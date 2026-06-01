📈 Víťazi a porazení zo S&P 500 (29.5.2026)

Víťazi:
Dell Technologies (DELL): +32,76 % – Vyrába osobné počítače, servery a sieťové riešenia so silným zameraním na infraštruktúru pre umelú inteligenciu.
NetApp (NTAP): +22,39 % – Poskytuje podnikom systémy na ukladanie dát a komplexné cloudové riešenia.
ServiceNow (NOW): +14,38 % – Vyvíja softvérovú platformu určenú na automatizáciu a riadenie firemných procesov.
IBM (IBM): +12,71 % – Pôsobí ako globálna technologická firma zameraná na podnikový softvér, cloudové služby a umelú inteligenciu.
Hewlett Packard Enterprise (HPE): +12,64 % – Dodáva ťažkú IT infraštruktúru, servery a dátové riešenia pre korporátnu sféru.
Workday (WDAY): +12,45 % – Poskytuje cloudový softvér na riadenie ľudských zdrojov a firemných financií.
Super Micro Computer (SMCI): +11,60 % – Zaoberá sa výrobou vysoko výkonných serverov a počítačových systémov pre dátové centrá.
Robinhood (HOOD): +11,15 % – Prevádzkuje online platformu sprostredkúvajúcu retailovým klientom obchodovanie s akciami a kryptomenami.
Oracle (ORCL): +10,84 % – Vyvíja a predáva rozsiahle databázové systémy a špecializovaný podnikový softvér.
Datadog (DDOG): +9,82 % – Ponúka monitorovaciu a analytickú platformu na správu cloudových aplikácií a IT infraštruktúry.
Porazení:
Clorox (CLX): −6,42 % – Zaoberá sa výrobou a distribúciou čistiacich prostriedkov a ďalšieho spotrebného tovaru.
ResMed (RMD): −6,32 % – Vyrába a predáva zdravotnícke prístroje určené na liečbu spánkového apnoe a respiračných ochorení.
Intel (INTC): −5,14 % – Patrí medzi popredných svetových výrobcov polovodičových čipov a počítačových procesorov.
Skyworks Solutions (SWKS): −4,37 % – Vyrába rádiofrekvenčné polovodičové súčiastky pre mobilné a bezdrôtové zariadenia.
Coherent (COHR): −4,11 % – Dodáva pokročilé laserové, optické a optoelektronické systémy pre priemyselné a vedecké využitie.
Monolithic Power Systems (MPWR): −4,10 % – Navrhuje a vyrába integrované obvody pre efektívne riadenie spotreby elektrickej energie v elektronike.
Autodesk (ADSK): −4,00 % – Vyvíja špecializovaný softvér pre 3D navrhovanie, dizajn a stavebné inžinierstvo.
Huntington Ingalls (HII): −3,97 % – Pôsobí ako najväčší staviteľ vojenských lodí a ponoriek pre námorníctvo Spojených štátov.
Costco Wholesale (COST): −3,91 % – Prevádzkuje medzinárodnú sieť veľkoobchodných a maloobchodných predajní fungujúcich na princípe plateného členstva.
Rollins (ROL): −3,68 % – Poskytuje profesionálne služby v oblasti hubenia škodcov a hygienickej ochrany nehnuteľností.
