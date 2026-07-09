Akcie obranných spoločností klesajú po summite NATO 🚩 Rheinmetall stráca 4 %, KNDS pozastavuje IPO

Akcie Rheinmetall (RHM.DE) klesajú o takmer 4 % po summite NATO v Ankare a širší európsky obranný sektor je pod tlakom, napriek tomu, že členské štáty Aliancie potvrdili ďalšie posilňovanie vojenského potenciálu. Môže to byť signál, že trh prechádza z fázy eufórie do fázy hodnotenia skutočných výsledkov spoločností.
Dobrá správa neznamená vždy rast
Na prvý pohľad sa reakcia trhu zdá nelogická. NATO prakticky potvrdilo dlhodobý trend rastu výdavkov na obranu a európske zbrojárske koncerny majú pred sebou rekordné portfóliá zákaziek. Teoreticky by akcie Rheinmetall mali rásť.
Problém je v tom, že trh oceňuje budúcnosť, nie prítomnosť. Väčšina pozitívnych informácií už bola zapracovaná do kurzu počas spektakulárneho býčieho trhu posledných niekoľkých mesiacov. Keď sa valuácie stanú veľmi vysokými, investori začínajú klásť iné otázky: ako rýchlo spoločnosti realizujú zákazky, či udržia marže a či sa politické deklarácie skutočne premietnu do peňažných tokov.
Je to klasický moment prechodu od obchodovania s naratívom k obchodovaniu s fundamentmi.
Trh dnes sleduje plnenie, nie sľuby
Dobrým príkladom je situácia okolo programu fregát F126 v Nemecku. Rozhodnutie Berlína o zrušení projektu ukázalo, že ani rekordné vojenské rozpočty nezaručujú hladkú realizáciu investícií. Postupy zostávajú zdĺhavé a časť projektov sa naďalej potýka s oneskoreniami a rastúcimi nákladmi.
Po tomto rozhodnutí sa začala najdynamickejšia fáza korekcie cien akcií Rheinmetall, ktorá sa rozšírila na ostatné spoločnosti sektora. Trh začal vnímať, že najväčším rizikom pre európsky obranný priemysel nie je nedostatok zákaziek, ale schopnosť ich včasnej realizácie a politická odhodlanosť.
Dôležité je tiež to, že Trump vyjadril presvedčenie, že konflikt na Ukrajine môže byť ukončený a Rusko bude musieť revidovať časť svojich požiadaviek v prospech Ukrajiny. Rovnako deklarovaná ochota Trumpa umiestniť továrne na rakety Patriot na Ukrajine a poskytnúť jej záruky sa javí skôr ako dôkaz, že USA zamýšľajú tvrdo vyjednávať s Ruskom, ktoré je v súčasnosti hospodársky oslabené a má problémy s posúvaním frontovej línie.
Ak by konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom skutočne smeroval k statusu „zamrznutia", investori sa môžu obávať, že rastúce deficity a odklon politického záujmu oslabia odhodlanie európskeho NATO „vyzbrojiť sa až po zuby".
Pozastavené IPO KNDS hovorí viac ako ďalšie správy
Ešte zaujímavejším signálom sa ukázalo rozhodnutie KNDS o pozastavení plánovaného burzového debutu.
Spoločnosť neustúpila od vstupu na burzu kvôli slabým finančným výsledkom. Práve naopak – disponuje portfóliom zákaziek presahujúcim 33 mld. eur a očakáva rast tržieb o približne 30 % v budúcom roku.
Dôvodom bola valuácia. Akcionári usúdili, že trh už nie je ochotný platiť také násobky ako ešte pred niekoľkými mesiacmi. Je to veľmi dôležitý signál poukazujúci na zmenu postoja globálneho kapitálu k európskemu obrannému sektoru.
Je to koniec býčieho trhu, alebo len ďalšia etapa?
Toto nemusí byť vôbec koniec dlhodobého rastového trendu pre európskych výrobcov zbraní. Fundamenty sektora zostávajú najsilnejšie od skončenia studenej vojny. Európa bude zvyšovať vojenské výdavky po mnoho rokov, bez ohľadu na krátkodobé politické zmeny.
Mení sa však spôsob oceňovania. Ešte donedávna stačilo oznámiť ďalší balík obranných výdavkov, aby kurzy rástli. Dnes chcú investori vidieť nové továrne, vyššie výrobné kapacity, zlepšenie marží a rastúce voľné peňažné toky. To znamená, že sektoru môže hroziť oveľa väčšia selektivita, ako tomu bolo počas prvej fázy povojnového býčieho trhu.
Rheinmetall (interval D1)
Akcie Rheinmetall klesli o cca 50 % od historických maxím a obchodujú sa cca 30 % pod EMA200 (červená čiara), čo poukazuje na hlboko negatívny trend a dominantný pesimizmus investorov, ktorí naďalej realizujú zisky (a „oneskorení" straty) po posledných neuveriteľných rastoch kurzu.
Zdroj: xStation5
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