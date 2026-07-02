AMS OSRAM: Is it the next Micron?

AMS OSRAM si väčšina investorov môže spájať s predajom žiaroviek. Nedávne udalosti a zmeny v spoločnosti však nútia trh pozerať sa na ňu inak. Spoločnosť má reálny potenciál stať sa ďalším úzkym hrdlom pre odvetvie AI.
Situácia v spoločnosti ams OSRAM je zložitá. Na jednej strane má technológiu, skúsenosti, široké portfólio a mimoriadne zaujímavé rastové opcie. Na druhej strane zostáva firmou, ktorá sa dostáva z náročnej reštrukturalizácie, má vysoký dlh, čisté straty a viacero rizík spojených so svojou stratégiou.
Príležitosti, ktoré pred spoločnosťou stoja, a potenciálny rast valuácie sú však také pôsobivé, že je ťažké ich ignorovať.
Čo vlastne ams OSRAM robí?
AMS OSRAM je európsky výrobca optických a senzorických riešení. Jeho produkty smerujú okrem iného do automobilového sektora, spotrebnej elektroniky, priemyslu a zdravotníckych aplikácií. Najdôležitejšia nová téma sa však týka AI dátových centier.
Spoločnosť prechádza postupnou transformáciou smerom k modelu viac zameranému na Digital Photonics (DP), teda využitie svetla na prenos a spracovanie informácií.
Ide o trh s obrovským potenciálom. Môže sa ukázať ako slepá ulička, alebo ako základ ďalšej technologickej revolúcie. Spoločnosť nevstupuje do nových oblastí bez skúseností. Jej technologická základňa zahŕňa viac než 12 000 patentov.
Prelomový nábor
Jadrom investičnej tézy je využitie digitálnej fotoniky v oblasti AI.
Pri veľkých AI systémoch už problémom nie je iba počet čipov GPU. Stále dôležitejším obmedzením je to, ako rýchlo a energeticky efektívne možno medzi nimi presúvať dáta. Tradičné káblové spojenia majú svoje limity. Čím väčší je výpočtový cluster a čím dlhšia je vzdialenosť, tým vyššie sú energetické straty, množstvo tepla a zložitosť celého systému. To je dôležité a sľubné v kontexte historických precedensov.
Revolúcie a prelomové vynálezy neboli založené na jednotlivých objavoch, ale na sérii inovatívnych mechanizmov a metód spojených do jedného systému.
Preto začalo odvetvie hľadať iné riešenia vrátane optických. Namiesto elektrického prenosu signálov môže časť komunikácie prebiehať pomocou svetla. To môže potenciálne znížiť spotrebu energie a zlepšiť priepustnosť.
Správa z posledných dní, ktorá mení špekulatívne investičné tézy na nový obchodný model budovaný priamo pred našimi očami, je presun jedného z manažérov Nvidia Networking do ams OSRAM. Nábor špičkových ľudí z úplného čela revolúcie v oblasti AI a polovodičov nezaručuje úspech, ale zjavne ho približuje.
Svetlá budúcnosť (?)
Na základe aktuálnych dát investičné banky odhadujú tržby z DP-AI okolo 200 miliónov EUR ročne približne v roku 2030. Ide o významné sumy, ale dnešné tržby spoločnosti dosahujú 3 miliardy EUR, takže inštitucionálne nadšenie je zatiaľ obmedzené. Čo by to mohlo zmeniť?
Na odpoveď na túto otázku je potrebné pozrieť sa dovnútra dátových centier, ktoré sa stavajú po celom svete.
Po prvé, výpočtové centrá sa vyvíjajú smerom k stále väčšiemu počtu špecializovaných GPU v jednom AI clusteri. Viac GPU znamená potrebu väčšieho počtu switchov a káblov. To znamená latenciu, problémy s priepustnosťou a energetické straty spôsobené nadmernou tvorbou tepla, ktoré je následne potrebné odvádzať. Fotonika môže znížiť dva nákladové faktory naraz a zároveň zlepšiť výkon.
