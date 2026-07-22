Alphabet a Tesla pred výsledkami: Otrasú technologickí giganti Wall Streetom?

Alphabet pred výsledkami: Začínajú sa rekordné investície do AI konečne vyplácať?
Spoločnosť Alphabet zverejní výsledky za druhý štvrťrok po stredajšom zatvorení obchodovania na Wall Street. Hoci firma v posledných štvrťrokoch pravidelne prekonávala očakávania zisku, investori sa teraz sústreďujú najmä na rast Google Cloud, monetizáciu AI a komentáre vedenia k rekordným investíciám do infraštruktúry pre umelú inteligenciu.
Kľúčovou otázkou je, či sa najväčší investičný program v histórii spoločnosti začína premietať do vyššej ziskovosti a rýchlejšieho rastu tržieb.
Kľúčové očakávania pred výsledkami
- Wall Street očakáva zisk na akciu približne 2,9 až 3,0 USD a tržby vo výške 101 až 117 miliárd USD, v závislosti od zdroja konsenzu. To by predstavovalo približne 24 % medziročný rast.
- Alphabet prekonal odhady zisku na akciu v každom z posledných ôsmich štvrťrokov a očakávania tržieb počas tohto obdobia nesplnil iba raz.
- Google Cloud zostáva hlavným motorom rastu spoločnosti. Analytici očakávajú tržby približne 22,8 miliardy USD a takmer 67 % medziročný rast.
- Investori budú pozorne sledovať, či štvrťročné kapitálové výdavky CAPEX dosiahli približne 45 miliárd USD a či vedenie potvrdí plán investícií do AI na rok 2026 vo výške 180 až 190 miliárd USD.
- Voľný peňažný tok v minulom štvrťroku medziročne klesol o 47 % pre rekordné investície do AI. Investori preto budú hľadať dôkazy, že tieto výdavky začínajú prinášať vyššiu návratnosť.
- Tržby z reklamy na YouTube by mali dosiahnuť 10,8 miliardy USD, čo predstavuje medziročný rast o 9,8 %. Tržby segmentu Google Search & Other sa očakávajú približne na úrovni 63,5 miliardy USD, teda o 17,3 % viac než pred rokom.
- Bank of America zvýšila svoj odhad rastu Google Cloud na 70 % a ponechala odporúčanie Buy. Spoločnosti Wells Fargo, Wolfe Research a BMO Capital zvýšili svoje cieľové ceny na 438 USD, 460 USD a 455 USD.
Google Cloud musí preukázať návratnosť investícií do AI
Google Cloud bude pravdepodobne hlavnou témou výsledkovej správy. V minulom štvrťroku vzrástli tržby cloudovej divízie medziročne o 63 % na 20 miliárd USD, zatiaľ čo prevádzková marža sa zvýšila na 32,9 % z predchádzajúcich 17,8 %.
Išlo o najrýchlejší rast za niekoľko rokov a výsledok výrazne prekonal očakávania trhu.
Analytici teraz očakávajú, že tržby Google Cloud dosiahnu približne 22,8 miliardy USD, čo by znamenalo ďalší medziročný rast o 67 %. Okrem samotného rastu budú investori hľadať dôkazy, že cloudový segment vytvára dostatočnú ziskovosť na ospravedlnenie bezprecedentných výdavkov Alphabetu na infraštruktúru pre AI.
Rekordný CAPEX a Gemini zostávajú v centre pozornosti
Alphabet zvýšil výhlaď kapitálových výdavkov na rok 2026 na 180 až 190 miliárd USD. Odhaduje sa, že len počas druhého štvrťroka firma vynaložila približne 45 miliárd USD na infraštruktúru pre AI a dátové centrá.
Spoločnosť zároveň rozšírila nasadenie systému Gemini prostredníctvom partnerstiev s firmami Accenture a Cognizant. Pokračuje tiež vo vývoji vlastného hardvéru pre AI vrátane novej generácie čipov Ironwood TPU a nového akcelerátora Frozen v2.
Investori sa zamerajú na komentáre vedenia týkajúce sa dostupnosti Ironwood, dopytu po Gemini Enterprise a vplyvu rastúcich cien hardvéru na budúce investičné plány.
Pravdepodobne sa bude diskutovať aj o údajnom oneskorení modelu Gemini Pro 3.5, hoci viacerí analytici sa domnievajú, že jeho vplyv na krátkodobé finančné výsledky bude obmedzený.
Reklama naďalej financuje expanziu Alphabetu v AI
Napriek masívnym investíciám do AI zostáva reklama najväčším zdrojom tržieb Alphabetu. V minulom štvrťroku vzrástli tržby segmentu Google Search & Other o 19 % na 60,4 miliardy USD.
Výsledok ukázal, že vyhľadávací biznis zostáva odolný napriek rastúcej popularite AI chatbotov a funkcií AI Overviews.
Wall Street aktuálne očakáva:
- tržby z reklamy spoločnosti Google vo výške 81,68 miliardy USD, medziročne o 14,5 % viac,
- tržby segmentu Google Search & Other vo výške 63,54 miliardy USD, medziročne o 17,3 % viac,
- tržby z reklamy na YouTube vo výške 10,76 miliardy USD, medziročne o 9,8 % viac,
- tržby Google Network vo výške 7,08 miliardy USD, medziročne o 3,8 % menej.
Okrem hlavných čísel budú investori pozorne sledovať, či funkcie AI vo vyhľadávači Google zlepšujú monetizáciu reklamy, alebo či predstavujú iba nákladnú obrannú reakciu na silnejúcu konkurenciu spoločností OpenAI a Anthropic.
Odpoveď na túto otázku môže byť najdôležitejším faktorom, ktorý rozhodne o reakcii akcií po zverejnení výsledkov.
