Akcie PDD po zverejnení tržieb klesajú o viac než 7 % ⏰

Majiteľ platforiem Pinduoduo a Temu dnes ráno zverejnil výsledky za prvý štvrťrok 2026, ktoré boli pre investorov výrazným sklamaním. Akcie spoločnosti klesli v predobchodnej fáze na Wall Street o viac než 7 % a prepadli sa pod 90 USD za ADR.
Tržby rastú, ale zaostali za očakávaniami
Výsledky za prvý štvrťrok
- Tržby: 106,23 miliardy jüanov, odhad: 108,6 miliardy jüanov
- Tržby z online marketingu a ďalších služieb: 49,94 miliardy jüanov, odhad: 52,56 miliardy jüanov
- Tržby z transakčných služieb: 56,29 miliardy jüanov, odhad: 55,52 miliardy jüanov
- Upravený zisk na americký depozitný certifikát ADR: 9,51 jüanu, odhad: 16,08 jüanu
- Upravený prevádzkový zisk: 21,09 miliardy jüanov, odhad: 22,43 miliardy jüanov
- Upravený čistý zisk: 14,07 miliardy jüanov, odhad: 24,6 miliardy jüanov
- Celkové prevádzkové náklady: 39,8 miliardy jüanov, odhad: 39,55 miliardy jüanov
- Náklady na predaj a marketing: 33,8 miliardy jüanov, odhad: 33,11 miliardy jüanov
- Všeobecné a administratívne náklady: 1,58 miliardy jüanov, odhad: 1,79 miliardy jüanov
- Náklady na výskum a vývoj: 4,4 miliardy jüanov, odhad: 4,3 miliardy jüanov
- Čistý peňažný tok z prevádzkových aktivít: 16,4 miliardy jüanov
- Zisk na americký depozitný certifikát: 8,48 jüanu, odhad: 14,48 jüanu
Zisk: skutočný šok
Trh najviac zasiahli údaje o zisku. Čistý zisk medziročne klesol o 15 % na 12,55 miliardy CNY. Analytici očakávali približne 22,80 miliardy CNY, čo znamená, že výsledok bol o viac než 45 % pod konsenzom. Upravený zisk na ADR dosiahol 9,51 CNY oproti očakávaným 16,08 CNY.
Čo stojí za slabými výsledkami?
Vedenie nijako neskrýva, že spoločnosť sa nachádza vo fáze intenzívnych strategických investícií. Ako uviedol CEO Jiazhen Zhao, investície do dodávateľského reťazca sú „kľúčovou strategickou prioritou“ pre nadchádzajúce desaťročie. Znie to ako plán do budúcnosti, ale pre investorov hľadajúcich okamžité výnosy ide o varovný signál. K tomu sa pridáva niekoľko externých faktorov.
V apríli čínski regulátori uložili PDD najvyššiu pokutu zo všetkých penalizovaných platforiem, a to vo výške 1,5 miliardy CNY, za nesplnenie povinností pri overovaní online predajcov potravín. Regulátori navyše obvinili zamestnancov spoločnosti z použitia násilia voči úradníkom počas decembrovej kontroly, čo napälo vzťahy s čínskymi úradmi.
Temu, vlajkový produkt na zahraničných trhoch, sa len postupne vracia k stabilite po zrušení amerického pravidla „de minimis“, ktoré umožňovalo bezcolný dovoz malých zásielok. Spoločnosť sa prispôsobuje budovaním lokálnych skladov a náborom miestnych predajných tímov, to však prináša vyššie náklady.
Čínsky domáci trh sa vyznačuje tvrdou konkurenciou zo strany Alibaba a JD.com. Analytici Bloomberg Intelligence však upozorňujú, že konkurenti začali ustupovať od boja o trhový podiel v prospech profitability. To môže PDD poskytnúť určitý priestor na manévrovanie.
Valuácie zostávajú atraktívne, ale riziká narastajú
Napriek sklamaniu z výsledkov zostáva valuácia PDD jednou z najnižších v sektore. Forwardové P/E dosahuje iba 7,9x, pomer EV/EBITDA predstavuje 5,4x a ukazovateľ P/S je na úrovni 2,1x. Z celkovo 50 odporúčaní je až 38 typu „buy“, 11 typu „hold“ a iba 1 typu „sell“.
Dodatočným rizikovým faktorom pre držiteľov ADR je pokračujúci plošný zákaz v Číne týkajúci sa používania neregistrovaných brokerských platforiem. PDD nie je kótovaná v Hongkongu, čo investorom z pevninskej Číny sťažuje prístup k akciám legálnymi cestami. To môže obmedziť dopyt aj investorskú základňu.
Výhlaď
Výsledky za 1. štvrťrok 2026 vysielajú jasný signál, že PDD vedome obetuje krátkodobú ziskovosť v prospech dlhodobého trhového postavenia. Stratégia dáva zmysel, ale od investorov si vyžaduje trpezlivosť a toleranciu voči volatilite. Pri raste tržieb o 11 % a trojročnom CAGR na úrovni 31 % zostávajú fundamenty biznisu solídne. Kľúčová otázka znie: kedy sa tieto investície začnú opäť premietať do zisku?
Akcie PDD od začiatku roka klesli už takmer o 20 % a výrazne zaostávajú za spoločnosťami Alibaba a JD.com. Po dnešnom otvorení amerického trhu by tohtoročný pokles mohol prekročiť 23 %.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Zhrnutie trhov: ASML a Infineon podporujú sentiment v Európe
Paramount je bližšie k prevzatiu Warner Bros. 🎬
Nvidia a 150 miliárd dôvodov, prečo sa Taiwan stáva centrom sveta AI
Akcie vesmírnych spoločností prudko rastú, zatiaľ čo Wall Street čaká na IPO SpaceX 📈
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.