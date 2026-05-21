⚡ AMD investuje 10 miliárd USD na Taiwane do budovania AI infraštruktúry

AMD oznámila investície vo výške viac než 10 miliárd USD do taiwanského ekosystému s cieľom posilniť AI infraštruktúru. Spoločnosť spojí sily s ASE a SPIL v oblasti takzvaných technológií bridge bonding, zatiaľ čo platforma HELIOS s procesormi Venice, založená na 2nm technológii TSMC, a AMD Instinct MI450X budú pripravené podporovať nasadenia v gigawattovom meradle v druhej polovici roka 2026.
- Po raste počas včerajšej seansy sa akcie AMD dnes v premarkete obchodujú so zmiešaným sentimentom. Ak však Nasdaq otvorí vyššie, momentum v polovodičovom sektore po silnom reporte Nvidie môže pokračovať. AMD je aktuálne hlavným konkurentom Nvidie na trhu AI infraštruktúry.
- Cieľom je posilniť strategické partnerstvá a rozšíriť výrobné aj montážne kapacity pre pokročilé AI čipy. Spoločnosť chce pracovať na energeticky efektívnejších technológiách pre AI systémy a procesory. Okrem ASE a SPIL spolupracuje aj s ďalšími taiwanskými partnermi: PTI, Sanmina, Wiwynn, Wistron a Inventec.
- CEO AMD Lisa Su zdôraznila, že rastúca adopcia AI zvyšuje dopyt zákazníkov po výpočtovej infraštruktúre. Taiwan zostáva kľúčovou súčasťou globálneho dodávateľského reťazca AI, najmä vďaka úlohe TSMC.
Zdroj: xStation5
