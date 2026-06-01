🏠 Berkshire vsádza na bývanie

- Berkshire Hathaway oznámila nákup Taylor Morrison Home za 6,8 miliardy USD
- Akcie Taylor Morrison pred obchodovaním rástli o 22 %
Spoločnosť Berkshire Hathaway oznámila nákup Taylor Morrison Home za 6,8 miliardy dolárov, čím rozširuje svoje aktivity v oblasti výstavby a predaja bývania. Ide o prvú významnú akvizíciu Berkshire od nástupu Grega Abela na pozíciu generálneho riaditeľa, ktorý nahradil Warrena Buffetta, ktorý zostáva predsedom predstavenstva.
Berkshire zaplatí 72,50 USD za akciu, čo predstavuje 24 % prémiu oproti piatkovej uzatváracej cene Taylor Morrison na úrovni 58,50 USD. Akcie Taylor Morrison pred začiatkom pondelkového obchodovania rástli o 22 %.
Berkshire Hathaway má dlhodobé skúsenosti v sektore bývania. V roku 2003 kúpila výrobcu modulárnych domov Clayton Homes. Vo svojom vyhlásení Abel označil Taylor Morrison za „best-in-class národného staviteľa domov“ a uviedol, že Berkshire očakáva zjednotenie svojich aktivít vo výstavbe rodinných domov do jednej platformy, aby bolo pre Američanov jednoduchšie si zabezpečiť bývanie.
Taylor Morrison pôsobí v 12 amerických štátoch pod značkami Taylor Morrison, Esplanade a Yardly a ponúka domy pre vstupný segment aj luxusné „resort lifestyle“ bývanie. Spoločnosť tiež poskytuje hypotekárne financovanie, podobne ako niektoré jednotky Clayton Homes.
CEO Taylor Morrison Sheryl Palmer uviedla, že dlhodobý horizont investícií Berkshire je ideálne sladný s viacročným cyklom stavby domov, a že akvizícia umožní škálovať platformu Taylor Morrison spôsobom, ktorý by nebol možný samostatne.
Transakcia sa očakáva v druhej polovici roku 2026, po schválení akcionármi a regulačnými orgánmi, a súčasná CEO Sheryl Palmer zostane v čele spoločnosti.
Graf BRKB.US (D1)
Zdroj: xStation05