Nejde o špekulácie. Samotná Nvidia vo svojich výskumných článkoch uvádza, že správne využitie existujúcich riešení môže znížiť spotrebu energie o 350 % oproti tradičným switchom. Okrem toho miliardy switchov, káblov a zásuviek znamenajú miliardy príležitostí na mechanické poruchy. Riešenia založené na svetle odstraňujú z infraštruktúry väčšinu materiálov a pohyblivých častí.
Výskum navyše ukazuje, že výpočtový výkon AI infraštruktúry vzrástol za dva roky o 300 %. Pri súčasnom tempe rastu, ktoré má ďalej zrýchľovať, sa môžeme rýchlo dostať do situácie, keď sa pamäte HBM stanú úzkym hrdlom. V tomto odvetví sa totiž priepustnosť za rovnaké obdobie zvýšila „iba“ o približne 150 %. V takom okamihu prestáva byť fotonika zaujímavosťou a stáva sa nevyhnutnosťou.
Okrem úplne nového trhu ťahaného potenciálnymi úzkymi hrdlami má spoločnosť viacero „starých“ a praktickejších biznisov. Jedným z nich sú okuliare VR/AR, kde je spoločnosť tiež významným hráčom. Jefferies odhaduje, že by spoločnosť mohla dodávať komponenty v hodnote viac než 50 EUR na zariadenie. Pri predpokladanom objeme približne 5 miliónov kusov v roku 2028 by to mohlo znamenať tržby okolo 375 miliónov EUR.
Súvaha zaťažuje rastovú tézu
Najväčším problémom ams OSRAM nie je nedostatok technológií, ale financie. Spoločnosť stále vykazuje čisté straty a podľa správy za 1. štvrťrok 2026 predstavovala čistá strata približne 154 miliónov EUR. Analytici očakávajú, že zisk na akciu zostane počas celého roka 2026 záporný, pričom pozitívne výsledky sa očakávajú až v roku 2027.
To znamená, že trh dnes kupuje hlavne budúcnosť, nie súčasnosť. To je riziko, ale zároveň to naznačuje obrovský diskont voči ziskom, ktoré sa realisticky nemusia nikdy objaviť, alebo môžu byť oveľa nižšie.
Tržby sú vysoké a EBITDA zostáva pozitívna, ale čistý zisk a voľný peňažný tok sú slabé. Správa tiež poukazuje na vysokú finančnú páku, keď ukazovateľ zadlženia podľa Fitch dosahoval na konci roka 2025 hodnotu 6,3x EBITDA.
Tieto čísla ochladzujú rastový naratív. Spoločnosť môže mať atraktívnu technológiu, ale ak bude transformácia trvať dlhšie a peňažné toky zostanú slabé, finančné riziko bude neustále obmedzovať jej priestor na ďalšie kroky.
Opatrenia na zmiernenie rizík
AMS OSRAM sa snaží situáciu zlepšiť prostredníctvom reštrukturalizácie a predaja aktív. Program „Simplify“ by mal do roku 2028 priniesť ročné úspory okolo 200 miliónov EUR a divestície by mali vygenerovať približne 670 miliónov EUR. Podľa správy to má podporiť znižovanie dlhu a cestu k pozitívnemu voľnému peňažnému toku v roku 2027.
Ide o dôležitý dielik skladačky. Ak sa úspory, predaje aktív a zlepšenie automobilového cyklu spoja s prvými signálmi komercializácie v oblasti AI fotoniky alebo AR, môže ams OSRAM začať vyzerať ako spoločnosť po úspešnej reštrukturalizácii. Ak však niektorý z týchto prvkov zlyhá, trh sa môže rýchlo vrátiť k spochybňovaniu budúcnosti spoločnosti.
AMS.CH (D1)
Spoločnosť už od svojho dna zaznamenala výrazný rast približne o 2000 %, pričom za posledné 3 mesiace vzrástla o viac než 100 %. Napriek tomu má spoločnosť stále pred sebou dlhú cestu k návratu na valuácie pred rokom 2022. Zdroj: xStation5
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