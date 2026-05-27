Samsung rozširuje polovodičové impérium mimo Južnú Kóreu 🏭

Spoločnosť Samsung Electronics plánuje investovať vo Vietname približne 1,5 miliardy USD do výstavby nového závodu na testovanie polovodičov. Projekt má vzniknúť v priemyselnom parku približne 60 kilometrov severne od Hanoja a podľa dokumentu zaslaného miestnym úradom by mal začať prevádzku v novembri 2027. Pre Samsung by išlo o prvú továreň na testovanie čipov vo Vietname.
Investícia prichádza v čase, keď globálny trh s pamäťovými čipmi čelí silnému tlaku. Rýchly rast umelej inteligencie a výstavba dátových centier prudko zvýšili dopyt po moderných pamäťových čipoch. Výrobcovia preto presúvajú veľkú časť kapacít smerom k produktom pre AI infraštruktúru, čo vytvára nedostatok aj pri starších typoch pamätí využívaných v bežnejšej elektronike.
Nový závod Samsungu sa má zamerať predovšetkým na legacy čipy, teda staršie a vyzretejšie typy pamäťových čipov. Tie nie sú také zásadné pre najvýkonnejšie AI systémy ako najpokročilejšie pamäte, ale stále sú kľúčové pre širokú škálu odvetví. Používajú sa napríklad v smartfónoch, notebookoch, automobiloch a ďalšej spotrebnej aj priemyselnej elektronike. Práve tu sa nedostatok čipov môže rýchlo premietnuť do výrobných nákladov aj dostupnosti finálnych produktov.
Podľa návrhu má mať nový závod ročnú kapacitu až 153,3 miliardy Gb pamäťových čipov DRAM a ďalších 255,6 miliardy Gb pamätí NAND. To ukazuje, že nejde iba o menší doplnok k existujúcej výrobe, ale o významné rozšírenie zadných častí polovodičového reťazca. Testovanie je záverečnou fázou výroby čipov, pri ktorej sa už zostavené a zapuzdrené polovodiče kontrolujú na možné chyby pred odoslaním zákazníkom.
Výstavba sa už podľa dostupných informácií začala, hoci nie je úplne jasné, či projekt získal všetky potrebné povolenia. Vo Vietname nie je nezvyčajné, že firmy začínajú prípravné stavebné práce ešte počas vybavovania environmentálnych povolení. Na mieste malo od apríla pôsobiť už viac než 200 inžinierov a pracovníkov Samsungu.
Pre Vietnam ide o ďalší krok smerom k posilneniu pozície v globálnom polovodičovom priemysle. Krajina sa už teraz stáva dôležitým centrom pre takzvané back-end činnosti, teda montáž, puzdrenie a testovanie čipov. Tieto procesy sú síce menej technologicky náročné než samotná výroba polovodičových waferov, ale sú nevyhnutné na dokončenie a distribúciu hotových čipov.
Samsung je už dnes najväčším zahraničným investorom vo Vietname. Do krajiny počas posledných desaťročí nasmeroval viac než 23 miliárd USD a prevádzkuje tu rozsiahle výrobné kapacity, najmä v oblasti smartfónov a tabletov. Nový čipový závod má vzniknúť vedľa veľkého komplexu, kde Samsung vyrába mobilné zariadenia, čo môže firme priniesť logistické aj prevádzkové výhody.
Zaujímavé je aj to, že vietnamské úrady investíciu schválili už v marci a Samsung podľa dokumentu zvažuje reinvestovanie prípadných ziskov až do výšky približne 2,5 miliardy USD do možnej druhej továrne. To naznačuje, že aktuálny projekt nemusí byť konečným rozsahom expanzie, ale skôr prvou fázou širšej polovodičovej stratégie vo Vietname.
Z investičného pohľadu je správa dôležitá hneď z niekoľkých dôvodov. Po prvé, potvrdzuje, že dopyt po pamäťových čipoch zostáva silný nielen pri najmodernejšej AI infraštruktúre, ale aj pri starších typoch čipov. Po druhé, ukazuje, že Samsung sa snaží geograficky rozširovať svoje kapacity a posilňovať dodávateľský reťazec mimo Južnej Kórey. A po tretie, potvrdzuje rastúci význam Vietnamu ako výrobnej základne pre globálne technologické firmy.
Pre Samsung môže byť nová továreň spôsobom, ako lepšie reagovať na napäté dodávky a využiť dlhodobý rast dopytu po pamätiach. Ak sa nedostatok legacy čipov udrží, podobné kapacity môžu byť veľmi cenné aj napriek tomu, že najväčšia pozornosť investorov dnes smeruje hlavne k najpokročilejším AI čipom.
