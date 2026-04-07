UnitedHealth Group – rozhodnutí ohledně Medicaidu podporuje cenu

UnitedHealth Group je jasným lídrem na americkém trhu soukromého zdravotního pojištění. Navzdory náročnému tržnímu prostředí dnes akcie firmy rostou o více než 7 %.
Hlavním faktorem, který tento růst podporuje, je rozhodnutí Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), tedy instituce dohlížející na vládní program Medicaid. Medicaid je forma amerického státem podporovaného zdravotního pojištění určená pro osoby s nižšími příjmy — tento program nyní využívá přibližně 70 milionů Američanů.
Správci programu Medicaid rozhodli o zvýšení sazeb úhrad. Navýšení dosáhlo 2,48 %, což překonalo očekávání analytiků v tomto sektoru. V praxi to znamená rozšíření marží pojišťoven díky vyšším úhradám od americké vlády.
V důsledku toho akcie amerických zdravotních pojišťoven zažívají euforii a bankovní analytici rychle upravují své valuace.
Lídr trhu roste o 7 %, CVS Health přidává téměř 5 %, Alignment Healthcare posiluje o více než 15 % a Evolent Health roste o 11 %. Pozitivní sentiment vůči sektoru potvrzují také analytici Bank of America, kteří zvýšili svůj cílový odhad ceny akcií společnosti.
Tato zpráva přichází pro firmu v klíčový okamžik. Po uzavření trhu 7. dubna má společnost zveřejnit výsledky za 1. čtvrtletí 2026. Trh očekává EPS kolem 6,65 USD na akcii a tržby přibližně 110 miliard USD.
UNH.US (D1)
Společnost má za sebou náročné období — její valuace se nyní nachází uprostřed ročního konsolidačního pásma po poklesech na přelomu let 2024/2025. Otázkou zůstává, zda rozhodnutí o financování Medicaidu pomůže akcii k průrazu z této konsolidace. Zdroj: xStation5
