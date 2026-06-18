Akcie SpaceX kolíšu po prvom poklese od IPO 🚀

Akcie SpaceX v predburzovom obchodovaní kolísali po predchádzajúcom poklese, ktorý bol prvým stratovým dňom od vstupu spoločnosti na burzu. Titul sa pohyboval len mierne v zisku aj v strate a krátko pridával približne 0,3 %. Trh tak po mimoriadne silnom debute začína opatrnejšie vyhodnocovať, či súčasné ocenenie zodpovedá budúcim rastovým očakávaniam.
V stredu akcie SpaceX oslabili takmer o 5 %, čo predstavovalo prvé výraznejšie ochladenie po IPO. Napriek tomu zostáva výkonnosť od uvedenia na burzu veľmi silná. Spoločnosť je stále na ceste ukončiť prvý obchodný týždeň viac než 40 % nad emisnou cenou 135 USD za akciu.
Za vysokou volatilitou stojí predovšetkým kombinácia eufórie po rekordnom IPO a neistoty okolo dlhodobého rastového príbehu. Investori veria v potenciál SpaceX v oblasti vesmírnych služieb, satelitnej infraštruktúry aj umelej inteligencie. Zároveň však trh rieši, ako rýchlo a za akých nákladov sa tieto ambície premietnu do skutočných tržieb.
Podľa Michaela Monaghana z Founder Funds niektorí investori pracujú so scenárom, v ktorom by SpaceX mohla do roku 2030 dosiahnuť tržby okolo 200 miliárd USD. Takéto očakávania však vyžadujú mimoriadne úspešnú realizáciu naprieč viacerými rastovými segmentmi. Inými slovami, súčasná cena akcií už do značnej miery počíta s tým, že firma dokáže splniť veľmi ambiciózne ciele.
Krátkodobou podporou pre akcie môže byť aj možnosť zaradenia do indexu Nasdaq 100. SpaceX by sa mohla stať spôsobilou na zaradenie už po 15 dňoch obchodovania, pretože Nasdaq upravil pravidlá tak, aby umožnil rýchlejší vstup veľkých IPO do indexu. Prípadné zaradenie by mohlo priniesť dodatočný dopyt zo strany fondov a ETF sledujúcich tento index.
Zvýšený záujem je viditeľný aj na opčnom trhu. Pomer put a call opcií bol v stredu takmer vyrovnaný, čo naznačuje, že časť investorov začala viac zaisťovať riziko poklesu. Zobchodovalo sa viac než 1,4 milióna opčných kontraktov na SpaceX, čo firmu zaradilo medzi najaktívnejšie tituly na americkom opčnom trhu, hneď za Teslou a Nvidiou.
Z investičného pohľadu tak SpaceX zostáva mimoriadne sledovaným titulom, ale prvý pokles od IPO pripomína, že rast nemusí byť priamočiary. Po prudkom nástupe na burzu môže trh vstúpiť do fázy, keď bude oveľa citlivejší na nové správy, valuáciu, očakávania tržieb aj prípadné zaisťovanie cez opcie.
Graf SpaceX (SPCX.US, M1)
Zdroj: xStation5
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