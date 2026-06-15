Akcie SpaceX rastú v premarkete o 6 % 📈

SpaceX pokračuje v raste. V premarkete pridáva ďalších 6 % a po rekordnom IPO z minulého piatka sa blíži k hranici 170 USD za akciu. Trhová kapitalizácia spoločnosti už prekonala 2 bilióny USD, čo vyvoláva intenzívnu debatu o tom, či je takéto ocenenie oprávnené a čo čaká akciu, ktorá sa stala najhorúcejším titulom na trhu.
Dobehne realita SpaceX?
SpaceX ukončila rok 2025 so stratou presahujúcou 5 miliárd USD, zatiaľ čo kapitálové výdavky ďalej zrýchľujú. Len v prvom štvrťroku 2026 spoločnosť minula 10,1 miliardy USD, zatiaľ čo v rovnakom období o rok skôr to bolo 4,1 miliardy USD. Významná časť týchto výdavkov smerovala do infraštruktúry pre umelú inteligenciu.
Zástancovia akcie poukazujú na technologické líderstvo spoločnosti a mimoriadne vysoké bariéry vstupu. Oceňovať dnes to, čo môže firma potenciálne zarábať o 15 alebo dokonca 20 rokov, však nevyhnutne prináša značnú mieru špekulácie. Pre lepšiu predstavu: aby sa akcie SpaceX z aktuálnych úrovní zdvojnásobili, trhová kapitalizácia spoločnosti by musela prekonať Alphabet (Google). Takýto scenár sa zdá ťažko obhájiteľný vzhľadom na relatívne malú veľkosť súčasného biznisu SpaceX v porovnaní s týmto technologickým gigantom.
CFRA začala pokrývať akcie SpaceX s odporúčaním Predať a cieľovou cenou 115 USD, čo znamená takmer 30% pokles oproti piatkovej záverečnej cene. Podľa spoločnosti investori aktuálne započítavajú extrémne agresívny rastový scenár a prehliadajú významné realizačné riziká aj masívne kapitálové nároky firmy.
Morningstar je ešte skeptickejší. Férovú hodnotu SpaceX odhaduje len na 63 USD za akciu, čo znamená približne 70% pokles oproti aktuálnym úrovniam.
Najväčšie otázky sa týkajú schopnosti spoločnosti premeniť ambiciózne projekty na hmatateľné peňažné toky. SpaceX investorom ďalej predstavuje dlhodobé vízie, ktoré sa zatiaľ nepremietli do finančnej výkonnosti. Osobitná pozornosť sa sústreďuje na plány spoločnosti vyvíjať orbitálne dátové centrá určené na podporu AI výpočtových úloh.
Investori čoraz viac požadujú konkrétnejšie informácie o časovom pláne komercializácie týchto iniciatív. Niektorí analytici tiež upozornili na obmedzené informácie o realizačných rizikách a správe spoločnosti obsiahnuté v prospekte k IPO. S rastúcim ocenením spoločnosti budú rásť aj očakávania týkajúce sa transparentnosti.
Vesmír sa oceňuje ťažko
Napriek týmto obavám časť trhu verí, že súčasné ocenenie možno obhájiť pri pohľade cez veľmi dlhodobý horizont. NewStreet Research začala pokrývať SpaceX s cieľovou cenou 165 USD. Podľa jej analytikov by mala byť spoločnosť hodnotená v horizonte 20 až 25 rokov, nie optikou bežného akciového cyklu. Tento pohľad pravdepodobne zdieľa mnoho investorov nadšených zo sektora new space.
Ceny akcií napokon určujú investori ochotní vložiť kapitál, nie analytici vydávajúci skeptické reporty. Samotná kritika len zriedka stačí na zastavenie silného momentum obchodu, najmä keď mnoho účastníkov trhu uznáva, že dlhodobý potenciál spoločnosti môže byť skutočne obrovský. Súčasné ocenenie zahŕňa výraznú prémiu za dominantné postavenie SpaceX v americkom vesmírnom priemysle. Ide o trh, na ktorý je mimoriadne ťažké vstúpiť, keďže vyžaduje obrovské množstvo kapitálu, technologické know-how, toleranciu k riziku a roky realizácie.
Jeff Bezos nedávno dostal bolestivú pripomienku týchto výziev po tom, čo mala podľa správ explodovať masívna raketa New Glenn spoločnosti Blue Origin, konkurent Falcon Heavy. To pravdepodobne spôsobí niekoľkomesačné oneskorenie programu. Udalosti tohto typu ukazujú, aké náročné je napodobniť schopnosti SpaceX. Rovnako náročné je priradiť hodnotu technologickému know-how spoločnosti, nazbieraným skúsenostiam so štartmi a regulačným povoleniam, ktoré všetky predstavujú významné konkurenčné výhody. Podľa NewStreet sa už vyvíja väčšina kľúčových stavebných prvkov potrebných na budúci úspech. Býci na SpaceX tvrdia, že spoločnosť zostáva v orbitálnych štartovacích kapacitách prakticky bez konkurencie.
Analytici odhadujú, že technologický náskok SpaceX pred konkurenciou môže dosahovať až jednu dekádu. Takéto výhody sa prirodzene ťažko kvantifikujú, čo sa premieta do valuačnej prémie. Očakáva sa, že Starship dramaticky zvýši množstvo nákladu, ktoré možno dopraviť na obežnú dráhu, v porovnaní so súčasnými štartovacími systémami. Vyššia štartovacia kapacita by sa mohla stať základom pre ďalšiu expanziu siete Starlink.
Projekty satelitnej komunikácie direct-to-cell sú silno závislé od štartovacích kapacít SpaceX. Podobne by orbitálne AI dátové centrá vyžadovali výrazné zvýšenie množstva infraštruktúry, ktorú možno umiestniť do vesmíru. Podľa NewStreet by SpaceX mohla počas najbližších 4 až 5 rokov tvoriť 90 až 95 % globálnej štartovacej kapacity. Zostáva nejasné, či tieto odhady plne zohľadňujú rýchlo napredujúci čínsky vesmírny program, ktorý sa stáva čoraz dôležitejším faktorom v dlhodobom konkurenčnom prostredí.
Graf akcií SPCX (M5)
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
Graf dňa: EU50 – európske indexy na nových maximách (15.06.2026)
USA blokujú prístup k AI modelom Anthropic 🤖
📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (12.6.2026)
Ranné zhrnutie: Hormuzský prieliv bol konečne otvorený (15.06.2026)
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.