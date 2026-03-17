Amazon zrýchľuje doručenie. Nová služba mieri proti Walmartu 🚚

- Amazon spustil doručenie do 1 hodiny a 3 hodín v rade amerických miest
- Hodinová služba sa týka viac ako 90 000 produktov
- Firma tým posilňuje boj s konkurenciou, predovšetkým s Walmartom
- Expresné doručenie je spoplatnené extra sumou, pričom výhodnejšie podmienky majú členovia Prime
Spoločnosť Amazon ďalej posilňuje svoju logistickú ofenzívu v USA a nanovo rozširuje doručovanie do 1 hodiny a 3 hodín v mestách naprieč krajinou. Cieľom je upevniť pozíciu v e-commerce a čeliť silnejúcej konkurencii zo strany Walmartu.
Nové hodinové doručenie je dostupné pri viac ako 90 000 produktoch, medzi ktorými nechýbajú bežné potreby do domácnosti, hračky alebo toaletný papier. Služba bola spustená vo veľkých metropolitných oblastiach, ako sú Los Angeles a Chicago, ale aj v menších mestách typu Boise. Trojhodinové doručenie už Amazon ponúka vo viac ako 2 000 mestách a obciach. V niektorých lokalitách sú navyše dostupné aj čerstvé potraviny.
Amazon tým nadväzuje na svoju decembrovú novinku Amazon Now, ktorá v niektorých oblastiach zabezpečuje doručenie potravín a každodenných potrieb do 30 minút. Firma stavia na to, že extrémne rýchle doručenie povedie k vyššej frekvencii nákupov aj väčším objednávkam. Pre Amazon je rýchlosť čoraz dôležitejšou konkurenčnou výhodou, najmä v čase, keď sa boj o zákazníka presúva aj do oblasti pohodlia a okamžitej dostupnosti.
Aby firma zvládla kratšie dodacie časy, upravila prevádzku vo svojich existujúcich centrách pre doručenie v ten istý deň. Zaviedla špeciálne pracovné stanice pre expresné objednávky, nové žlté štítky na rýchlu identifikáciu balíkov a tiež upravené značenie v prevádzkach, ktoré má uľahčiť orientáciu doručovacím partnerom. Amazon tak nebuduje nový systém od nuly, ale zefektívňuje svoju už existujúcu logistickú sieť.
Za vyššiu rýchlosť si však zákazníci priplatia. Členovia Prime zaplatia za hodinové doručenie 9,99 USD a za trojhodinové doručenie 4,99 USD. Zákazníci bez členstva Prime zaplatia 19,99 USD za 1-hodinové doručenie a 14,99 USD za 3-hodinový variant. Amazon tým zvyšuje hodnotu svojho predplatného a zároveň testuje, akú veľkú prémiu sú zákazníci ochotní za rýchlosť zaplatiť.
