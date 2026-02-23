Akcie Novo Nordisk klesajú: CagriSema v priamom porovnaní zaostala za liekom Eli Lilly

Novo Nordisk uviedol, že jeho next-gen liek na obezitu CagriSema dosiahol 23% úbytok hmotnosti v priamom head-to-head teste, no zaostal za tirzepatidom od Eli Lilly. Štúdia zároveň nesplnila primárny cieľ – preukázať non-inferioritu v úbytku hmotnosti oproti tirzepatidu.
Výsledky štúdie CagriSema: čo Novo oznámil
Výsledok head-to-head proti tirzepatidu
V 84-týždňovej štúdii REDEFINE 4 Novo uviedol, že CagriSema viedla k poklesu telesnej hmotnosti o 23,0 % (pri predpoklade plnej adherencie), kým tirzepatid 15 mg dosiahol 25,5 %. Pri použití tzv. treatment-regimen estimandu bol úbytok hmotnosti 20,2 % pri CagriSeme versus 23,6 % pri tirzepatide.
Dizajn štúdie a profil pacientov
REDEFINE 4 zahŕňala 809 randomizovaných dospelých s obezitou a aspoň jednou komorbiditou, s priemernou východiskovou hmotnosťou 114,2 kg, a mala open-label dizajn. Obe liečby sa podávali raz týždenne subkutánne.
Bezpečnosť a znášanlivosť
Novo uviedol, že CagriSema sa javila ako bezpečná a dobre tolerovaná, pričom najčastejšími nežiaducimi účinkami boli gastrointestinálne ťažkosti; tie mali byť prevažne mierne až stredné a postupne slabnúť.
Reakcia trhu: Novo vs Eli Lilly
Pohyb akcií po zverejnení dát
Reuters uviedol, že akcie Novo Nordisk v Kodani po správe klesli približne o 11 %, zatiaľ čo akcie Eli Lilly v USA v premarkete rástli zhruba o 4 %. Výsledok je vnímaný ako prekážka pre Novo v čase, keď rastie dopyt po účinnejších liekoch na obezitu. ne: čo bude s CagriSemou ďalej
Časová os FDA a ďalšie dáta z fázy 3
Novo uviedol, že žiadosť o schválenie na americkom Úrade pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) podal v decembri 2025 a rozhodnutie očakáva do konca roka 2026. Dáta zo štúdie REDEFINE 11 firma očakáva v prvej polovici roka 2027 a vyššie dávkovanie chce otestovať v novej fáze 3, ktorá má začať v druhej polovici roka 2026.