Alphabet (graf D1)
Akcie Alphabetu sa aktuálne obchodujú približne 10 % pod svojimi historickými maximami, hoci spoločnosť naďalej vykazuje rekordné finančné výsledky.
Zdroj: xStation5
Tesla tento rok stráca približne 14 %: Môžu výsledky zvrátiť trend?
Aj spoločnosť Tesla zverejní výsledky za druhý štvrťrok po stredajšom zatvorení trhu. Tentoraz investori venujú menšiu pozornosť hlavným finančným výsledkom, pretože údaje o dodávkach vozidiel už boli zverejnené a výrazne prekonali očakávania.
Kľúčovou otázkou je, či Elon Musk dokáže investorov presvedčiť, že rekordné výdavky Tesly na umelú inteligenciu, Robotaxi a humanoidného robota Optimus ospravedlňujú jedno z najvyšších ocenení v technologickom sektore.
Kľúčové očakávania pred výsledkami
- Wall Street očakáva tržby približne 26,2 až 27,6 miliardy USD a zisk na akciu vo výške 0,50 až 0,55 USD.
- Tesla v druhom štvrťroku dodala 480 126 vozidiel, medziročne o 25 % viac. Výsledok výrazne prekonal očakávania analytikov na úrovni približne 400 000 vozidiel. Nasadenie systémov na ukladanie energie zároveň dosiahlo rekordných 13,5 GWh.
- Investori sa zamerajú predovšetkým na hrubú maržu automobilového segmentu. Podľa konsenzu by mohla v dôsledku agresívnej cenovej politiky a stimulov v oblasti financovania klesnúť z 19,2 % na približne 18,1 %.
- Analytici očakávajú záporný voľný peňažný tok vo výške približne -3,25 miliardy USD a štvrťročné kapitálové výdavky okolo 6,7 miliardy USD.
- Tesla plánuje počas roka 2026 investovať viac než 25 miliárd USD, zatiaľ čo Morgan Stanley odhaduje, že celoročný CAPEX by mohol dosiahnuť až 26,8 miliardy USD.
- Investori budú očakávať nové informácie o prevádzke Robotaxi v Austine, harmonograme výroby Optimusu, projekte Cybercab a infraštruktúre Tesly pre AI.
- Trh s opciami naznačuje pohyb akcií po zverejnení výsledkov približne v rozpätí ±5,5 % až ±8 %. To poukazuje na vysoké očakávania trhu od komentárov Elona Muska.
Dodávky vozidiel sú už známe, teraz rozhoduje ziskovosť
Dodávky vozidiel pravdepodobne investorov neprekvapia, keďže Tesla už oznámila, že v druhom štvrťroku dodala 480 126 vozidiel. To predstavuje medziročný rast o 25 % a najsilnejšie štvrťročné tempo rastu od 3. štvrťroka 2023. Nasadenie systémov na ukladanie energie takisto dosiahlo rekordných 13,5 GWh.
Väčšina analytikov sa domnieva, že silné údaje o dodávkach sú už započítané v cene akcií Tesly. Pozornosť sa preto presunie na hrubú maržu automobilového segmentu, ktorá by podľa Wall Street mala klesnúť z 19,2 % v predchádzajúcom štvrťroku na približne 18,1 %.
Tento údaj ukáže, či vyšší predaj neprišiel na úkor ziskovosti.
Rekordné výdavky na AI a Robotaxi zostávajú v centre pozornosti
Očakáva sa, že konferenčný hovor Tesly k výsledkom sa zameria menej na vozidlá a viac na umelú inteligenciu. Spoločnosť plánuje v roku 2026 vynaložiť viac než 25 miliárd USD na infraštruktúru pre AI, vývoj Robotaxi, výrobu Optimusu a rozširovanie výpočtovej kapacity.
Wall Street očakáva, že voľný peňažný tok v druhom štvrťroku klesne približne na -3,25 miliardy USD, zatiaľ čo štvrťročný CAPEX dosiahne približne 6,7 miliardy USD. Morgan Stanley odhaduje, že celkové kapitálové výdavky by tento rok mohli dosiahnuť 26,8 miliardy USD.
Investori preto chcú vedieť, či zlepšujúci sa automobilový biznis Tesly dokáže vytvárať dostatok hotovosti na financovanie jej rýchlo rastúcich ambícií v oblasti fyzickej AI.
Robotaxi, Optimus a SpaceX môžu dominovať konferenčnému hovoru
Čoraz viac analytikov sa domnieva, že ocenenie Tesly je dnes založené predovšetkým na potenciáli projektov Robotaxi a Optimus, a nie na jej tradičnom automobilovom biznise.
Morgan Stanley naďalej považuje autonómne vozidlá a humanoidné roboty za hlavné dlhodobé zdroje hodnoty spoločnosti. RBC zároveň upozorňuje na špekulácie o možnom budúcom prepojení Tesly a SpaceX po vstupe SpaceX na burzu.
Investori budú očakávať nové informácie o rozširovaní služby Robotaxi v Austine, ktoré naďalej zaostáva za predchádzajúcimi odhadmi Elona Muska, ako aj o harmonograme výroby robotov Optimus a vozidiel Cybercab.
Trh bude tiež hľadať konkrétnejšie míľniky v oblasti autonómneho riadenia a infraštruktúry pre AI. Tieto projekty získavajú pre ocenenie Tesly čoraz väčší význam v porovnaní so samotným predajom vozidiel.
Tesla (graf D1)
Akcie Tesly sa aktuálne obchodujú približne 20 % pod svojím historickým maximom a naďalej sa pohybujú v blízkosti úrovne 380 USD.
Zdroj: xStation5
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