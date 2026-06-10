Hollywoodsky megadeal pod drobnohľadom EÚ pre peniaze z Perzského zálivu 🎬

Plánované prevzatie spoločnosti Warner Bros. Discovery zo strany Paramount Skydance v hodnote 110 miliárd USD sa dostáva pod detailnejší dohľad Európskej únie. Regulátori v Bruseli začali transakciu preverovať podľa pravidiel o zahraničných subvenciách, pretože významnú časť financovania majú zabezpečiť investičné fondy z Blízkeho východu.
Európska únia stanovila prvý termín na posúdenie transakcie na 14. júla. Popri tom už prebieha aj štandardné protimonopolné konanie podľa pravidiel pre fúzie, ktorého lehota má uplynúť približne o týždeň skôr. Pre Paramount tak ide o jednu z posledných veľkých regulatorných prekážok na ceste k dokončeniu mimoriadne významného mediálneho obchodu.
Transakcia by spojila dve silné hollywoodske štúdiá a rozsiahle mediálne portfólio. Pod jednu strechu by sa dostali značky spojené s filmami ako Casablanca, Harry Potter alebo Mission: Impossible, ale aj významné spravodajské siete CNN a CBS, streamovacia značka HBO a desiatky káblových kanálov. Z pohľadu mediálneho trhu by išlo o jednu z najväčších konsolidácií posledných rokov.
Hlavným dôvodom európskeho záujmu je financovanie ponuky. Trojica blízkovýchodných fondov má do transakcie dodať približne 24 miliárd USD vlastného kapitálu. Podieľať sa majú saudskoarabský Public Investment Fund, katarský Qatar Investment Authority a menej známa spoločnosť L’Imad Holding z Abú Zabí.
Tieto fondy spravujú kapitál bohatých štátov Perzského zálivu, ktoré dlhodobo investujú obrovské sumy do globálnych finančných skupín a strategických aktív. Práve tento typ štátom podporovaného kapitálu je pre EÚ citlivou témou, pretože podľa Bruselu môže narúšať férovú súťaž na európskom trhu.
Európska regulácia známa ako Foreign Subsidies Regulation má zabrániť tomu, aby firmy podporované zahraničnými štátmi získavali v EÚ nespravodlivú výhodu. Preverovanie sa netýka iba krajín Perzského zálivu, ale aj napríklad čínskych firiem napojených na štát. Ak by Brusel našiel problém, môže otvoriť hĺbkové vyšetrovanie a požadovať od Paramountu určité nápravné záväzky.
Paramount odmietol komentovať samotné detaily prípadu. Uviedol však, že s regulačnými a dozornými orgánmi rokuje konštruktívne a transparentne. Európska komisia sa ku konkrétnemu prípadu nevyjadrila.
Podobných previerok v EÚ pribúda. Ponuka čínskej spoločnosti JD.com na prevzatie nemeckej firmy Ceconomy sa stala prvým čínskym obchodom, ktorý sa dostal do hĺbkového skúmania podľa týchto pravidiel. Už skôr Brusel detailne preveroval aj prevzatie nemeckej spoločnosti Covestro zo strany Abu Dhabi National Oil Co. za 11,7 miliardy EUR, ktoré bolo nakoniec schválené so záväzkami.
Pre investorov je dôležité, že samotná veľkosť transakcie nie je jediným rizikom. Kľúčové bude, či EÚ dospeje k záveru, že financovanie zo strany blízkovýchodných fondov môže ovplyvniť hospodársku súťaž. Ak by regulátori požadovali ústupky, mohlo by to celý obchod spomaliť, predražiť alebo zmeniť jeho štruktúru.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
🎥 Dve čísla & prečo má podľa Draghiho Európa problém prilákať investície
IPO gigantov môže rozhýbať aj európsky trh 📈
Photronics po 50% prepade 📉 Výrazne podhodnotená príležitosť na trhu s polovodičmi, alebo hodnotová pasca?
Zhrnutie trhov: Nervózne čakanie na infláciu v USA
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.