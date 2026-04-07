CME Group – príjemca trhovej volatility a geopolitickej neistoty? 📈

Akcie společnosti CME Group (CME.US) zůstávají v roce 2026 jedním z hlavních příjemců zvýšené tržní volatility, která se přímo promítá do vyšších objemů obchodování a transakčních výnosů. Burzovní operátor se sídlem v Chicagu využívá prostředí makroekonomické a geopolitické nejistoty k dosahování nadprůměrných provozních výsledků. Zároveň se ale začínají objevovat první známky toho, že dynamika růstu může dosahovat lokálního vrcholu, což už část trhu začíná zohledňovat v cenách.
- CME vykázala rekordní objemy. Průměrný denní objem obchodů (ADV) dosáhl v březnu 41,1 milionu kontraktů (+33 % meziročně), zatímco za celé 1. čtvrtletí činil průměr 36,2 milionu kontraktů (+22 % meziročně), což potvrzuje silnou poptávku po nástrojích pro zajištění rizika.
- Aktivita vzrostla napříč všemi hlavními segmenty, včetně kontraktů na úrokové sazby, komodity a americké státní dluhopisy, kde otevřený zájem dosáhl rekordních úrovní.
- UBS zvýšila svůj odhad EPS za 1. čtvrtletí 2026 na 3,38 USD (oproti předchozím 3,29 USD a konsenzu 3,16 USD) a poukázala na vyšší transakční výnosy díky rostoucím objemům obchodování.
- Zároveň však UBS ponechává doporučení Neutral a cílovou cenu 310 USD (tedy přibližně na současné úrovni), což naznačuje omezený prostor pro další růst při aktuálních valuacích.
- Banka upozorňuje, že i když objemy zůstávají vysoké, tlak na pricing — včetně diskontních struktur a produktového mixu — částečně omezuje růst výnosů.
- Podle UBS současné prostředí výsledkům přeje, ale vrchol aktivity už může být za námi, což by v dalších čtvrtletích znamenalo náročnější srovnávací základnu.
- Z tohoto důvodu UBS preferuje společnosti méně závislé na dynamice objemů, což podporuje její opatrný postoj vůči CME.
- Navzdory tomu zůstává CME akcií se silným momentem — od začátku roku posílila přibližně o 14 %, přestože S&P 500 klesl o více než 10 % a za posledních šest měsíců téměř o 20 %.
- Naopak Raymond James si zachovává pozitivnější postoj (Outperform) a jako podpůrný faktor pro CME uvádí slabost konkurenční platformy FMX.
- Negativním faktorem zůstávají provozní incidenty, včetně dočasného pozastavení obchodování na trzích s kovy a plynem, které společnost stále analyzuje.
Akcie CME Group (CME.US, interval D1)
CME Group zůstává vysoce kvalitním příjemcem tržní volatility, i když podle UBS je další růstový potenciál omezený, protože příznivé provozní podmínky už byly z velké části započítány. Společnost těží z rekordních objemů obchodování s americkými státními dluhopisy, agresivní zajišťovací aktivity na S&P 500 a diverzifikace svého byznysu, přičemž si udržuje téměř monopolní pozici na několika velkých trzích. Investoři ji vnímají jako defenzivní akcii s kvalitním byznysem, silným managementem a strategií, která efektivně využívá tržní nejistotu. Z technického pohledu zůstává uptrend zachován, i když akcie může krátkodobě čelit rezistenci, zejména v pásmu kolem 315 až 320 USD. Klíčová podpora se nyní nachází poblíž 280 USD, kde leží 200denní EMA (červená linie).
Zdroj: xStation5
