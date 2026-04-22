Akcie Reckittu oslabujú 📉

- Reckitt v 1. štvrťroku zvýšil tržby len o 1,3 %, teda menej, než očakával trh.
- Hlavnou brzdou bol slabý dopyt po liekoch na nachladnutie v USA.
- Negatívne sa prejavil aj konflikt na Blízkom východe, ktorý zasiahol dodávky a prevádzku.
- Firma aj napriek tlaku na výsledky ponechala tohtoročný výhlaď rastu na 4 až 5 %.
- Reckitt v 1. štvrťroku zvýšil tržby len o 1,3 %, teda menej, než očakával trh.
- Hlavnou brzdou bol slabý dopyt po liekoch na nachladnutie v USA.
- Negatívne sa prejavil aj konflikt na Blízkom východe, ktorý zasiahol dodávky a prevádzku.
- Firma aj napriek tlaku na výsledky ponechala tohtoročný výhlaď rastu na 4 až 5 %.
Spoločnosť Reckitt Benckiser vykázala za prvý štvrťrok slabší než očakávaný rast tržieb. Predaje hlavných značiek, medzi ktoré patria napríklad Strepsils alebo Dettol, vzrástli len o 1,3 %, zatiaľ čo analytici očakávali rast okolo 2,8 %. Výsledky negatívne ovplyvnil predovšetkým nevýrazný dopyt po liekoch na nachladnutie na americkom trhu.
Bez započítania voľnopredajných liekov v USA firma zaznamenala rast o 3,1 %, k čomu výrazne prispela Čína, kde tržby vzrástli dvojciferným tempom. Reckitt už skôr upozorňoval, že slabšie predaje liečiv sa prenesú aj do nového finančného roka. Firma sa zároveň naďalej potýka s tlakom v Európe, kde čelí silnej konkurencii a opatrnejším spotrebiteľským výdavkom.
Ďalšie komplikácie priniesol aj Blízky východ. Spoločnosť uviedla, že región v januári a februári rástol, no konflikt v Iráne následne narušil prevádzku aj dodávky, čo viedlo k nulovému rastu tržieb v tejto oblasti. Vojna navyše zvyšuje náklady, pretože zasahuje do globálnej dopravy aj energetických trhov, a zároveň zvyšuje neistotu medzi spotrebiteľmi.
Akcie Reckittu tento rok do utorkového záveru stratili už 21 %, čo ukazuje na nervozitu investorov. Napriek tomu firma ponechala celoročný výhlaď bez zmeny a naďalej očakáva rast v rozmedzí 4 až 5 %. Spolieha sa pritom na oživenie dopytu v USA a na silné výsledky na rozvíjajúcich sa trhoch, napríklad v Indii, kde sa darí najmä čistiacim prostriedkom.
Generálny riaditeľ Kris Licht pokračuje v reštrukturalizácii spoločnosti. Sústreďuje sa na jedenásť kľúčových značiek v rámci stratégie Core Reckitt a zároveň sa chce zbaviť slabších častí portfólia, napríklad divízie domácich potrieb. Kontrastom k výsledkom Reckittu je výkon konkurenta Danone, ktorý vstúpil do roka s vyššími tržbami vďaka silnému dopytu po proteínových jogurtoch a balenej vode Evian.
Graf RKT.UK (D1)
Akcie spoločnosti Reckitt sa nachádzajú vo výrazne negatívnom technickom nastavení. Cena klesla približne na 46,07 GBP a drží sa hlboko pod kĺzavými priemermi EMA 50 na úrovni 54,27 GBP a SMA 100 okolo 58,24 GBP. Tento výrazný odstup potvrdzuje silu súčasného downtrendu a ukazuje, že trh zostáva pod jasnou kontrolou predajcov. V posledných týždňoch je viditeľná séria prudkých výpredajov, po ktorých síce prichádzali krátke stabilizácie, tie však nedokázali zmeniť celkový smer. Naopak, každý pokus o rast zatiaľ pôsobí len ako dočasná korekcia v rámci širšieho poklesu. Negatívny obraz podporuje aj RSI na hodnote 27,3, ktoré už vstúpilo do pásma prepredanosti. To síce môže krátkodobo zvýšiť pravdepodobnosť technického odrazu, samo osebe to však ešte neznamená obrat trendu.
Pre prípadné upokojenie situácie by bolo dôležité, aby sa cena najskôr vrátila nad oblasť 50 GBP a následne začala testovať EMA 50. Kým sa tak nestane, technický výhlaď zostáva skôr negatívny. Z pohľadu trhu je teraz kľúčové, či sa akcie udržia nad pásmom okolo 46 GBP. Jeho prelomenie by mohlo otvoriť priestor na ďalšie oslabenie. Naopak, prípadný odraz by zatiaľ bolo vhodné vnímať opatrne, pretože hlavný trend zostáva jednoznačne klesajúci.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.