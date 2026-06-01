Blíži sa IPO Quantinuum: Kvantová firma má podporu vlády USA aj Honeywellu ⚛️

- Quantinuum zvýšilo plánovaný objem IPO až na 1,46 miliardy USD.
- Nové cenové pásmo predstavuje 53 až 55 USD za akciu.
- Pri hornej cene by trhová hodnota firmy dosiahla približne 14,3 miliardy USD.
- Silný záujem investorov potvrdzuje rastúcu atraktivitu kvantových technológií.
Spoločnosť Quantinuum, ktorá sa zameriava na kvantové počítače a je podporovaná Honeywellom, zvýšila plánovaný objem svojho vstupu na burzu až na 1,46 miliardy USD. Firma navýšila nielen počet ponúkaných akcií, ale aj cenové rozpätie, čo naznačuje silný záujem investorov o celý sektor kvantových technológií.
Quantinuum po novom ponúka 26,5 milióna akcií v cenovom pásme 53 až 55 USD za kus. Pôvodne pritom plánovala ponúknuť približne 21 miliónov akcií za 45 až 50 USD. Ak by sa akcie upísali na hornej hranici nového pásma, trhová hodnota spoločnosti by podľa dokumentov dosiahla zhruba 14,3 miliardy USD.
Záujem o IPO je podľa dostupných informácií veľmi silný. Objednávky investorov mali niekoľkonásobne prevýšiť počet dostupných akcií, dokonca v ráde dvojciferného násobku. To ukazuje, že investori vnímajú kvantové počítače ako ďalšiu významnú technologickú tému po umelej inteligencii.
Quantinuum vyvíja výkonné kvantové počítače, ktoré majú zvládať úlohy mimo možností tradičných procesorov. Technológia firmy môže nájsť využitie napríklad v chémii, strojovom učení, kyberbezpečnosti, financiách alebo vývoji nových liekov. Práve táto široká škála možných aplikácií zvyšuje atraktivitu spoločnosti pre investorov, ktorí hľadajú expozíciu voči dlhodobým technologickým trendom.
Sektoru navyše pomáha aj podpora zo strany americkej vlády. Tá oznámila viac než 2 miliardy USD na podporu skupiny kvantových firiem v USA, pričom Quantinuum má získať 100 miliónov USD. Vláda má za túto podporu získať podiel v spoločnosti, čo ďalej podčiarkuje strategický význam kvantových technológií.
Akcie Quantinuum by sa mali obchodovať na trhu Nasdaq Global Market pod tickerom QNT. Firma má podľa plánu stanoviť cenu IPO po uzavretí trhu v stredu a obchodovanie by sa malo začať nasledujúci deň. Úspešný vstup na burzu by mohol potvrdiť, že investori sú ochotní hľadať ďalšie veľké rastové príbehy aj mimo tradičnej oblasti umelej inteligencie.
