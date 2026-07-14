Akcie zo sektora softvéru prehlbujú výpredaj 🚩 Microsoft stráca 3%

Akcie spoločností zo sektora softvéru a poradenských služieb výrazne klesajú po zverejnení predbežných výsledkov IBM za II. štvrťrok, ktoré sklamali tak z hľadiska tržieb, ako aj zisku. IBM informoval o výraznej zmene správania firemných klientov, čo investori vnímajú ako potenciálny signál slabších vyhliadok pre celý trh enterprise softvéru. Najväčšie poklesy zaznamenávajú okrem iných:
- IBM: viac ako -20%
- Accenture: približne -8%
- Cognizant: približne -7%
- ServiceNow: približne -7%
- Salesforce: približne -5%
- Workday: približne -5%
- Adobe, HubSpot, Datadog a Microsoft: viac ako -3%
Podľa IBM firmy obmedzujú výdavky na softvér v prospech infraštruktúry AI – najdôležitejším prvkom správy spoločnosti okrem samotných (sklamaním pôsobiacich) výsledkov sa ukázali komentáre generálneho riaditeľa IBM Arvinda Krishnu o správaní klientov na konci júna. Podľa spoločnosti začali podniky presúvať investičné rozpočty zo softvéru, IT služieb a projektov digitálnej transformácie na nákup serverov, úložných zariadení a pamäťových čipov, pričom sa snažia zabezpečiť dostupnosť hardvéru pred ďalším rastom cien.
Za týmto javom stojí pretrvávajúci globálny nedostatok pamätí HBM a DRAM. Obrovský dopyt generovaný hyperscalermi a investície do umelej inteligencie spôsobujú rast cien komponentov využívaných v dátových centrách. V dôsledku toho podniky vynakladajú čoraz väčšiu časť IT rozpočtov na nákup infraštruktúry a obmedzujú prostriedky určené na licencie, SaaS predplatné, poradenské služby a nové softvérové implementácie.
Trh sa obáva širšieho spomalenia v sektore enterprise softvéru
Pre investorov je kľúčové to, že problém nemusí týkať len IBM. Ak budú podniky naďalej presúvať investičné výdavky zo softvéru na AI infraštruktúru, spoločnosti zo sektora softvéru a poradenstva môžu zaznamenať spomalenie rastu tržieb v nadchádzajúcich štvrťrokoch. Tieto obavy padli na úrodnú pôdu, keďže investori sa už predtým obávali, že AI spôsobí pokles objednávok a problémy mnohých firiem v dlhodobejšom horizonte. Ďalším faktorom, na ktorý IBM upozornil, boli rýchlo narastajúce kybernetické hrozby, ktoré ku koncu štvrťroka taktiež odvádzali pozornosť klientov od realizácie časti IT projektov.
Akcie Microsoftu (interval D1)
Akcie Microsoftu klesli približne o 7 % pod EMA200 (červená línia) a od vrcholov strácajú takmer 30 %. Spoločnosť má za sebou veľmi náročný začiatok roka a ukazovateľ RSI po poslednom odraze o približne 10 % vzrástol na 51, čo signalizuje neutrálnu úroveň, z ktorej môže teoreticky prísť silný vzostupný aj zostupný impulz.
Zdroj: xStation5
Akcie Microsoftu tento rok klesajú už o približne 20 % a spoločnosť zostáva jedným z najslabších článkov Wall Street napriek pôsobivému medziročnému zlepšeniu výsledkov. Ocenenie P/E v blízkosti 23 nie je náročné v porovnaní s priemerom Nasdaq, no investori sa obávajú okrem iného značného rozsahu kapitálových výdavkov spoločnosti, expozície voči potenciálne spomaľujúcemu cyklu v sektore softvéru a významného podielu v OpenAI, ktorá súperí s inými AI firmami – vrátane Anthropic.
Zdroj: xStation5
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