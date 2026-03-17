Akcie Heico na 8-mesačnom minime pre narušenie v Hormuzskom prielive 📉

Akcie leteckej a obrannej spoločnosti Heico (HEI.US) sa stiahli na najnižšiu úroveň od mája 2025 a pokračujú v klesajúcom trende pre obavy o stav leteckého priemyslu v kontexte konfliktov na Blízkom východe a rastúcich cien leteckého paliva. Vyhliadka na menší počet letov sa môže premietnuť do nižšieho dopytu po opravách a náhradných dieloch, čo by v strednodobom horizonte mohlo vytvárať tlak na rast tržieb. Hoci spoločnosť za posledný štvrťrok vykázala rekordné výsledky, trh vo všeobecnosti preceňuje firmy s expozíciou voči sektoru civilného letectva a štruktúra tržieb spoločnosti Heico je zhruba vyvážená medzi komerčným a obranným segmentom.
Navyše v posledných štvrťrokoch rástol rýchlejšie práve komerčný segment. Trh využil neisté prostredie ako príležitosť na výber ziskov a akcie sú teraz približne o 20 % nižšie oproti svojmu historickému maximu, čo predstavuje najväčší pokles od minuloročnej jari. Treba však poznamenať, že hoci je spoločnosť procyklická, historicky obdobia poklesu zvládala úspešne a od roku 1990 zostáva jedným z najvýkonnejších dlhodobých titulov medzi verejne obchodovanými firmami. Investori za akcie naďalej platia výraznú prémiu, pričom forwardový ukazovateľ P/E na nasledujúcich 12 mesiacov sa pohybuje blízko hodnoty 50 a ukazovatele price-to-sales a price-to-book okolo 9.
Heico (HEI.US)
Súčasný pokles voči 200-dňovému EMA (EMA200) predstavuje približne 10 %, čo je úroveň, ktorá bola historicky skôr vzácna a v období medzi rokmi 2020 a 2026 po nej pravidelne nasledovali odrazy ťahané dopytom. Ak by v blízkom čase došlo k odblokovaniu Hormuzského prielivu, mohlo by to pre akcie predstavovať silný katalyzátor. Ak však narušenia pretrvajú, trh môže k spoločnosti aj naďalej pristupovať opatrne.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.