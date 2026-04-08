Spor o strategické prístavy sa vyostruje 🚨

- CK Hutchison prostredníctvom svojej panamskej divízie začala arbitráž proti spoločnosti Maersk.
- Spor sa týka prevzatia prístavov Balboa a Cristobal pri Panamskom prieplave.
- PPC už skôr rozšírila svoj nárok voči Paname na viac ako 2 miliardy USD.
- Kauza má aj geopolitický rozmer a môže ovplyvniť plánovaný predaj prístavného biznisu CK Hutchison.
Spoločnosť Panama Ports Company (PPC), ktorá patrí pod hongkonský konglomerát CK Hutchison, začala arbitráž proti dánskej lodnej skupine Maersk. Dôvodom je prevzatie dvoch strategických prístavov pri Panamskom prieplave, ktoré sa v posledných mesiacoch stali súčasťou širšieho geopolitického sporu medzi USA a Čínou.
PPC tvrdí, že Maersk porušil dlhodobú zmluvu, keď sa postavil na stranu panamskej vlády a pomohol s jej vytlačením z prevádzky prístavu Balboa. Podľa firmy sa Maersk zapojil do procesu, ktorý mal PPC nahradiť novým operátorom napojeným práve na túto skupinu. Arbitráž má prebehnúť v Londýne a je vedená oddelene od skoršieho sporu, v ktorom sa PPC domáha náhrady škody od Panamy.
Celý konflikt sa začal po tom, čo panamský Najvyšší súd na konci januára zrušil právny rámec koncesie z roku 1997, ktorá PPC umožňovala prevádzkovať terminály Balboa a Cristobal na oboch stranách prieplavu. Panama následne udelila dočasné kontrakty dcérskym firmám spoločností Maersk a MSC. PPC už skôr označila tento postup za nezákonný a v marci rozšírila arbitráž proti Paname, pričom výška nárokovanej škody presiahla 2 miliardy USD.
Prípad má aj silný politický rozmer. Rozhodnutie panamského súdu prišlo po dlhodobom tlaku administratívy Donalda Trumpa, ktorá chcela obmedziť čínsky vplyv na Panamský prieplav. Práve táto obchodná cesta zabezpečuje približne 5 % svetového námorného obchodu, takže akýkoľvek zásah do jej fungovania má širší dosah na globálnu logistiku aj investičný sentiment.
Spor navyše komplikuje plánovaný predaj väčšinového podielu v globálnom prístavnom biznise CK Hutchison za 23 miliárd USD konzorciu vedenému spoločnosťami BlackRock a MSC. Investori tak budú sledovať nielen samotný výsledok arbitráže, ale aj to, či sa celá kauza nepremietne do širších obchodných a geopolitických vzťahov.
