Akcie ServiceNow po výsledkoch rastú o 7 % 🔼 Je softvérový sektor pripravený na oživenie?

Akcie ServiceNow po zverejnení výsledkov za druhý štvrťrok rastú v poobchodnej fáze približne o 7 %. Spoločnosť prekonala očakávania Wall Street v oblasti tržieb aj zisku. Zároveň už druhýkrát v tomto roku zvýšila celoročný výhlaď tržieb z predplatného, čo poukazuje na pokračujúci silný dopyt po jej softvéri využívajúcom umelú inteligenciu.
Výsledky pomáhajú zmierniť obavy investorov z takzvanej „SaaSpocalypse“, teda scenára, podľa ktorého by generatívna AI mohla znížiť dopyt po tradičnom softvéri typu SaaS.
Kľúčové fakty
- Tržby vzrástli na 3,99 miliardy USD, čím prekonali očakávania vo výške 3,93 miliardy USD. Upravený zisk na akciu dosiahol 0,90 USD oproti konsenzu 0,86 USD.
- ServiceNow zvýšila výhlaď tržieb z predplatného na rok 2026 na 15,755 až 15,770 miliardy USD. Spoločnosť zároveň oznámila, že ročná hodnota kontraktov pri jej produktoch s AI už prekročila 1 miliardu USD.
- Akcie ServiceNow po zverejnení výsledkov v poobchodnej fáze posilnili približne o 7 % a vrátili sa nad hranicu 100 USD.
AI zostáva hlavným motorom rastu spoločnosti
ServiceNow pokračuje v rozširovaní svojej podnikovej platformy pre AI a zavádza AI agentov do procesov v oblasti IT, kybernetickej bezpečnosti, CRM a ľudských zdrojov.
Spoločnosť uviedla, že ročná hodnota kontraktov pri produktoch s AI už prekročila 1 miliardu USD, pričom tento míľnik dosiahla skôr, než pôvodne očakávala. Vedenie teraz predpokladá, že do konca roka 2026 táto hodnota prekročí 1,5 miliardy USD.
Do roku 2030 by produkty s AI mali tvoriť približne 30 % celkovej ročnej hodnoty kontraktov.
Spoločnosť zároveň rozširuje produkty, ako sú AI Control Tower a autonómni AI špecialisti pre ITSM. Tí už dokážu bez ľudského zásahu vyriešiť 80 až 85 % servisných požiadaviek.
ServiceNow opäť zvyšuje výhlaď
Ide už o druhé zvýšenie výhľadu tržieb z predplatného v tomto roku. Vedenie teraz očakáva, že tržby z predplatného v roku 2026 dosiahnu 15,755 až 15,770 miliardy USD, čo predstavuje približne 21 % rast pri konštantných menových kurzoch.
Tržby z predplatného v druhom štvrťroku medziročne vzrástli o 23 % na 3,88 miliardy USD, zatiaľ čo celkové zostávajúce záväzky k plneniu RPO sa zvýšili o 22 % na 29 miliárd USD.
Spoločnosť zároveň ponechala celoročný výhlaď prevádzkovej marže na úrovni 31,5 % a výhlaď marže voľného peňažného toku na 35 %.
Podniková AI naďalej spochybňuje scenár „SaaS Apocalypse“
Generálny riaditeľ Bill McDermott uviedol, že spoločnosť napriek rastúcim výdavkom firiem na infraštruktúru pre AI nezaznamenala predlžovanie predajných cyklov pri podnikových zákazníkoch.
Podľa vedenia zákazníci čoraz viac hľadajú AI riešenia, ktoré automatizujú podnikové procesy, a nie iba prístup k jazykovým modelom. To posilňuje pozíciu ServiceNow ako podnikovej platformy, ktorá prepája AI s každodennou prevádzkou.
Spoločnosť ďalej prehlbuje spoluprácu s firmami Microsoft, NVIDIA a Accenture a zároveň rozširuje svoju platformu po akvizíciách spoločností Moveworks a Armis.
Vedenie tiež priznalo, že časť mimoriadne silných výsledkov za druhý štvrťrok súvisela so skorším zaúčtovaním niektorých tržieb od zákazníkov z americkej federálnej vlády. Zdôraznilo však, že hlavným motorom zostal silný dopyt po platforme pre AI.
ServiceNow ukazuje, že AI začína prinášať merateľné výnosy
Pravdepodobne najdôležitejším záverom z konferenčného hovoru je, že ServiceNow nepredáva iba prístup k modelom AI, ale kompletné podnikové riešenia, ktoré automatizujú prácu a prinášajú merateľné obchodné výsledky.
AI špecialisti pre ITSM už dokážu bez ľudského zásahu vyriešiť 80 až 85 % servisných požiadaviek. Čas vybavenia sa pritom skrátil až z dvoch dní na približne 20 minút.
Počet zákazníkov, ktorí používajú agentnú AI v reálnej prevádzke, sa za posledných deväť mesiacov zvýšil deväťnásobne.
To sa priamo premieta do monetizácie. Ročná hodnota kontraktov pri AI už prekročila 1 miliardu USD, spoločnosť cieli na viac než 1,5 miliardy USD do konca roka 2026 a jej nové produkty postavené priamo na AI prinášajú zvýšenie cien o 20 až 30 %.
Vedenie zdôraznilo, že zákazníci platia za výsledky, nie za tokeny. Tento model by mohol pomôcť chrániť marže a zároveň posilniť konkurenčnú výhodu ServiceNow voči dodávateľom, ktorí ponúkajú iba modely AI alebo samostatné nástroje s AI.
Cena akcií ServiceNow (interval D1)
Akcie ServiceNow po výsledkoch výrazne rastú, stále sa však obchodujú približne 60 % pod svojím historickým maximom.
Aj keby akcie otvorili v blízkosti 105 USD, museli by ešte posilniť približne o 20 %, aby sa vrátili k 200-dňovému exponenciálnemu kĺzavému priemeru EMA200, vyznačenému červenou líniou.
Zdroj: xStation5
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