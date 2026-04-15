Akcie kvantových počítačov rastú po tom, čo Nvidia spustila open-source kvantové AI modely 📈

Akcie spoločností z oblasti kvantových počítačov zažívajú silný návrat a opäť priťahujú pozornosť investorov na globálnych trhoch. Najnovší rast už nie je len špekulatívny – stojí za ním hmatateľný technologický pokrok a zlepšujúca sa makroekonomická nálada. Průlom spoločnosti Nvidia v prepojení AI s kvantovými systémami výrazne zmenil očakávania týkajúce sa toho, ako rýchlo sa tento sektor môže stať komerčne využiteľným. Kapitál sa tak vracia do jednej z najprogresívnejších oblastí technologického trhu.
Akcie kvantových spoločností prudko rastú
- Hlavné americké kvantové spoločnosti zaznamenali dvojciferné zisky:
- IonQ (IONQ.US)
- D-Wave (QBTS.US)
- Rigetti (RGTI.US)
- Quantum Computing Inc. (QUBT.US)
- Tento trend pokračoval aj v predobchodnej fáze:
- QBTS +8 %, IONQ +4,6 %, QUBT +3,7 %, RGTI +5 %
- Tento rast časovo súvisel so Svetovým dňom kvantovej technológie, čo ešte zvýšilo viditeľnosť sektora aj záujem investorov.
Průlom spoločnosti Nvidia ako hlavný katalyzátor
- Hlavným impulzom bolo spustenie nového open-source AI systému od Nvidia, navrhnutého pre kvantové výpočty.
- Rodina modelov NVIDIA Ising sa zameriava na riešenie dvoch kľúčových problémov odvetvia:
- Opravu chýb
- Kalibráciu systémov
- Hlavné zlepšenia výkonu:
- až 2,5× rýchlejšie dekódovanie chýb
- až 3× vyššia presnosť
- Jensen Huang zdôraznil, že AI by sa mohla stať „operačným systémom“ kvantových strojov a umožniť vznik škálovateľných a spoľahlivých systémov.
- Riešenie zahŕňa:
- Ising Calibration — skracuje čas kalibrácie z dní na hodiny
- Ising Decoding — optimalizované buď pre rýchlosť, alebo pre presnosť
- Túto technológiu už zavádzajú významní hráči, medzi ktorých patria:
- Atom Computing, IonQ, IQM, Fermilab
- Cornell University, Sandia Labs, University of Chicago
Globálny dopad a trhový kontext
- Správa najskôr podporila ázijské kvantové akcie, pričom:
- juhokórejské spoločnosti Axgate a ICTK dosiahli limit +30 %
- čínske spoločnosti QuantumCTek a GuoChuang Software posilnili o viac ako 8 %
- japonská spoločnosť Fixstars vzrástla približne o 8 %
- Rally ďalej podporilo zlepšenie globálneho risk-on sentimentu, spojené s obnoveným optimizmom ohľadom rokovaní medzi USA a Iránom.
- Kombinácia makroekonomickej podpory a technologického prelomu vytvorila silný impulz pre prílev kapitálu.
Prečo tomu investori venujú pozornosť
- Očakáva sa, že trh s kvantovým výpočtom vzrastie z približne 1,7 miliardy USD dnes na viac ako 11 miliárd USD do roku 2030.
- Kvantové systémy by mohli riešiť zložité úlohy exponenciálne rýchlejšie ako klasické počítače, čo by malo vplyv napríklad na:
- kryptografiu
- bezpečnosť dát
- pokročilé simulácie
- To prináša ako príležitosti, tak aj riziká, najmä v oblasti budúcnosti šifrovania a citlivých dát.
Súčasný rast naznačuje posun od číreho humbuku k optimizmu podloženému technológiou. Krok spoločnosti Nvidia naznačuje, že kvantové počítanie sa môže dostať do praktického využitia skôr, ako sa pôvodne očakávalo. Napriek tomu ide stále o vysoko rizikový a raný sektor, takže aj napriek silnej dynamike pravdepodobne zostane zvýšená volatilita.
QBTS.US (D1 interval)
Zdroj: xStation5
