📈 Colt zverejnil výsledky a výrazne zvýšil ziskovosť

- Colt zverejnil silné výsledky za Q1 2026
- Výnosy dosiahli 7,3 miliardy Kč, medziročne o 32,7 % viac
- Rast podporili tradičné segmenty aj nový segment energetických materiálov
Colt zverejnil výsledky za prvý kvartál roka 2026, ktoré ukázali silný rast výnosov aj ziskovosti. Firma dosiahla za prvé tri mesiace roka výnosy 7,3 miliardy Kč, čo predstavuje medziročný rast o 32,7 %. Rast bol kombináciou organického výkonu tradičných segmentov a zapojenia nového segmentu energetických materiálov, ktorý vznikol po akvizícii spoločností Synthesia Nitrocellulose a Synthesia Power.
Ziskovosť rástla ešte rýchlejšie než výnosy. Upravená EBITDA dosiahla 2,1 miliardy Kč, medziročne o 72,1 % viac. Upravený čistý zisk po zdanení vzrástol o 73,9 % na 950,6 milióna Kč. Podľa firmy išlo o historicky najlepší prvý kvartál z pohľadu výnosov aj ziskovosti.
Hlavné segmenty
Colt CZ novo reportuje výsledky v troch hlavných segmentoch: palné zbrane, munícia a energetické materiály.
Segment palných zbraní zahŕňa vývoj, výrobu, montáž a predaj strelných zbraní. Patrí sem aj taktické príslušenstvo a optické montážne riešenia. Produkty smerujú k ozbrojeným zložkám aj na komerčný trh, teda na osobnú obranu, lov alebo športovú streľbu. V prvom kvartáli tento segment dosiahol výnosy 3,5 miliardy Kč. Počet predaných zbraní síce medziročne klesol o 22 % na 122 787 kusov, výnosy však vzrástli vďaka priaznivejšiemu predajnému mixu a novým kontraktom u ozbrojených zložiek.
Segment munície zahŕňa najmä vývoj, výrobu a predaj malorážového streliva, teda napríklad nábojov do pištolí a pušiek pre ozbrojené zložky, športovú streľbu a lov. Súčasťou portfólia sú aj brokové náboje, granáty, ďalší vojenský materiál a muničné stroje vrátane ich vývoja. Do tohto segmentu patria okrem iného výnosy spoločností Sellier & Bellot a swissAA. Segment munície dosiahol výnosy 2,3 miliardy Kč. Tie medziročne klesli o 14,2 %, najmä pre nižšie predaje v rámci českej muničnej iniciatívy a negatívny vývoj menových kurzov. Ziskovosť však zostala veľmi silná, keď marža upravenej EBITDA dosiahla 33,6 %.
Segment energetických materiálov je novšou časťou skupiny. Zahŕňa výrobu a predaj energetickej nitrocelulózy, ktorá sa používa najmä na výrobu strelných prachov a výmetných náplní pre muníciu. Patrí sem aj priemyselná nitrocelulóza, oxycelulóza na zdravotnícke použitie, vybrané chemické produkty a dodávky energií pre priemyselný areál v Semtíne a Rybitví. Tento segment dosiahol výnosy 1,5 miliardy Kč a bol najziskovejšou časťou skupiny, keď jeho marža upravenej EBITDA dosiahla 52,5 %.
Regionálne ťahala Európa, Kanada a Česko
Z geografického pohľadu sa najviac darilo Európe mimo ČR, kde výnosy vzrástli o 76,6 % na 3,2 miliardy Kč. Výrazný rast zaznamenala aj Kanada, kde výnosy vyskočili o 349,2 % na 906,7 milióna Kč vďaka novému kontraktu na dodávky pušiek kanadskej armáde. V Česku výnosy vzrástli o 96,7 % na 1 miliardu Kč, najmä vďaka konsolidácii nového segmentu energetických materiálov.
Naopak v Spojených štátoch výnosy klesli o 31,2 % na 1,7 miliardy Kč. Firma to vysvetľuje sezónnosťou zákaziek u ozbrojených zložiek, iba miernym oživením komerčného trhu a tiež poklesom výnosov v segmente munície pre americké clá a presun časti dodávok na európske trhy.
