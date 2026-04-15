Akcie Keringu sa prepadli 🔻 Gucci opäť sklamal investorov 🚨

- Tržby Gucci v 1. štvrťroku klesli o 8 %, čo bolo horšie než očakávania.
- Akcie Keringu po výsledkoch oslabili až o 10 %.
- Oživenie Gucci zostáva neisté a analytici očakávajú skôr pomalý obrat.
- Negatívne pôsobí aj slabší globálny dopyt a geopolitické napätie.
Akcie francúzskej luxusnej skupiny Kering v stredu prudko oslabili po tom, čo výsledky značky Gucci za prvý štvrťrok zaostali za očakávaniami trhu. Tržby kľúčovej talianskej značky klesli o 8 %, čo predstavuje už 11. štvrťročný pokles v rade. Investorov tak opäť zasiahli pochybnosti, ako rýchlo sa firme podarí obnoviť atraktivitu jednej z najdôležitejších značiek celého portfólia.
Akcie Keringu počas dňa prepadli až o 10 % a krátko po otvorení trhu strácali okolo 8,5 % na úroveň 255 EUR. Išlo tak o najvýraznejší jednodňový pokles za viac než rok. Negatívna reakcia prišla len niekoľko dní predtým, než má generálny riaditeľ Luca de Meo predstaviť plán, ako obrátiť vývoj skupiny, ktorej hodnota sa pohybuje okolo 33 miliárd EUR.
Na slabšiu výkonnosť Gucci mala dopad aj geopolitická situácia. Konflikt s Iránom obmedzil výdavky zákazníkov z Blízkeho východu a zároveň narušil medzinárodné cestovanie, čo sa premietlo do dopytu. Kering síce uviedol, že v Severnej Amerike zaznamenal silný záujem o produkty Gucci, analytici však upozorňujú, že nejde o špecifickú výhodu značky, ale skôr o všeobecnejší trend v luxusnom sektore.
Podľa analytikov z Citi firma síce potvrdila svoj výhlaď, no časový horizont obratu značky Gucci zostáva neistý a pravdepodobne bude len pozvoľný. JPMorgan navyše upozornila, že vo všetkých ostatných regiónoch mimo Severnej Ameriky boli viditeľné dvojciferné poklesy, čo naznačuje, že obnova značky môže byť dlhšia a náročnejšia, než optimistickejšia časť trhu čakala.
Kering tak naďalej čelí rovnakému problému ako ďalšie veľké luxusné domy typu LVMH alebo Hermès — teda ochabujúcemu dopytu v prostredí neistého hospodárstva a geopolitického napätia. Od začiatku roka 2026 sú akcie spoločnosti stále nižšie približne o 7 % a aktuálne výsledky tlak na vedenie ešte zosilnili.
Graf KER.FR (D1)
Akcie Keringu sa aktuálne obchodujú okolo 253,70 EUR a po prudkom prepade sa dostali pod EMA 50 na 265,78 EUR, pričom zároveň zostávajú aj pod SMA 100 na 279,12 EUR. To potvrdzuje, že strednodobý technický obraz zostáva naďalej medvedí. Posledný rastový pokus bol výrazne odmietnutý práve v blízkosti 100-dňového kĺzavého priemeru a následný silný pokles ukazuje na pokračujúcu prevahu predajcov. RSI sa nachádza na hodnote 45,9, teda pod neutrálnou hranicou, čo signalizuje slabnúcu silu kupcov bez dosiahnutia prepredanej zóny. MACD síce zostáva tesne v kladnom teritóriu, histogram však slabne, čo naznačuje vyčerpanie predchádzajúceho rastového momenta a riziko ďalšieho tlaku smerom nadol. Z technického pohľadu bude dôležité, či sa titul udrží nad supportom okolo 253 EUR. Ak nie, môže sa otvoriť priestor pre pokles smerom k oblasti 244 až 235 EUR. Na zlepšenie výhlaďu by sa naopak bolo potrebné vrátiť späť nad 266 EUR.
Zdroj: xStation5
