vykazovaného čistého zisku na 8,4–9,8 mld. USD z predchádzajúcich 9,9–11,4 mld. USD.
Severná Amerika zostáva hlavným ťahúňom výsledkov
Predaj automobilov dosiahol 990 tis. kusov, čo predstavuje nárast o 1,6 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Upravený EBIT činnosti v Severnej Amerike dosiahol 3,45 mld. USD a upravená marža EBIT v regióne vzrástla o 2,5 percentuálneho bodu medziročne na 8,6 %.
Podľa generálnej riaditeľky Mary Barrovej výsledky podporili stabilné ceny automobilov, atraktívna ponuka pickupov a SUV-čiek, nižšie záručné náklady a zlepšenie prevádzkovej efektívnosti. Medzinárodná činnosť vrátane čínskych spoločných podnikov vygenerovala 190 mil. USD upraveného EBIT oproti konsenzu na úrovni 144,4 mil. USD.
Upravený zisk rastie, čistý zisk klesá
Upravený prevádzkový zisk celej skupiny vzrástol o približne 30 % medziročne na viac ako 3,9 mld. USD a upravená marža dosiahla 8,2 %. Zároveň čistý zisk pripadajúci akcionárom klesol o 31,1 % medziročne na 1,3 mld. USD.
Na vykazovaný výsledok vplývali náklady vo výške 2,3 mld. USD súvisiace so zmenou stratégie v segmente elektrických vozidiel. GM zároveň pokračuje v obmedzovaní strát v tejto oblasti a zvyšuje podiel digitálnych služieb na činnosti skupiny.
GM zvyšuje výhľad upravených výsledkov
Spoločnosť zvýšila výhľad upraveného EBIT na celý rok 2026 na 14–16 mld. USD z predchádzajúcich 13,5–15,5 mld. USD. Výhľad upraveného zisku na akciu vzrástol na 12–14 USD z 11,50–13,50 USD.
Očakávané upravené voľné peňažné toky automobilového segmentu boli zvýšené na 9,5–11,5 mld. USD z predchádzajúcich 9–11 mld. USD. Kapitálové výdavky by mali za celý rok dosiahnuť 10 až 12 mld. USD.
Nižší výhľad vykazovaného čistého zisku
GM znížil očakávania týkajúce sa čistého zisku pripadajúceho akcionárom na 8,4–9,8 mld. USD z predchádzajúcich 9,9–11,4 mld. USD. Je to druhý štvrťrok po sebe, v ktorom koncern zvyšuje výhľad upravených výsledkov a zároveň znižuje výhľad vykazovaného výsledku. Tento rozdiel vyplýva predovšetkým z jednorazových nákladov a zmien súvisiacich s reštrukturalizáciou stratégie elektrických vozidiel. Napriek lepším výsledkom, než sa očakávalo, akcie GM strácali počas posesyjného obchodovania približne 2 %.
Akcie General Motors (interval D1)
Akcie General Motors po výsledkoch mierne klesajú a obchodujú sa v blízkosti 74 USD – na úrovni 200-dňového exponenciálneho kĺzavého priemeru EMA200.
Zdroj: xStation5
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