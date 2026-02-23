AI boom pomáha Samsungu — no drahšie pamäte začínajú tlačiť na marže Applu

Boom investícií do AI dátových centier sprísňuje globálnu ponuku pamäťových čipov a tlačí ich ceny vyššie, čo pomáha dodávateľom ako Samsung, ale zvyšuje nákladový tlak u výrobcov spotrebnej elektroniky. Apple už upozornil, že rast cien pamätí začína znižovať profitabilitu, aj keď firma zároveň očakáva silný dopyt po najnovších modeloch iPhonu. Pre trh je kľúčové, či Apple (a konkurencia) vyššie náklady premietnu do cien — alebo ich absorbujú v maržiach.
AI dátové centrá „vysávajú“ ponuku pamätí
DRAM a HBM smerujú k výnosnejším serverovým objednávkam
Rýchla výstavba AI infraštruktúry zvyšuje dopyt po pamätiach a výrobcovia uprednostňujú výnosnejšie dátacentrové komponenty pred spotrebnou elektronikou. Samsung a SK Hynix — ktorí spolu držia dve tretiny trhu s DRAM (dynamic random access memory) — upozorňujú, že presúvanie kapacít do AI môže ďalej obmedzovať produkciu „klasických“ pamätí.
Dopady sa prejavujú v telefónoch a PC
Pri napätých dodávkach a vyšších cenách sa zhoršujú očakávania pre koncové trhy. IDC a Counterpoint teraz očakávajú, že globálne predaje smartfónov v roku 2026 klesnú minimálne o 2 %, a IDC zároveň odhaduje pokles trhu PC aspoň o 4,9 %.
Prečo AI boom pomáha Samsungu
Silný pamäťový cyklus zvyšuje ziskový potenciál
Samsung uviedol, že AI-driven nedostatok čipov môže pretrvávať, pričom rozširovanie kapacít má byť v rokoch 2026–2027 obmedzené. V poslednom kvartálnom reporte firma oznámila rast prevádzkového zisku na 20 biliónov wonov, pričom hlavným motorom bola čipová divízia vďaka silnejším cenám pamätí. ### Vyššie ceny pamätí však zároveň brzdia mobilnú divíziu
Samsung zároveň upozornil, že zdražovanie pamätí zvyšuje náklady v mobilnom a display biznise. Zisk mobilnej divízie vo sledovanom období klesol o 10 % a vedenie hovorilo o „náročnom roku“ pre smartfóny pri rastúcich nákladoch na komponenty.
Prečo rovnaký trend dopadá aj na Apple
Apple upozorňuje na zdražovanie pamätí ako tlak na marže
Tim Cook uviedol, že Apple naďalej vidí trhové ceny pamätí „výrazne rásť“ a naznačil, že dopad bude väčší v aktuálnom kvartáli než počas sviatočnej sezóny. V ďalšom reporte Cook povedal, že existuje „škála možností“, no nechcel potvrdiť, či Apple zdvihne ceny.
Cenová stratégia môže zmeniť konkurenčný boj
Analytici predpokladajú, že Apple vďaka svojej veľkosti a vzťahom s dodávateľmi zabezpečí DRAM lepšie než menší výrobcovia. To zvyšuje význam rozhodnutia: ak Apple udrží ceny a konkurencia zdraží, môže získať podiel; ak Apple zdraží, konkurenti môžu nasledovať.
