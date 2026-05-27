Paramount je bližšie k prevzatiu Warner Bros. 🎬

- Americkí regulátori sú podľa Semaforu blízko schválenia prevzatia Warner Bros. Discovery za 110 miliárd USD.
- Paramount argumentuje tým, že fúzia nepoškodí konkurenciu, tvorcov ani kiná.
- Proti dohode sa stavia časť Hollywoodu pre obavy z prepúšťania, menšej tvorby a vyšších cien.
- Pre investorov by schválenie znížilo regulačné riziko, ale integrácia dvoch mediálnych gigantov zostáva náročná.
Americkí protimonopolní regulátori sú podľa správy Semaforu pripravení schváliť prevzatie Warner Bros. Discovery spoločnosťou Paramount Skydance v hodnote približne 110 miliárd USD. Informáciu prevzala agentúra Reuters, ktorá zároveň uviedla, že ju zatiaľ nedokázala nezávisle overiť. Kľúčovým momentom mala byť dvojhodinová schôdzka na americkom ministerstve spravodlivosti, kde šéf Paramountu David Ellison obhajoval, že spojenie nepoškodí konkurenciu v Hollywoode ani kreatívne talenty.
Pre Paramount by išlo o zásadné strategické víťazstvo. Spojenie s Warner Bros. Discovery by firme prinieslo rozsiahlu knižnicu obsahu, silné filmové štúdio a jedny z najcennejších značiek v zábavnom priemysle. Medzi najväčšie lákadlá patria franšízy ako Harry Potter, DC Comics, Game of Thrones alebo filmové značky Warner Bros. Práve kombinácia tradičných štúdií, streamingu a silného katalógu má byť hlavným argumentom pre vytvorenie väčšieho a konkurencieschopnejšieho mediálneho hráča.
Podľa správy mali právnici ministerstva spravodlivosti pozitívne reagovať na argumenty vedenia Paramountu, že transakcia neobmedzí produkciu filmov, nepoškodí ostatné štúdiá a nezhorší postavenie tvorcov. David Ellison mal zároveň zopakovať záväzok, že Paramount bude naďalej uvádzať filmy v kinách. To je dôležité najmä pre prevádzkovateľov kín, ktorí sa obávajú, že ďalšia koncentrácia v mediálnom sektore by mohla posilniť streaming na úkor tradičných filmových premiér.
Regulačná previerka sa zameriavala na niekoľko citlivých oblastí. Ministerstvo spravodlivosti už v marci rozoslalo predvolania a požadovalo informácie o tom, ako by dohoda ovplyvnila produkciu štúdií, práva k obsahu, konkurenciu medzi streamovacími službami a tiež fungovanie kín. Práve tieto otázky sú pre celý mediálny sektor kľúčové, pretože spojenie Paramountu a Warner Bros. Discovery by mohlo výrazne zmeniť vyjednávaciu silu voči kinám, tvorcom aj distribučným platformám.
Dohoda však stále čelí odporu. Proti spojeniu sa postavila časť Hollywoodu vrátane známych osobností ako Jane Fonda, J.J. Abrams alebo Mark Ruffalo. Kritici varujú, že fúzia môže viesť k menšiemu počtu pracovných príležitostí, slabšej pozícii tvorcov a vyšším nákladom pre spotrebiteľov. Pod protestný list proti spojeniu sa podľa dostupných informácií podpísalo takmer 3 500 signatárov.
Z investičného pohľadu by prípadné schválenie bolo silným impulzom najmä pre akcie Warner Bros. Discovery, pretože by výrazne znížilo riziko, že transakcia narazí na amerických regulátorov. Paramount na dohodu vsadil veľmi agresívne a podľa dostupných informácií sľúbil akcionárom Warner Bros. Discovery štvrťročný takzvaný ticking fee vo výške 0,25 USD na akciu, ak sa transakciu nepodarí uzavrieť včas. To ukazuje, že Paramount má silnú motiváciu dotiahnuť prevzatie čo najrýchlejšie.
Zároveň však nejde o definitívny koniec regulačných rizík. Okrem amerického ministerstva spravodlivosti môžu hrať rolu aj ďalšie orgány vrátane zahraničných regulátorov. Transakcia tak síce podľa aktuálnych informácií prekonáva jednu z najväčších prekážok, ale investori by mali počítať s tým, že celý proces ešte nemusí byť úplne uzavretý.
Pre Wall Street je táto správa dôležitá, pretože mediálny sektor už dlhší čas hľadá nový model rastu. Tradičný televízny biznis slabne, streaming je kapitálovo náročný a štúdiá čelia tlaku na znižovanie nákladov. Spojenie Paramountu a Warner Bros. Discovery by mohlo priniesť väčší rozsah, silnejší katalóg a potenciálne synergie, ale zároveň aj riziko prepúšťania a ďalšej konsolidácie v odvetví.
Celkovo ide o správu, ktorá posúva transakciu výrazne bližšie k dokončeniu. Ak sa potvrdí, že americké protimonopolné úrady prevzatie skutočne schvália, pôjde o jeden z najväčších míľnikov v súčasnej vlne mediálnej konsolidácie. Investori však musia počítať s tým, že konečné schválenie ešte nemusí znamenať hladkú integráciu. Skutočnou skúškou bude až to, či Paramount dokáže z obrovského spojenia vyťažiť rast bez toho, aby oslabil kreatívnu produkciu a dôveru tvorcov.
