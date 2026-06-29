Akcie McDonald's blízko najnižšej úrovne od augusta 2024 📉

Akcie spoločnosti McDonald's od začiatku roka klesli takmer o 11 %, hoci firma naďalej vykazuje solídnu prevádzkovú výkonnosť. Tržby vzrástli o 9,4 %, zatiaľ čo globálne porovnateľné tržby stúpli o 3,8 %. To ukazuje, že fastfoodový gigant si stále dokáže udržať zákazníkov aj v náročnejšom spotrebiteľskom prostredí.
- Prečo sú akcie pod tlakom: Investori sa obávajú inflácie, vyšších úrokových nákladov, nákladov na reštrukturalizáciu a rizika, že slabší spotrebiteľský sentiment môže časom zasiahnuť návštevnosť reštaurácií.
- AI sa stáva súčasťou rastového plánu: McDonald's spolupracuje s Google na objednávkach v drive-thru poháňaných AI. CEO Chris Kempczinski uviedol, že systém dosiahol presnosť okolo 90 %.
- Inovácie menu zrýchľujú: Spoločnosť testuje ručne obaľované kuracie produkty, silnejšiu ponuku nápojov, lepšie štandardy kávy, farebné ľadové nápoje a možné varianty nemliečneho mlieka.
- Zákaznícka skúsenosť musí vyniknúť: McDonald's sa snaží, aby návštevy pôsobili zapamätateľnejšie. Konkurenti totiž zvyšujú štandard pri kuracích produktoch, hovädzom mäse, nápojoch aj výhodných menu.
- Ekonomika franšízantov zostáva dôležitá: Približne 95 % reštaurácií McDonald's po celom svete prevádzkujú nezávislí franšízanti. Akékoľvek zlepšenie preto musí podporovať produktivitu a chrániť marže.
Konsenzuálna cieľová cena sa pohybuje okolo 331 USD. Optimistickejší scenár by mohol ukazovať na 375 USD do roku 2028, ak vernostný program, kuracie produkty, AI drive-thru a globálna expanzia prinesú silnejší rast. Hlbšie spomalenie spotrebiteľa by však mohlo tlačiť na tržby, marže aj ziskovosť franšízantov, najmä ak inflácia ďalej zaťaží rozpočty domácností. Akcie McDonald's môžu ovplyvňovať aj ceny hovädzieho mäsa. Ceny hovädzieho v USA sú o 80 % vyššie než v roku 2019, čo vplýva na marže. Spoločnosť zároveň nemá dostatočnú cenotvornú silu. Stav hovädzieho dobytka v USA je na najnižšej úrovni za približne 75 rokov. Dôvodom sú roky viacročných období sucha, najmä vo významných štátoch produkujúcich dobytok, vysoké náklady na krmivo a zvýšené úrokové sadzby. Tie prinútili chovateľov stáda skôr likvidovať než obnovovať.
Graf McDonald's (denný interval)
Akcie McDonald's sú teraz takmer 10 % pod EMA200 (červená línia), čo signalizuje teritórium medvedieho trhu. Pokles od historického maxima teraz dosahuje takmer 20 %. Dôležitá podpora sa zdá byť na úrovni 245 USD, kde prebiehali predchádzajúce cenové reakcie z jesene 2023 a leta 2024. Dôležitá zóna rezistencie je teraz na 288 USD, kde sa nachádza EMA50 a začiatok poklesového impulzu, ktorý sa začal tento mesiac.
Zdroj: xStation5
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