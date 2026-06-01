Akcie Wise klesajú až o 19 % pre vyšetrovanie v Belgicku ⚠️

- Akcie Wise klesli až o 19,3 %, najviac od vstupu na burzu v roku 2021.
- Belgické úrady preverujú možné využitie účtov na pranie výnosov z podvodov, drog a korupcie.
- Wise tvrdí, že spolupracuje s úradmi a že žiadosti o informácie samy osebe neznamenajú pochybenie.
- Pre investorov zostáva hlavným rizikom ďalší vývoj regulačného vyšetrovania.
Akcie spoločnosti Wise dnes výrazne oslabili po tom, čo fintechová firma potvrdila, že odpovedá na otázky belgických prokurátorov. Titul obchodovaný v Londýne klesol počas seansy až o 19,3 %, čo predstavuje najväčší jednodenný prepad od vstupu firmy na burzu v roku 2021. Neskôr sa strata zmiernila, ale akcie sa stále obchodovali približne o 13,3 % nižšie.
Podľa informácií Bureau of Investigative Journalism belgické úrady preverujú obavy, že účty Wise mohli byť využívané na pranie výnosov z podvodov, obchodu s drogami a korupcie. Vyšetrovanie malo byť začaté už v minulom roku. Samotná spoločnosť zdôraznila, že s bruselským prokurátorom spolupracuje a že podobné žiadosti o informácie sú bežnou súčasťou fungovania finančných firiem.
Wise zároveň odmieta, že by samotné otázky od orgánov činných v trestnom konaní znamenali porušenie pravidiel proti praniu špinavých peňazí alebo preukázané pochybenie. Firma uviedla, že klientov overuje ešte pred otvorením účtu, kontroluje transakcie, v prípade potreby ukončuje vzťahy s rizikovými zákazníkmi a hlási podozrivé aktivity príslušným úradom.
Tlak na akcie prichádza krátko po tom, čo Wise začala obchodovanie aj v USA. Cieľom tohto kroku bolo osloviť širšiu investorskú základňu a využiť hlbší americký kapitálový trh. Aktuálne správy však môžu tento pozitívny príbeh narušiť, pretože investori pri fintechových spoločnostiach citlivo vnímajú akékoľvek regulačné a compliance riziko.
Regulačné náklady pritom vo Wise už dlhší čas rastú. Spoločnosť uviedla, že za šesť mesiacov do konca septembra vynaložila 131 miliónov libier na podporu schopností potrebných na fungovanie v silne regulovanom prostredí a v prostredí rastúcich rizík finančnej kriminality. To predstavovalo medziročný nárast o 35 % a ukazuje, že oblasť kontroly klientov a transakcií je pre firmu čoraz nákladnejšia.
Investori si zároveň pripomenuli, že Wise už v minulosti čelila problémom v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí. V roku 2022 dostala firma v Abú Zabí pokutu 360 000 USD za nedostatočné systémy a kontroly v oblasti AML. Aj keď išlo o relatívne malú sumu, v kombinácii s aktuálnou belgickou kauzou môže posilňovať obavy trhu, že regulačný tlak na firmu zostane zvýšený.
Z pohľadu akcií je kľúčové, či sa situácia v Belgicku obmedzí iba na bežnú výmenu informácií, alebo či sa vyšetrovanie posunie do vážnejšej fázy. Ak Wise dokáže investorom presvedčivo ukázať, že jej kontrolné mechanizmy fungujú a že nejde o systémový problém, časť strát by sa mohla stabilizovať. Naopak ďalšie negatívne informácie by mohli zvýšiť tlak na ocenenie spoločnosti aj dôveru investorov.
Graf WISE.UK (D1)
Zdroj: xStation5
